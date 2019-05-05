İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı

Teknoloji Editörü
Japonya da sonunda uzaya başarılı şekilde özel sektörüyle ulaşan ülkeler arasına girdi. Interstellar Technologies tarafından gönderilen MOMO-3 test roketi, 100km irtifada yer alan Karman hattını geçmeyi başararak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Toplamda 8 dakika 35 saniye havada kalan roket, firmanın önceki iki denemesinde başarılı bir uçuş gerçekleştirememişti.
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Gelirler duzculer pesinen ifade edeyim de :D .
Ozel sirketlerin atilimi umarim Turkiye'deki yerli girisimcilere de ilham olur.
Duzculer kahrolabilir belki ...