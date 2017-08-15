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İlk yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretimine başlandı

Türkiye'nin ilk tamamen yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın tasarım aşaması bitti ve üretimine başlandı. Türksat-6A'nın 2020 yılında yörüngesine fırlatılması hedefleniyor. İşte detaylar:
1 yıl
3,3b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin tamamen kendi kaynakları ile geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat-6A'nın tasarım aşaması sona erdi ve test modellerinin üretimine başlandı. Türksat-6A, diğer uydularımızdan farklı olarak tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Sadece uydunun kendisi değil yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem tamamen milli imkanlarla geliştiriliyor.

2020 yılında fırlatılması planlanan Türksat-6A'nın maliyeti yaklaşık 600 milyon TL tutacak. 42 Derece doğu yörüngesine fırlatılacak uydunun 18'i aktif 5'i yedek olmak üzere toplam 23 aktarıcısı bulunacak. Uydunun toplam kütlesi 4300 kg ağırlığında olacak. Türksat-6A, yörüngede 15 yıl kalacak. 

Haberleşme Uydusu Üretebilen 10 Ülkeden Biriyiz 

Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak. Türksat-6A'nın yeterlilik testlerinin 2018 yılında yapılması ve 2020 yılında yörüngesine fırlatılması hedefleniyor.


Türksat 5A, 5B ve 6A ile birlikte dünya üzerindeki kara alanlarının %71’inin kapsanması, nüfusun ise %91’ine yayın ulaştırılması hedefleniyor. 2020 yılında fırlatılacak olan 3 yeni uydu ile birlikte görevdeki iletişim uydusu sayımız 7’ye çıkmış olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Türksat 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları 2020 yılına kadar kullanımda kalacak.



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begacce 1 yıl en beğenilen
geçen yıl odtü den gönderilende ilk yerli uydu değilmiydi.eğer değilse niye ilk dedik yok o ilkse buna niye ilk diyoruz.
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sniper23 1 yıl reshthesucker
Orijinalden alıntı: reshthesucker

Orijinalden alıntı: but you promised

Geçen yıl gönderilen uydu GÖKTÜRK 2. Yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu.



Bu gönderilecek olan TURKSAT 6A ise haberleşme uydusu. Sanırım segmente göre sıralama yapılmış. Yerli ilk gözlem uydusu, Yerli ilk haberleşme uydusu gibi.



GÖKTÜRK 2 yerli mühendisler ile tasarlandı ama tamemen yerli mi bilmiyorum. Tübitak'ın sitesinden araştırılmalı.

geçen yıl derken 2016'yı kastetmiyorsunuz sanırım. çünkü 2016 yılında biber gazı yediğimi hatırlamıyorum. göktürk 2 hindistan'dan fırlatılmıştı. üretimi burada yapılmadı. göktürk 1'den bahsediyor olabilir misiniz? keza göktürk 1, göktürk 2'den sonra fırlatıldı. geçen yıl olabilir o.

GÖKTÜRK 2 uydusunun %80'i Türkiye'de Tübitak UZAY tarafından üretildi, tasarlayanda onlar. İçindeki yazılımı üretenlerde onlar. Ama güneş paneli gibi parçalar Spacetech GMBH gibi firmalardan alındı.

Uyduyu Türkiye'den Çin'e gönderdiler, ordaki Jiuquan LA-4/SLS-2 fırlatma rampasından uydu fırlatıldı. RASAT'dan sonra Türkiye'nin ikinci ürettiği uydudur.

