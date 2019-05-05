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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı

Japon özel uzay firması Interstellar Technologies, üçüncü denemesinde MOMO test roketini 100km irtifaya ulaştırmayı başardı. Başarıyla kurucu üzerindeki yük de kalkmış oldu.
2 hf.
3,6b
1
4
Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Japonya da sonunda uzaya başarılı şekilde özel sektörüyle ulaşan ülkeler arasına girdi. Interstellar Technologies tarafından gönderilen MOMO-3 test roketi, 100km irtifada yer alan Karman hattını geçmeyi başararak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Toplamda 8 dakika 35 saniye havada kalan roket, firmanın önceki iki denemesinde başarılı bir uçuş gerçekleştirememişti.
Küçük uyduları yörüngeye yerleştirmek üzere tasarlanan bu roketler, devletin büyük roketler kullanarak ülke kaynaklarını gereksiz harcamasını engelliyor. Özel sektörün uzay alanında ilerlemesini de hızlandıran bu denemeler, yeni uzay yarışını çoktan tetiklemeyi başardı. Bu başarılı fırlatmanın ardından şirket kurucusu Takafumi Horie üzerindeki baskı da bir hayli azalmış oldu.

https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcamp-fire.jp%2Fprojects%2F9443%2Factivities%2F80501%23main Yorum Yaz
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sismansan 2 hf. en beğenilen
Türkler seçimle uğraşıyor??
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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sefayksl 2 hf.
Belediye seçimlerini bir öğrenelim, roket işinede el atacağız.
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sismansan 2 hf. en beğenilen
Türkler seçimle uğraşıyor??
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smart1978 2 hf.
O seviye yukseklikte kure olusu anlasilmaz. Genis aci lens kullanilmasi yani balik lensler uzerinde absurt iddialar dahi yapilamaz once gerekli bir yukseklige cikilmasi sart :)
Gelirler duzculer pesinen ifade edeyim de :D .
Ozel sirketlerin atilimi umarim Turkiye'deki yerli girisimcilere de ilham olur.
Duzculer kahrolabilir belki ...
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