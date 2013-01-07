İlk fiber optik Thunderbolt kabloların seri üretimi resmen başladı





Bilgi iletişim donanımları üreten Sumitomo Electric, Intel'ın Thunderbolt sertifikası verdiği ilk fiber optik kabloların seri üretimine başladığını resmen duyurdu. Yüksek hızda veri alışverişini mümkün kılan 20 pinli bu veriyolu protokolü, yarı iletken çip devinin teknik ortağı konumundaki Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl tahmin edilenden daha yavaş bir şekilde endüstride yayılım gösterse de, ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak fiber optik kablolar sayesinde çok daha fazla Thunderbolt destekli çözümün piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Metal kablolar ile aynı kalınlıktaki (4.2mm) fiber optik Thunderbolt'un bağlantı uçları biraz daha büyük tasarlanmış. 10W'lık veriyolu gücü sunmadığı için taşınabilir depolama sürücüsü gibi birimlerle kullanımında ek güç kaynağı bağlantısı gerektirecek olan kablo, Osaka merkezli firma tarafından 10, 20 ve 30 metrelik uzunluklarda üretiliyor. Standart Thunderbolt kablolar birkaç metre uzunluğa kadar yüksek veri alışverişi performansını sürdürebilirken, fiber optik Thunderbolt ile 30 metreye kayıpsız 10Gbps hız ile veri aktarımı gerçekleştirilebilecek. Kablonun düğümlenmesi, ezilmesi, eğilip bükülmesi halinde bile veri akışı düşük hız kayıplarıyla sürdürülebilecek.

Intel'ın saniyede 1.25GB bilgi aktarabilen veriyolu protokolü Thunderbolt ile Nisan 2012'de örnekleme çalışmalarına başladığı aktif fiber optik kablo teknolojilerini buluşturan Sumitomo Electric, 2012'in sonundan beri seri üretimini sürdürüyor. İlk fiber optik Thunderbolt kabloların ne zaman tüketiciyle buluşacağı bilinmezken fiyatlarının metre başına standart Thunderbolt çözümlerinden daha fazla olması bekleniyor.

http://global-sei.com/news/press/12/prs105_s.html