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İlk Fermi emekli oluyor: GeForce GTX 480 için sona gelindi

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 580 modelini pazara sunarak yüksek performans segmentindeki en güçlü modelini yenileyen Nvidia, Mart ayında duyurduğu GeForce GTX 480 modeli için emeklilik işlemlerini başladı. Henüz Nvidia'dan yapılmış herhangi bir açıklama olmasa da GTX 480 için EOL (End of Life) sürecinin başladığı bildiriliyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek performans sunan ve Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile daha serin çalışan GeForce GTX 580 ile Nvidia tarafında üreticilerin tercihi olmuş durumda. Gelen bilgilere göre GTX 580'nin çıkışıyla birlikte üreticiler ve iş ortakları artık GTX 480 sipariş edemeyecekler.

GeForce GTX 480 ile başlayan süreçte 400 serisinin diğer modellerinin de EOL sürecine girmesi bekleniyor. Yıl sona ermeden çıkması beklenen GeForce GTX 570 ve Ocak ayında lanse edileceği söylenen GeForce GTX 560 ile birlikte GeForce GTX 470, 465 ve 460 modellerinin de EOL sürecine alınarak emekli edilmeleri bekleniyor.


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Hicks 8 yıl

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M@U 8 yıl
GF100 gpu'lu kartların ömrünün kısa olacağı belliydi ama GF104 mimarili kartlar daha uzun süre yaşayacaktır. GTX460'ın bile 3 farklı standardı var, Nvidia'nın sunduğu. Bu ne demektir, bu gpu'dan daha çok ekmek yemek istiyor Nvidia demektir.
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Source 8 yıl
Benim kartlar öksüzmü kalacak şimdi ?
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ooppss 8 yıl

Source

Benim kartlar öksüzmü kalacak şimdi ?


seninkiler epeyde kalabalık

kedi yavrusu gibi kaldılar..bakmakta zor olur onlara
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MxFxOx 8 yıl
oflarım puflarım 900tl'lik kart 8 ayda yalan oldu.580 8 ay önce çıkarsaydı, şuan 5970 emekliliğini konuşurduk. Nvidia ne kadar geriden geldiğinim kanıtı,6900 serisi çıkınca gtx580 de gtx480 durumuna düşebilir.
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Dovahkiin 8 yıl
4xx çok hızlı şekilde kaybolacak heralde piyasadan. Yılbaşında, ocak gibi GTX560'ın çıkacağı söyleniyor daha 460 çıkalı ne kadar oldu yaw?
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Rainbow6 8 yıl
O kadar soledim yine soluyorum bu nvidianin dogasinda var ilk cikardigi kart serisini almamak lazim 6-7 ay sonra yeni seriye gecis yapip deneme yaptigi seriyi sonlandiriyo ustelik yeni cikardigi seriler daha performansli ve daha ucuz oluyor .. en azindan daha fazla performansi diger serinin indirim gormus fiyatindan alabiliyorsunuz 460 se serisinide ondan dolayi cikardi zaten yeni seri yerine oturana kadar orta katagoride boslugu dolduracak. Ozellikle oem ureticileri icin hatta bu 500 serisinin 5 li serileri bile cikabilir
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Miasmus 8 yıl
bunlar son seri kart bu kartı alan adam daha iyisi çıkınca daha iyisini alır.
Zaten GTX 580 in reklamlarına bakarsak GTX480 ne kadar dandik bir kartmış deriz.
Reklamında sürekli GTX480 den şu kadar daha az güç çekiyor bu kadar daha az sesli çalışıyor, şu kadar daha serin vs vs. yani nvidia bile kendi kartının arkasında durmuyor.
Demekki çok güç çekmesi ve sıcaklık değerlerine nVidia da savunmak istememişki hemen kartı emekli ediyor.
GTX480 in yerinde olmak istemezdim :) rezil ettiler kartı.
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X2 8 yıl
Nnnayır... nnnolamaz... Daha körpeciktin, sıcacıktın (!)...
Gırgır bir yana artık uzun soluklu kartlar istiyoruz.
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UzmaN345 8 yıl
Ben daha ilk çıktıgın gün bu karta yatırım yapılmaz demiştim firma çok kısa sürede bu kartı piyasadan silecek demiştim
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StreamRolleR 8 yıl
lan ben daha backplateleri alamadım
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pckopatx 8 yıl
480 de emekli oldu. Fermi emekli olmadan bi gecersem fermiye iyi olur
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babaeski39 8 yıl
bu kadar çabuk mu bitti daha ne kadar oldu çıkalı vay ve zaman ne çabık akıyor bitiyor 8 ay sonrada 580 için biter 680 devam ona gerçi var ama onda baya bir değişikler olucaktur 32 nm veya 22 nm gibi :)
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sahafiec 8 yıl
erken emeklilik bu olsa gerek...
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Abazzers 8 yıl
daha gtx460 4 aylıktı
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