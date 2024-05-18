Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi

    Independence Day ve 2012 gibi filmlerin yönetmeni Roland Emmerich'in imzasını taşıyan gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller paylaşıldı. Başrolde usta oyuncu Anthony Hopkins var.
    Gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    2010-2013 yılları arasında yayınlanan Spartacus dizisinin büyük başarı yakalaması, bu tarz dizilerin sayısında kayda değer bir artış olacağını düşündürmüştü. Ancak öyle olmadı. Spartacus'e öykünen bir iki dizi çekilmiş olsa da bunların hiçbiri onun yanına bile yaklaşamadı. Dahası bu dizilerin devamı da gelmedi. Ancak Spartacus'ün çıkışından 14 yıl sonra, gladyatör hikâyelerine ilgi yeniden artmış gibi duruyor.

    Bir yandan Starz kanalı Ashur karakterine odaklanan bir Spartacus spin-off'u hazırlarken, diğer yandan Peacock platformu büyük bütçeli bir gladyatör dizisine imza attı. Those About to Die adını taşıyan bu Peacock dizisi, temmuz ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, bugün diziden ilk resmi görselleri paylaştı.

    Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

    Gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    10 bölümden oluşan ilk sezonu 140 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Those About to Die'ın arkasında ünlü yönetmen Roland Emmerich var. Yönetmenin filmografisinde Independence Day ve 2012 gibi gişe canavarı filmler bulunuyor. Emmerich filmleri genelde kaliteleriyle anılan yapımlar olmasa da yönetmenin Stargate ve Anonymous gibi beğeni kazanmış bir iki filmi de bulunuyor. Bu yüzden bu tarz bir dizi için ideal bir isim olarak da değerlendirilebilir. 

    Those About to Die için beklentimizi yükselten bir diğer isim de Robert Rodat, Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi, dizinin senarist ekibinin başında yer alıyor.

    Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor.

    Usta oyuncu Anthony Hopkins'in başrolğünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler yer alıyor.

    Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 18 Temmuz'da Peacock platformunda yayınlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siyah plastik tampon çizik giderme motor kaputu neden değişir yılda 16 maaş veren şirketler 3 ay ertelemeli kredi erken kapatma cs 1.6 cfg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız