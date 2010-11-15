İlk Fermi emekli oluyor: GeForce GTX 480 için sona gelindi

Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 580 modelini pazara sunarak yüksek performans segmentindeki en güçlü modelini yenileyen Nvidia, Mart ayında duyurduğu GeForce GTX 480 modeli için emeklilik işlemlerini başladı. Henüz Nvidia'dan yapılmış herhangi bir açıklama olmasa da GTX 480 için EOL (End of Life) sürecinin başladığı bildiriliyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek performans sunan ve Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile daha serin çalışan GeForce GTX 580 ile Nvidia tarafında üreticilerin tercihi olmuş durumda. Gelen bilgilere göre GTX 580'nin çıkışıyla birlikte üreticiler ve iş ortakları artık GTX 480 sipariş edemeyecekler.

GeForce GTX 480 ile başlayan süreçte 400 serisinin diğer modellerinin de EOL sürecine girmesi bekleniyor. Yıl sona ermeden çıkması beklenen GeForce GTX 570 ve Ocak ayında lanse edileceği söylenen GeForce GTX 560 ile birlikte GeForce GTX 470, 465 ve 460 modellerinin de EOL sürecine alınarak emekli edilmeleri bekleniyor.