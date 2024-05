Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi

Tam Boyutta Gör 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Spartacus dizisinin büyük başarı yakalaması, bu tarz dizilerin sayısında kayda değer bir artış olacağını düşündürmüştü. Ancak öyle olmadı. Spartacus'e öykünen bir iki dizi çekilmiş olsa da bunların hiçbiri onun yanına bile yaklaşamadı. Dahası bu dizilerin devamı da gelmedi. Ancak Spartacus'ün çıkışından 14 yıl sonra, gladyatör hikâyelerine ilgi yeniden artmış gibi duruyor.

Bir yandan Starz kanalı Ashur karakterine odaklanan bir Spartacus spin-off'u hazırlarken, diğer yandan Peacock platformu büyük bütçeli bir gladyatör dizisine imza attı. Those About to Die adını taşıyan bu Peacock dizisi, temmuz ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, bugün diziden ilk resmi görselleri paylaştı.

Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

Tam Boyutta Gör 10 bölümden oluşan ilk sezonu 140 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Those About to Die'ın arkasında ünlü yönetmen Roland Emmerich var. Yönetmenin filmografisinde Independence Day ve 2012 gibi gişe canavarı filmler bulunuyor. Emmerich filmleri genelde kaliteleriyle anılan yapımlar olmasa da yönetmenin Stargate ve Anonymous gibi beğeni kazanmış bir iki filmi de bulunuyor. Bu yüzden bu tarz bir dizi için ideal bir isim olarak da değerlendirilebilir.

Those About to Die için beklentimizi yükselten bir diğer isim de Robert Rodat, Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi, dizinin senarist ekibinin başında yer alıyor.

Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor.

Usta oyuncu Anthony Hopkins'in başrolğünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 18 Temmuz'da Peacock platformunda yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi