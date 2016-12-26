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İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında

Sanal gerçeklik modasının yeni başladığını düşünüyorsanız 50 yıl öncesinden bugüne gelen arşivlere bakmanızda fayda var. VR konseptinin temeli çok önceye dayanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında

Hemen hepimiz sanal gerçeklik gözlükleri ile son dönemde tanıştık. Kah akıllı telefon gerektiren aksesuar tarzda gözlükler kah tam donanımlı kasklar kullanıcılara en iyi sanal gerçeklik deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Peki sanal gerçeklik gözlüklerinin atasının 50 yıl öncesine gittiğini söylesek?

Televizyon Gözlük

Pek gündeme gelmese de sanal gerçeklik gözlüklerinin atası diyebileceğimiz bir cihaz 1963 yılında icat edilmişti. Teleyeglasses adı verilen bu icat aslında bir televizyondu. Çok küçük boyutlarda olan bu televizyonun iki ekranı vardı ve gözlük gibi göze takılarak izleniyordu.

İcadı yapan Hugo Gernsback, dönemin tanınan şahsiyetleri arasındaydı. Steven Spielberg tarafından dizi haline getirilen Amazing Stories dergisinin yazarı olan Gernsback ayrıca Bilim Kurgu tanımını ilk kullanan kişidir. Dünya Bilim Kurgu Cemiyeti, her yıl Hugo Ödüllerini dağıtmaktadır.

Pil ile çalışan televizyon gözlük sadece 140 gram ağırlığındaydı. Anten ile o dönemin kanallarını gözünüzün önüne getiren gözlük, Life Magazine tarafından yeni nesil Marslı olarak tanımlanmıştı. Ayrıca herhangi bir elektrik çarpmasına karşı güvenli olduğu da sıklıkla dile getiriliyordu.

Ayrıca Bkz. "SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı"

Gernsback aslında cihazı savaş sonrası psikolojik sıkıntı çeken askerleri rehabilite etmek için geliştirmişti. Bu bakımdan bir tedavi aracı olarak kaldı ve yaygın kullanıma sunulmadı. Elbette günümüzdeki sanal gerçeklik gözlükleriyle karşılaştırılamaz ancak o dönemlerde de bu tür yeniliklere ilgi duyulduğu ortada. 

 

https://futurism.com/youd-need-to-travel-back-in-time-50-years-to-get-the-worlds-first-vr-goggles/ Yorum Yaz
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infom@n 2 yıl en beğenilen
HACI VR daha eskidir diye biliyordum :D
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Captain_Ivy 2 yıl
"Death Mask of Nicola Tesla" daha çok dikkatimi çekti nedense..
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FRAPS_TR 2 yıl
O zamanlar lcd ekran icat edilmemisti , bence bu makine konsepten ibaret calismayan bir cihazdi.
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MS4343 2 yıl
O zamanın teknik imkanlarıyla takoz kadar tv'yi küçük gözlüğe çevirmek şimdikine göre kat be kat daha zor.
Heleki transistor icat edileli çok olmamışken ( 1947'de icat edildi )
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exterminant 2 yıl
hey gidi günler hey teknoji nerelerden geçiyor fotoğrafa bakıp da gülmemek zor
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infom@n 2 yıl en beğenilen
HACI VR daha eskidir diye biliyordum :D
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muratkaya 2 yıl
Onlarca ilginç fotoğraf ve cihaz göreceğimi düşünerek açtığım haber 1 fotoğraf ve kısacık bir yazıdan ibaret...
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