İlk yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretimine başlandı

Türkiye'nin tamamen kendi kaynakları ile geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat-6A'nın tasarım aşaması sona erdi ve test modellerinin üretimine başlandı. Türksat-6A, diğer uydularımızdan farklı olarak tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Sadece uydunun kendisi değil yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem tamamen milli imkanlarla geliştiriliyor.

2020 yılında fırlatılması planlanan Türksat-6A'nın maliyeti yaklaşık 600 milyon TL tutacak. 42 Derece doğu yörüngesine fırlatılacak uydunun 18'i aktif 5'i yedek olmak üzere toplam 23 aktarıcısı bulunacak. Uydunun toplam kütlesi 4300 kg ağırlığında olacak. Türksat-6A, yörüngede 15 yıl kalacak.

Haberleşme Uydusu Üretebilen 10 Ülkeden Biriyiz

Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak. Türksat-6A'nın yeterlilik testlerinin 2018 yılında yapılması ve 2020 yılında yörüngesine fırlatılması hedefleniyor.





Türksat 5A, 5B ve 6A ile birlikte dünya üzerindeki kara alanlarının %71’inin kapsanması, nüfusun ise %91’ine yayın ulaştırılması hedefleniyor. 2020 yılında fırlatılacak olan 3 yeni uydu ile birlikte görevdeki iletişim uydusu sayımız 7’ye çıkmış olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Türksat 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları 2020 yılına kadar kullanımda kalacak.