İlk yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretimine başlandı

2020 yılında fırlatılması planlanan Türksat-6A'nın maliyeti yaklaşık 600 milyon TL tutacak. 42 Derece doğu yörüngesine fırlatılacak uydunun 18'i aktif 5'i yedek olmak üzere toplam 23 aktarıcısı bulunacak. Uydunun toplam kütlesi 4300 kg ağırlığında olacak. Türksat-6A, yörüngede 15 yıl kalacak.
Haberleşme Uydusu Üretebilen 10 Ülkeden Biriyiz
Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak. Türksat-6A'nın yeterlilik testlerinin 2018 yılında yapılması ve 2020 yılında yörüngesine fırlatılması hedefleniyor.
Türksat 5A, 5B ve 6A ile birlikte dünya üzerindeki kara alanlarının %71’inin kapsanması, nüfusun ise %91’ine yayın ulaştırılması hedefleniyor. 2020 yılında fırlatılacak olan 3 yeni uydu ile birlikte görevdeki iletişim uydusu sayımız 7’ye çıkmış olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Türksat 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları 2020 yılına kadar kullanımda kalacak.
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GÖKTÜRK 2 uydusunun %80'i Türkiye'de Tübitak UZAY tarafından üretildi, tasarlayanda onlar. İçindeki yazılımı üretenlerde onlar. Ama güneş paneli gibi parçalar Spacetech GMBH gibi firmalardan alındı.
Uyduyu Türkiye'den Çin'e gönderdiler, ordaki Jiuquan LA-4/SLS-2 fırlatma rampasından uydu fırlatıldı. RASAT'dan sonra Türkiye'nin ikinci ürettiği uydudur.
Türksat 4 uydusunun tasarımının genel kısmı Tübitak UZAY'a aitti ama bir kısmı yabancı tasarımı, uydu Mitsubishi Heavy Industries' e ürettilip öyle gönderildi.
GÖKTÜRK 1 normalde 2.incisinden daha önce gönderilecekti ama İsrail sıkıntı çıkardığından ve yabancı firmaya yaptırıldığından 4 yıl sonra gönderildi.
arkadaslar Bulgar-Sat. %100 yerli milli bulgar uydusu. Bulgar bunu tum dis guclere karsi yapmislar. israil ve amerika cok karsi cikmis. almanlar sokaklara atmislar cekememezlikten. ingiltere tum dunya ile baglantisini kesmis.
kesin bilgi yayalim. bulgarlar buyuk resmi gordu, oyunu bozdu. Boyko borisov biz sana bulgar eline lider ol dedik, sen gittin tum dunyaya lider oldun.
500 yillik asparuh-lu torunlari geri gelmis. Dunya titreyecekmis. kesin bilgi siz ulkemdekiler de dikkatli olun.
en.wikipedia.org/...