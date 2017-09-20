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İlk elektrikli karavanlar gün yüzüne çıkmaya başladı

Elektrikli otomobiller, otobüsler, kamyonlarlar ve hatta iş makinaları sonrası şimdi de sıra elektrikli karavanlara geldi. Alman Dethleffs firması bu alandaki ilk konsepti sundu.
2 yıl
5,3b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektriğin ulaşım araçlarında pek çok farklı modelde kullanılmaya başladığı son dönemde, herhangi bir elekrikli karavan hamlesi bulunmuyordu. Volkswagen'in elektrikli Microbus projesi buna bir adım yaklaşsa da yine de boyut ve kullanışlılık itibariyle bir karavan konforu sağlamıyor.
Bu ayın başlarında Düsseldorf'da düzenlenen 2017 Karavan Fuarı bizlere ilk elektrikli karavan prototipini görme şansı sundu. Almanya kökenli karavan üreticisi Dethleffs tarafından geliştirilen elektrikli karavan prototipi gücünü batarya ve güneş panellerinden alıyor.
Iveco Daily Electric şasisi üzerine yükselen elektrikli karavan gücünü 80 ve 91 kWh'lik bataryalar tarafından beslenen sıvı soğutmalı 3 fazlı 80 kW AC elektrik motorundan alıyor. Firma tarafından 160 km üzeri menzile sahip olduğu belirtilen karavan, DC hızlı şarj ve 2. seviye şarj protokollerini destekliyor. Sunduğu menzil idealden uzak olsa da, karavanın üzerinde yer alan güneş panelleri menzile katkı sağlıyor.
Victron Energy ile ortak çalışan Dethleffs, yüzeyin neredeyse tamamına ince ve yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinden yerleştirmiş. Firmanın açıklamasına göre sistem, en yüksek güçte 3kW'lık bir güneş enerjisi üretiyor. Tamamen elektrikli bir karavan serisi üzerinde çalıştığını söyleyen firma, modellerin ne zaman ve ne kadar fiyata piyasaya çıkacağı bilgisini henüz paylaşmamış.


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hlksnrr 2 yıl en beğenilen
Bu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkelerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de karavan alacak kadar refah var.
Bu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkelerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de karavan alacak kadar r...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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ozbey08 2 yıl
Almaya da karavan çok yaygın google maps ta yollarda hep görüyorum karavanları.
keşke bizde de olsa güzel bi şey karavan.
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Hemican 2 yıl hlksnrr
hlksnrr
Bu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de karavan alacak kadar refah var.

Butun tatil koyleri bayramda fulldu. yer kalmadi diye haberler vardi. hatta Yunan adalarinda gumrukte kuyruk olmus falan.
Karavanla tatile cikmak cok daha ucuz ucak+Otelden. Ama bence bizim kulturumuz farkli. O kadar dogaya duskun degiliz. Daha cok hizmet edilsin istiyoruz.
Karavan doga duskunu adam isi. Oturacak yemegini yapacak odununu yakacak vs.
hlksnrrBu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de...
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10ff 2 yıl
Karavan alacagima dandik mahallede ev alirim daha iyi. En azindan bir maddi kayip riski yok.
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Kerim5100 2 yıl
Tutar bu.
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ozbey08 2 yıl
Almaya da karavan çok yaygın google maps ta yollarda hep görüyorum karavanları.
keşke bizde de olsa güzel bi şey karavan.
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hlksnrr 2 yıl en beğenilen
Bu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkelerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de karavan alacak kadar refah var.
1 Yanıt Yanıtla +36
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Hemican 2 yıl hlksnrr
hlksnrr
Bu haber bizi ilgilendirmez karavan yüksek refah sahibi ülkerin işidir. Bizde karavanı koyacak ne yer var ne karavan kültürü var ne de karavan alacak kadar refah var.

Butun tatil koyleri bayramda fulldu. yer kalmadi diye haberler vardi. hatta Yunan adalarinda gumrukte kuyruk olmus falan.
Karavanla tatile cikmak cok daha ucuz ucak+Otelden. Ama bence bizim kulturumuz farkli. O kadar dogaya duskun degiliz. Daha cok hizmet edilsin istiyoruz.
Karavan doga duskunu adam isi. Oturacak yemegini yapacak odununu yakacak vs.
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