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DJI aksiyon kamerası yakında geliyor

Bir süredir görüntüleme sektörü ile yakından ilgilenen DJI’ın aksiyon kamerası hazırlığında olduğu dile getirildi. OSMO Pocket temelli aksiyon kamerası GoPro markasını hedef alacak.
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI aksiyon kamerası yakında geliyor

Ticari drone sektörünün lideri olsa da artan rekabet ve dolayısıyla düşen satışlar Çinli DJI’yı zorlamaya başladı. Firma Hasselblad satın alımı, drone modellerine entegre kamera, OSMO Pocket entegre kamera gibi adımlarla yavaş yavaş görüntüleme sektörünün nabzını yokluyor.

DJI aksiyon kamerası neler sunacak?

Sektörden gelen bilgilere göre firma bir aksiyon kamerası için hazırlıklarını sürdürüyor. Sızan görseller de dahil edilince DJI’ın GoPro HERO amiral gemisi aksiyon kameralarına cevap niteliğinde bir ürün hazırladığı anlaşılıyor. Kaynaklar da OSMO Pocket geniş açılı ve dengeleyici sistemli entegre kameranın temel alınacağını ifade ediyor.

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Bazı kaynaklar DJI aksiyon kamerası sonrasında OSMO Pocket modelinin geri planda kalacağını düşünüyor. Bu bakımdan bir baltalama söz konusu da olabilir ve firmanın buna nasıl bir strateji üreteceği bilinmiyor.

Aksiyon kamerası sektörü de aslında rekabetin yoğun olduğu bir alan. GoPro markası son dönemde oldukça kan kaybetti. Özellikle Xiaomi gibi fiyat-performans kameraları üst seviye oyuncuları oldukça zorluyor. Kısada DJI yine büyük çaba sarf edeceği bir alana girmiş olacak.

 

https://www.slashgear.com/dji-action-camera-tipped-to-compete-with-gopro-hero-products-03575542/ Yorum Yaz
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