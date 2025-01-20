Türksat 6A, Şubat’ta hizmet vermeye başlayacak

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Tam Boyutta Gör 2024’ün Temmuz ayında uzaya gönderilen Türksat 6A’nın hizmet tarihi hakkında açıklama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın Şubat ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Türksat 6A, 50 Derece Doğu yörüngesinden 42 Derece Doğu yörüngesine doğru yolculuğunu tamamladı ve 42 Derece Doğu yörüngesine yerleşti. Temmuz ayından günümüze kadarki süreçte tüm aşamalar başarıyla tamamlandı. Uydu ile Türkiye arasında veri iletimi başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Türsat 6A, hizmet vermek için gün sayıyor.

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Yüzde 80'in üzerinde yerli

Yüzde 80’nin üzerinde yerlilikle üretilen Türksat 6A, geniş kapsama alanı sayesinde 4 ülkeye daha sinyal iletebilecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, mevcut uyduların kapsama alanına ek olarak Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’ya yayın yapabilecek. Türksat uyduları şu anda 3,5 milyar nüfusa erişebilirken Türksat 6A ile birlikte 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A’da TV yayıncılığı için 20 adet Ku-Bant aktarıcı hizmet verecek. Türksat 6A ile birlikte Türkiye’nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve toplam kapasite 6 bin 668 Mhz’e ulaşacak.

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