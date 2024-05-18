Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi

Bir yandan Starz kanalı Ashur karakterine odaklanan bir Spartacus spin-off'u hazırlarken, diğer yandan Peacock platformu büyük bütçeli bir gladyatör dizisine imza attı. Those About to Die adını taşıyan bu Peacock dizisi, temmuz ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, bugün diziden ilk resmi görselleri paylaştı.
Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak
Those About to Die için beklentimizi yükselten bir diğer isim de Robert Rodat, Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi, dizinin senarist ekibinin başında yer alıyor.
Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor.
Usta oyuncu Anthony Hopkins'in başrolğünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler yer alıyor.
Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 18 Temmuz'da Peacock platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.