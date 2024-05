“İlk Göktürk” filminden ilk kareler paylaşıldı: 300 dakikalık bir film geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk tarihi ve mitolojisinden olay, karakter ve motiflerin yer alacağı Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi olan "İlk Göktürk"ün yönetmenliğini ve senaristliğini Panzehir, Dağ ve Börü gibi işleriyle tanınan Alper Çağlar üstleniyor. İlk Göktürk’ün vizyon tarihi 2019 olarak açıklanmış olsa da araya giren pandemi, ekonomik koşullar ve Çağlar’a göre kendi tutkusu sürecin uzamasına neden oldu. Ancak şimdi, İlk Göktürk’ten ilk görseller paylaşıldı.

İlk Göktürk’ten ilk kareler

Murat Serezli (Alagar), Cengiz Coşkun (Bumin Kağan), Arif Diren (İstemi Yabgu) ve Esra Kılıç (Tüngetiren) gibi isimlerin yer aldığı İlk Göktürk’ün çekimleri 27 Şubat tarihinde başlamış ve halen çekimler devam ediyor. Filmin ilk 90 dakikası İlk Göktürk: Önsöz adıyla Blu-Warner-HBO platformlarında yayınlanacak. Ardından sinemalarda bu kısmı da içeren 300 dakikalık ana film olan İlk Göktürk yayına girecek.

Şimdilik İlk Göktürk hakkında bir vizyon tarihi bilgisi mevcut değil. Bununla birlikte Alper Çağlar’a göre çekimlerin yüzde 15’lik bölümü bitirilmiş durumda. Çekimlerin şubatta başladığı düşünüldüğünde aradan geçen iki-üç ayda bu oran biraz düşük gibi geliyor. Diğer yandan İlk Göktürk için bugün paylaşılan kareler sürecin uzamasının nedenlerine ışı tutuyor. Zira detaylar, mekanlar, karakter tasarımları gibi alanlarda üst düzey bir işe imza atıldığı görülüyor.

Göktürk Üçlemesi, ilk olarak 2018 yılında duyulmuştu. Aradan 6 yıl geçerken yönetmenin hayranları ve filmleri bekleyenler için son yaklaşıyor. İlk Göktürk’ün ardından Kırk Göktürk ve Son Göktürk olarak devam filmleri gelecek. Seride Göktürk devletinin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi ile Kultuk Kağan’ın hikayeleri anlatılacak. Olaylar tarihe uygun olarak işlenecek ancak mitolojik eklemeler de yapılacak.

Alper Çağlar, çekimlerin başlamasını şu duyuru videosu ile paylaşmıştı. Bu videodan ek sahneleri ve oyunculardan detayları öğrenebilirsiniz.