Türksat 4 uydusunun tasarımının genel kısmı Tübitak UZAY'a aitti ama bir kısmı yabancı tasarımı, uydu Mitsubishi Heavy Industries' e ürettilip öyle gönderildi.
GÖKTÜRK 1 normalde 2.incisinden daha önce gönderilecekti ama İsrail sıkıntı çıkardığından ve yabancı firmaya yaptırıldığından 4 yıl sonra gönderildi.
Orijinalden alıntı: reshthesuckerOrijinalden alıntı: but you promisedGeçen yıl gönderilen uydu GÖKTÜRK 2. Yüksek çözünürlüklü göz...
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justaprogrammer 1 yıl
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arkadaslar Bulgar-Sat. %100 yerli milli bulgar uydusu. Bulgar bunu tum dis guclere karsi yapmislar. israil ve amerika cok karsi cikmis. almanlar sokaklara atmislar cekememezlikten. ingiltere tum dunya ile baglantisini kesmis.
kesin bilgi yayalim. bulgarlar buyuk resmi gordu, oyunu bozdu. Boyko borisov biz sana bulgar eline lider ol dedik, sen gittin tum dunyaya lider oldun.
500 yillik asparuh-lu torunlari geri gelmis. Dunya titreyecekmis. kesin bilgi siz ulkemdekiler de dikkatli olun.
en.wikipedia.org/...
arkadaslar Bulgar-Sat. %100 yerli milli bulgar uydusu. Bulgar bunu tum dis guclere karsi yapmislar. israil ve amerika c...
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Leipold 1 yıl
Yarim birakmazsak 20 yil sonra atariz
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hollowman_ 1 yıl
ilk yerli uyduyla ilk yerli haberleşme uydusunun farklı isimler olduğunu bile anlama idraki yok bazısının. geçen yıl odtü'den gönderilen ilk yerli istihbarat uydumuz GÖKTÜRK 2 idi. bu ise ilk yerli haberleşme uydusu. ikisinin sınıfı farklı.
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smart1978 1 yıl
Sansur cenneti icin guzel gelismeler !!!
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ONY86 1 yıl
bu gidişle eutelsatı geçicez hadi hayırlısı
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justaprogrammer 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

arkadaslar Bulgar-Sat. %100 yerli milli bulgar uydusu. Bulgar bunu tum dis guclere karsi yapmislar. israil ve amerika cok karsi cikmis. almanlar sokaklara atmislar cekememezlikten. ingiltere tum dunya ile baglantisini kesmis.
kesin bilgi yayalim. bulgarlar buyuk resmi gordu, oyunu bozdu. Boyko borisov biz sana bulgar eline lider ol dedik, sen gittin tum dunyaya lider oldun.
500 yillik asparuh-lu torunlari geri gelmis. Dunya titreyecekmis. kesin bilgi siz ulkemdekiler de dikkatli olun.
en.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla +6
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DarkHellKnightX 1 yıl justaprogrammer
Onların uydusunun da boyası yerli değilmiş.
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strong mind strong body 1 yıl
Et 50 lira tavuk 20 lira ama uzaya gidiyoruz gelişiyoruz zenginiz falan

Dedim ve ekonomik gelişmenin verdiği gurur ile makarnaya kaşığı daldırdım
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Bluflame 1 yıl strong mind strong body
gohardorgohome
Et 50 lira tavuk 20 lira ama uzaya gidiyoruz gelişiyoruz zenginiz falan

Dedim ve ekonomik gelişmenin verdiği gurur ile makarnaya kaşığı daldırdım


hoşafı unutma, çok iyigider yanında.
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Guest-71C700AC1 1 yıl
Organik hoşaf diye buna derim ki kimi zihniyetler anlayabilsin
Bir fikrin var mı diye sorulduğunda onlar hoşafı teknolojinin önüne koyar değerini anlamaz.
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kerimcem 1 yıl Guest-71C700AC1
WoltreX
Organik hoşaf diye buna derim ki kimi zihniyetler anlayabilsin
Bir fikrin var mı diye sorulduğunda onlar hoşafı teknolojinin önüne koyar değerini anlamaz.


organik bir ürünün raf ömrünü uzatmakta bilimselliktir kızın icadı boş birşey değildi...
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Kara Börü 1 yıl
Ama uzay yerli değil
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Nowhere Man X 1 yıl
Biz ülkemizde böyle gelişmeler görmek istiyoruz. Böyle yatırımlar yapılmalı. Bizi ileriye götürecek çalışmalara başlanmalı. Ufaktanda olsa her alanda başlasak böyle çalışmalara kısa zamanda iyi yerlere geliriz. Tabii bu sadece bir hayal,umut olarak kalacak içimde. Biliyorumki bunların devamı gelmeyecek. İnsanın ülkesi hakkında böyle haberler almasi kadar gurur verici bir olay yoktur.
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kadirirdem 1 yıl
10 ülkenin arasında bizim ülkemizi de vermek gurur verici...
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Bluflame 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
10 ülkenin arasında bizim ülkemizi de vermek gurur verici...

10 tane ülke olayı tamamen yalan,
benim kaba hesap 19 tane ülke bu işi yapıyor:
1 abd
2 rusya
3 çin
4 japonya
5 g kore
6 uk
7 hindistan
8 italya
9 fransa
10 almanya
11 brezilya
12 kanada
13 isviçre
14 danimarka
15 isveç
16 israil
17 iran
18 g afrika
19 norveç
not: tam emin olamadığım ülkeler: ukrayna, endonezya, şili, hollanda.
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