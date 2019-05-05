İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı

Japonya da sonunda uzaya başarılı şekilde özel sektörüyle ulaşan ülkeler arasına girdi. Interstellar Technologies tarafından gönderilen MOMO-3 test roketi, 100km irtifada yer alan Karman hattını geçmeyi başararak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Toplamda 8 dakika 35 saniye havada kalan roket, firmanın önceki iki denemesinde başarılı bir uçuş gerçekleştirememişti.

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Küçük uyduları yörüngeye yerleştirmek üzere tasarlanan bu roketler, devletin büyük roketler kullanarak ülke kaynaklarını gereksiz harcamasını engelliyor. Özel sektörün uzay alanında ilerlemesini de hızlandıran bu denemeler, yeni uzay yarışını çoktan tetiklemeyi başardı. Bu başarılı fırlatmanın ardından şirket kurucusuüzerindeki baskı da bir hayli azalmış oldu.