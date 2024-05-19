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    “İlk Göktürk” filminden ilk kareler paylaşıldı: 300 dakikalık bir film geliyor

    Alper Çağlar tarafından yönetmenliği, yapımcılığı ve senaristliği yapılan Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk’ten ilk kareler paylaşıldı. Film, 300 dakika uzunluğunda olacak.
    “İlk Göktürk” filminden ilk kareler paylaşıldı: 300 dakikalık bir Tam Boyutta Gör
    Türk tarihi ve mitolojisinden olay, karakter ve motiflerin yer alacağı Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi olan "İlk Göktürk"ün yönetmenliğini ve senaristliğini Panzehir, Dağ ve Börü gibi işleriyle tanınan Alper Çağlar üstleniyor. İlk Göktürk’ün vizyon tarihi 2019 olarak açıklanmış olsa da araya giren pandemi, ekonomik koşullar ve Çağlar’a göre kendi tutkusu sürecin uzamasına neden oldu. Ancak şimdi,  İlk Göktürk’ten ilk görseller paylaşıldı.

    İlk Göktürk’ten ilk kareler

    Murat Serezli (Alagar), Cengiz Coşkun (Bumin Kağan), Arif Diren (İstemi Yabgu) ve Esra Kılıç (Tüngetiren) gibi isimlerin yer aldığı İlk Göktürk’ün çekimleri 27 Şubat tarihinde başlamış ve halen çekimler devam ediyor. Filmin ilk 90 dakikası İlk Göktürk: Önsöz adıyla Blu-Warner-HBO platformlarında yayınlanacak. Ardından sinemalarda bu kısmı da içeren 300 dakikalık ana film olan İlk Göktürk yayına girecek.

    Şimdilik İlk Göktürk hakkında bir vizyon tarihi bilgisi mevcut değil. Bununla birlikte Alper Çağlar’a göre çekimlerin yüzde 15’lik bölümü bitirilmiş durumda. Çekimlerin şubatta başladığı düşünüldüğünde aradan geçen iki-üç ayda bu oran biraz düşük gibi geliyor. Diğer yandan İlk Göktürk için bugün paylaşılan kareler sürecin uzamasının nedenlerine ışı tutuyor. Zira detaylar, mekanlar, karakter tasarımları gibi alanlarda üst düzey bir işe imza atıldığı görülüyor.

    Göktürk Üçlemesi, ilk olarak 2018 yılında duyulmuştu. Aradan 6 yıl geçerken yönetmenin hayranları ve filmleri bekleyenler için son yaklaşıyor. İlk Göktürk’ün ardından Kırk Göktürk ve Son Göktürk olarak devam filmleri gelecek. Seride Göktürk devletinin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi ile Kultuk Kağan’ın hikayeleri anlatılacak. Olaylar tarihe uygun olarak işlenecek ancak mitolojik eklemeler de yapılacak.

    Alper Çağlar, çekimlerin başlamasını şu duyuru videosu ile paylaşmıştı. Bu videodan ek sahneleri ve oyunculardan detayları öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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