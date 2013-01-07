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İlk fiber optik Thunderbolt kabloların seri üretimi resmen başladı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bilgi iletişim donanımları üreten Sumitomo Electric, Intel'ın Thunderbolt sertifikası verdiği ilk fiber optik kabloların seri üretimine başladığını resmen duyurdu. Yüksek hızda veri alışverişini mümkün kılan 20 pinli bu veriyolu protokolü, yarı iletken çip devinin teknik ortağı konumundaki Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl tahmin edilenden daha yavaş bir şekilde endüstride yayılım gösterse de, ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak fiber optik kablolar sayesinde çok daha fazla Thunderbolt destekli çözümün piyasaya sürüleceği öngörülüyor.
Metal kablolar ile aynı kalınlıktaki (4.2mm) fiber optik Thunderbolt'un bağlantı uçları biraz daha büyük tasarlanmış. 10W'lık veriyolu gücü sunmadığı için taşınabilir depolama sürücüsü gibi birimlerle kullanımında ek güç kaynağı bağlantısı gerektirecek olan kablo, Osaka merkezli firma tarafından 10, 20 ve 30 metrelik uzunluklarda üretiliyor. Standart Thunderbolt kablolar birkaç metre uzunluğa kadar yüksek veri alışverişi performansını sürdürebilirken, fiber optik Thunderbolt ile 30 metreye kayıpsız 10Gbps hız ile veri aktarımı gerçekleştirilebilecek. Kablonun düğümlenmesi, ezilmesi, eğilip bükülmesi halinde bile veri akışı düşük hız kayıplarıyla sürdürülebilecek. 
Intel'ın saniyede 1.25GB bilgi aktarabilen veriyolu protokolü Thunderbolt ile Nisan 2012'de örnekleme çalışmalarına başladığı aktif fiber optik kablo teknolojilerini buluşturan Sumitomo Electric, 2012'in sonundan beri seri üretimini sürdürüyor. İlk fiber optik Thunderbolt kabloların ne zaman tüketiciyle buluşacağı bilinmezken fiyatlarının metre başına standart Thunderbolt çözümlerinden daha fazla olması bekleniyor.  

http://global-sei.com/news/press/12/prs105_s.html Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
pek yaygın kullanılmaz bence
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OverClocK1ng 6 yıl
Ne çıkartırsa çıkartsın.
Thunderbolt = Ölü teknoloji.
Daha önce USB3.0 ile karşılaştırıldığında demiştim.
Bazı arkadaşlar "Thunderbolt 2 kat daha hızlı, yaygınlaşır" falan demişlerdi.
USB3.0 da 2 kat hızlanıyor. Artı olarak oturmuş bir USB2.0 geriye dönük uyumluluğu var. Halen pek çok kişi USB2.0 kullandığı için Thunderbolt disk falan almayı düşünen kişiler artık Thunderbold'un geleceği olmadığını görecekler ve bu avantajlardan dolayı USB3.0 a yönelecekler...
Yanıtla +1
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Bilal Akgündüz 6 yıl
V4LKyR
Bilal AkgündüzIntelın saniyede 10GB bilgi aktarabilen veriyolu protokolü Thunderbolt ile Nisan 2012de...
Saniyede 10 Gigabit (10Gbps/s) ile saniyede 10 Gigabyte (10GB/s) aynı değildir, 10Gbps = 1,25GB/sdir. (8 bit = 1 byte kaidesi sebebiyle)

Düzelttim teşekkürler uyarınız için.
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V4LKyR 6 yıl
Bilal Akgündüz
Intel'ın saniyede 10GB bilgi aktarabilen veriyolu protokolü Thunderbolt ile Nisan 2012'de...

Saniyede 10 Gigabit (10Gbps/s) ile saniyede 10 Gigabyte (10GB/s) aynı değildir, 10Gbps = 1,25GB/s'dir. (8 bit = 1 byte kaidesi sebebiyle)
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