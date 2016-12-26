İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında

Hemen hepimiz sanal gerçeklik gözlükleri ile son dönemde tanıştık. Kah akıllı telefon gerektiren aksesuar tarzda gözlükler kah tam donanımlı kasklar kullanıcılara en iyi sanal gerçeklik deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Peki sanal gerçeklik gözlüklerinin atasının 50 yıl öncesine gittiğini söylesek?

Televizyon Gözlük

Pek gündeme gelmese de sanal gerçeklik gözlüklerinin atası diyebileceğimiz bir cihaz 1963 yılında icat edilmişti. Teleyeglasses adı verilen bu icat aslında bir televizyondu. Çok küçük boyutlarda olan bu televizyonun iki ekranı vardı ve gözlük gibi göze takılarak izleniyordu.

İcadı yapan Hugo Gernsback, dönemin tanınan şahsiyetleri arasındaydı. Steven Spielberg tarafından dizi haline getirilen Amazing Stories dergisinin yazarı olan Gernsback ayrıca Bilim Kurgu tanımını ilk kullanan kişidir. Dünya Bilim Kurgu Cemiyeti, her yıl Hugo Ödüllerini dağıtmaktadır.

Pil ile çalışan televizyon gözlük sadece 140 gram ağırlığındaydı. Anten ile o dönemin kanallarını gözünüzün önüne getiren gözlük, Life Magazine tarafından yeni nesil Marslı olarak tanımlanmıştı. Ayrıca herhangi bir elektrik çarpmasına karşı güvenli olduğu da sıklıkla dile getiriliyordu.

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Gernsback aslında cihazı savaş sonrası psikolojik sıkıntı çeken askerleri rehabilite etmek için geliştirmişti. Bu bakımdan bir tedavi aracı olarak kaldı ve yaygın kullanıma sunulmadı. Elbette günümüzdeki sanal gerçeklik gözlükleriyle karşılaştırılamaz ancak o dönemlerde de bu tür yeniliklere ilgi duyulduğu ortada.