SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı

Genelde akıllı telefonlar için yüksek RAM miktarlarını amiral gemi telefonlarda görüyoruz. Bununla birlikte alt seviye telefonlarda da yüksek RAM belleklere ilgi büyük. Samsung, Galaxy C9 Pro modeline 6GB RAM ekleyerek bu ilgiyi takip ettiğini göstermişti. Bellek üreticileri de alt seviyeye ağırlık vermeye başladı.
Düşük Maliyet
Sektörün ikinci büyük bellek üreticisi SK Hynix, maliyeti düşük tuttuğu yeni 8GB RAM bellek modüllerini duyurdu. Firma böylece sürümden kazanan Çinli üreticilerin gözdesi olmayı amaçlıyor.
21nm fabrikasyon süreci ile üretilen bellekler 2GB şeklinde 4 modülden oluşuyor. Bellek 3.73GHz saat hızında çalışıyor ve toplamda 30Gbps bant genişliğine ulaşıyor. Samsung’un 10nm sürecinde ürettiği 8GB LPDDR4 RAM bellek ise 4.3GHz hızında çalışıyor ve 34GBps seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de daha düşük.
Alt seviye modeller yanında bileşen maliyetini düşük tutmayı hedefleyen amiral gemi modelleri için de yeni bellek seti ideal hale geliyor. Tüketici bellek kalitesini diğer rakipleri ile karşılaştırmayı çok tercih etmediği için 8GB RAM sloganı ilgi görmeyi sağlayacaktır.Ayrıca Bkz. "En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın"
SK Hynix ilk 8 GB RAM belleğini gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ayrıca daha düşük enerji harcayan bir versiyon daha hazırlanacak. Yeni belleğin müşterileri ise şimdilik bilinmiyor.
http://wccftech.com/sk-hynix-introduces-8gb-ram-chips-smartphones-tomorrow/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim editör için apple,samsung yaptıysa tamam yapmadıysa boş iş. Adamdaki kriter bu.
Diğer taraftan ben olayın kullanım açısından faydası var mı yok mu ona bakarım.
6 gb veya 8 gb ram uygulamalarda kullanıcıya bir kolaylık getiriyor mu ona bakarım.
Bataryayı, pili ne derecede zorluyor ona bakarım.
3gb veya 4gb rami ne ara yedik bitirdik de ihtiyacı karşılamaz oldu ona bakarım
Ticari bir olay mı değil mi ona bakarım.
Eğer ticari bir olaysa bize,tüketiciye kaça patlayacak ona bakarım. (Samsung c9 pro tahmini fiyat 2500 tl)
Bizim editör ise samsung'a , apple'a
Diğer yandan 30gbps bile çok muazzam değil mi? Masaüstü Ddr 4 lerde bile 25-30gbps aralığı var.
Şimdi masaüstü pc lerde standart olan 8gb boyut telefonlarada geliyor desenize.