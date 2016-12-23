Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı

Bir süredir amiral gemi modellerinde gördüğümüz yüksek RAM bellek kapasitelerine artık daha alt seviyede rastlamak mümkün olacak. SK Hynix daha düşük kalitede 8GB RAM üretimine başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genelde akıllı telefonlar için yüksek RAM miktarlarını amiral gemi telefonlarda görüyoruz. Bununla birlikte alt seviye telefonlarda da yüksek RAM belleklere ilgi büyük. Samsung, Galaxy C9 Pro modeline 6GB RAM ekleyerek bu ilgiyi takip ettiğini göstermişti. Bellek üreticileri de alt seviyeye ağırlık vermeye başladı.

Düşük Maliyet

Sektörün ikinci büyük bellek üreticisi SK Hynix, maliyeti düşük tuttuğu yeni 8GB RAM bellek modüllerini duyurdu. Firma böylece sürümden kazanan Çinli üreticilerin gözdesi olmayı amaçlıyor.

21nm fabrikasyon süreci ile üretilen bellekler 2GB şeklinde 4 modülden oluşuyor. Bellek 3.73GHz saat hızında çalışıyor ve toplamda 30Gbps bant genişliğine ulaşıyor. Samsung’un 10nm sürecinde ürettiği 8GB LPDDR4 RAM bellek ise 4.3GHz hızında çalışıyor ve 34GBps seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de daha düşük.

Alt seviye modeller yanında bileşen maliyetini düşük tutmayı hedefleyen amiral gemi modelleri için de yeni bellek seti ideal hale geliyor. Tüketici bellek kalitesini diğer rakipleri ile karşılaştırmayı çok tercih etmediği için 8GB RAM sloganı ilgi görmeyi sağlayacaktır.

Ayrıca Bkz. "En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın"

SK Hynix ilk 8 GB RAM belleğini gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ayrıca daha düşük enerji harcayan bir versiyon daha hazırlanacak. Yeni belleğin müşterileri ise şimdilik bilinmiyor. 

 

http://wccftech.com/sk-hynix-introduces-8gb-ram-chips-smartphones-tomorrow/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkn_s 2 yıl
Şu samsungu gözümüzün içine sokmazsan olmaz. İlla ne yapıp edip bir yolunu buldun olayı samsunga bağladın ya pes.
Bizim editör için apple,samsung yaptıysa tamam yapmadıysa boş iş. Adamdaki kriter bu.
Diğer taraftan ben olayın kullanım açısından faydası var mı yok mu ona bakarım.
6 gb veya 8 gb ram uygulamalarda kullanıcıya bir kolaylık getiriyor mu ona bakarım.
Bataryayı, pili ne derecede zorluyor ona bakarım.
3gb veya 4gb rami ne ara yedik bitirdik de ihtiyacı karşılamaz oldu ona bakarım
Ticari bir olay mı değil mi ona bakarım.
Eğer ticari bir olaysa bize,tüketiciye kaça patlayacak ona bakarım. (Samsung c9 pro tahmini fiyat 2500 tl)
Bizim editör ise samsung'a , apple'a
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
güzel gelişme ilerde minumum 8 gb olacak böyle olursa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
30Gbps ile 34Gbps arasında fark edilebilir bir performans yoktur herhalde. Ancak pil tüketiminin fazla olması kötü...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bibizr 2 yıl
Keşke 3-4 ay önce çıksaydı da Nintendo Switche yetişseydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 2 yıl
valla masa üstü bilgisayarlar bu gidişle taş devrinden kalmış gibi olcak.. ama masa üstünün verdiği zevki hiçbiri veremez be...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
4gbps bant genişliğinin o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum, maliyet iyi oranda düşecek ise neden olmasın.
Diğer yandan 30gbps bile çok muazzam değil mi? Masaüstü Ddr 4 lerde bile 25-30gbps aralığı var.
Şimdi masaüstü pc lerde standart olan 8gb boyut telefonlarada geliyor desenize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı Sonraki Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor 2 yıl Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor 2 yıl Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi 2 yıl Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı 2 yıl Büyükelçi cinayetinde polis, katilin iPhone'unu kırmaya çalışıyor [Güncellendi] 2 yıl En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın 2 yıl AMD Polaris 12 resmi sertifika onaylarından geçti 2 yıl Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı 2 yıl Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi 2 yıl Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi 2 yıl LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor? 2 yıl İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı 2 yıl Google'ın vergi önleme planı şirkete 3.6 milyar dolar kazandırdı 2 yıl Bundle kullanıcılarına göre 2016′nın en ilginç haberleri belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim