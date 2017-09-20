İlk elektrikli karavanlar gün yüzüne çıkmaya başladı

Elektriğin ulaşım araçlarında pek çok farklı modelde kullanılmaya başladığı son dönemde, herhangi bir elekrikli karavan hamlesi bulunmuyordu. Volkswagen'in elektrikli Microbus projesi buna bir adım yaklaşsa da yine de boyut ve kullanışlılık itibariyle bir karavan konforu sağlamıyor.

Bu ayın başlarında Düsseldorf'da düzenlenen 2017 Karavan Fuarı bizlere ilk elektrikli karavan prototipini görme şansı sundu. Almanya kökenli karavan üreticisi Dethleffs tarafından geliştirilen elektrikli karavan prototipi gücünü batarya ve güneş panellerinden alıyor.

Iveco Daily Electric şasisi üzerine yükselen elektrikli karavan gücünü 80 ve 91 kWh'lik bataryalar tarafından beslenen sıvı soğutmalı 3 fazlı 80 kW AC elektrik motorundan alıyor. Firma tarafından 160 km üzeri menzile sahip olduğu belirtilen karavan, DC hızlı şarj ve 2. seviye şarj protokollerini destekliyor. Sunduğu menzil idealden uzak olsa da, karavanın üzerinde yer alan güneş panelleri menzile katkı sağlıyor.

Victron Energy ile ortak çalışan Dethleffs, yüzeyin neredeyse tamamına ince ve yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinden yerleştirmiş. Firmanın açıklamasına göre sistem, en yüksek güçte 3kW'lık bir güneş enerjisi üretiyor. Tamamen elektrikli bir karavan serisi üzerinde çalıştığını söyleyen firma, modellerin ne zaman ve ne kadar fiyata piyasaya çıkacağı bilgisini henüz paylaşmamış.