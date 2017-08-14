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Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor?

Son dönemde ülkemizde önemli düzeyde enerji hamleleri yapılıyor. Bunların içinde yenilenebilir enerji de oldukça önemli. Peki bu noktada ne seviyedeyiz?
1 yıl
7,8b
1
32
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor?
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Ülkemizde 2017 yılı deyim yerindeyse tam anlamıyla yenilenebilir enerji için sıçrama yılı oldu. Mart ayında gerçekleştirilen YEKA – Güneş Enerjisi Santralleri alanı ihalesinden sonra Ağustos ayında da Rüzgar Enerjisi Santralleri için benzer bir hamle yapıldı. Her iki projenin de Türk mühendisleri 10 yıl boyunca istihdam etme zorunluluğu bulunan ARGE tesisine sahip olması zorunluluğu ve ülkemizdeki üretim şartı, gelecek adına son derece önemli.

Yapılan rüzgar ihalesinde ihaleyi alan Alman ortaklı giriş grubu, her biri en az 2.3 megavat gücündeki rüzgar türbinlerinden yılda 300 ile 450 adet üretmek zorunda. Üstelik fabrika da sözleşme tarihinden itibaren 21 ay içinde kurulmak zorunda. Kilovatsaatine 3,48 dolar/cent teklif ile ihaleyi alan şirket, bu alanda dünyanın en düşük tekliflerinden birini yaptı. Devlet, zaten yapılmak zorunda olan enerji yatırımını, ek bir harcama yapmaya gerek kalmadan özel sektör aracılığı ile gayet uygun bir fiyattan ve ekstra bir çok avantaj ile sağlamış oldu.

Peki Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Ne Durumda?

Türkiye son dönemde rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapıyor. Belki dünyanın önde gelen ülkeleri arasında değil ancak yapılan çalışmalar geleceğe dönük olarak da önemli. Hali hazırda dünyada rüzgar enerjisinden en çok faydalanan ülke Danimarka konumunda. Hem kıyıların da hem de açık kara boyunca rüzgar türbinleri geniş bir yer kaplıyor ülkede. Bu sayede toplam elektrik ihtiyacının %42.2’si rüzgardan sağlanabilmiş. İkinci sırada %25.7 ile Litvanya, üçte ise %20.6 ile Portekiz geliyor.

Dünyada rüzgar enerjisinden en fazla faydalanan ülkeler sıralaması 2016 yıl sonu rakamlarına göre şöyle:

Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor?
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2016 yılı sonundaki rakamlara bakılınca Türkiye %6.1 ile 16. sırada yer almış. 2017 yılında çalışmaya alınmış santraller ile aktif sayı 171’e ulaşmış durumda ve bu rakamın kurulu güce oranı %7.71 seviyesinde. Kurulu güç ise 6 bin 195MW. Yapılan ihale ile eklenecek 1000MW’lik kapasite ile 7 bin MW üzerine çıkılmış olacak. Bu da elektrik tüketiminin %7’den fazlasının sadece rüzgardan karşılanıyor olması anlamını taşıyacak.


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memotunc 1 yıl Leaderjack1
Leaderjack1
keban barajının yıllık üretimini urfadaki kürt ve arap hırsızların 1 ayda tükettigini biliyoruz bu yeter bize.

Selam Kürtlerden ve Araplardan hırsız olmazmı tabiki olur. Ama İngiliz ve Fransız hırsızlarda olabilir. Hırsız heryerde hırsızdır bunun Kürdü Arabımı olur ?
Leaderjack1keban barajının yıllık üretimini urfadaki kürt ve arap hırsızların 1 ayda tükettigini biliyoruz bu yeter bize.Selam...
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Yanıtla +30
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sniper23 1 yıl
Bu kadar nüfusa göre gene iyi üretim yapılıyormuş. Yatırımların artması dileğiyle.
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Audi383848 1 yıl
Bu konuda güzel ilerliyoruz.Yenilenebilir kaynaklar önemli birşey.Enerjimizi kendimiz uretmeliyiz enerji ithalati çok az olmalı.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Büyük çoğunluğunu doğalgazdan karşılıyor diye biliyorum.Rüzgar tribünlerinde fazlası doğalgazdan
Sanırım çöplerden bile elektrik üreten ülkeler vardı unuttum kimdi ama çöpleri toplayıp tesiste bunlarla elektrik enerjisi üretip bu enerji depolayıp bunları firmalara satıyorlardı öyle bir şey vardı.
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Grayscale 1 yıl
Danimarka'ya bak takdir ettim vallahi.Ulkemizde buna cok uygun.Bu yondeki calismalari destekliyorum.
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Stradale 1 yıl
Sorsan Almanlar, Fransızlar Nükleer santralleri bir bir kapatıyorlar. Ben de sanıyorum ki Almanya elektrik enerjisinin yarısını rüzgardan elde ediyor. Tahminimin çok çok altında çıktı rakam. Bu tabloya göre çok da geride sayılmayız.
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Leipold 1 yıl
Hani bazen kuru fasulye nohut yersin sonrasinda mide inceden gaz yapmaya baslar, ardindan guruldamalar derken o an gelir yavastan oturdugun yerde hafif yana kaykilirsin, poponun bi tarafi kalkar azicik yukari sende o 2 saniyelik arada ince bir osuruk koyuverirsin. Iste o kadar bir kismini ruzgardan karsiliyoruz.
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ceo-tr 1 yıl
Böylede bir haber var. Vatana, Millete hayırlı olsun.
akillisehirler.org/...
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hollowman_ 1 yıl
istatistikler hatalı. bahsi geçen ülkelerde "yenilenebilir üretim içindeki payı" bahsi geçen oranlar.
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FatihAsl 1 yıl
“Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır.”
Hazreti Muhammed aleyhisselâm , Vedâ Hutbesi
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kill1033 1 yıl
kilowattsaatine nasıl 3.48 dolar allasen?? kim kabul eder böyle bir teklifi
biz kilowattsaatine 0.4lira ödüyoruz. Biraz sorgulayın da yapın haberi
1 Yanıt Yanıtla +1
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There goes your life 1 yıl kill1033
Orijinalden alıntı: kill1033

kilowattsaatine nasıl 3.48 dolar allasen?? kim kabul eder böyle bir teklifi

biz kilowattsaatine 0.4lira ödüyoruz. Biraz sorgulayın da yapın haberi

Dolar değil o sent. Editör yanlış yazmış
1 Yanıt Yanıtla +1
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gxhero 1 yıl
Devlet her çatıya güneş panelini finanse etse enerji ihtiyacımızın %50 si karşılanır sen çok atıyorsun diyene almanya bazı günleri %80 karşıladığını beyan etmiş ki ülke neredeyse güneş görmüyor...
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korsan58 1 yıl
yüzde 1 de barajlar olsa geriye kalan yüzde 93 doğalgaz
daha fazla yatırım yapılmalı öyle avrupaya kendimizi kıskandırmakla olmuyor bu işler
saçma sapan projelere ne paralar gömüldü (mesela fatih fiyaskosu)
yazacak çok şey varda ....
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GetSomeRest 1 yıl korsan58
korsan58
yüzde 1 de barajlar olsa geriye kalan yüzde 93 doğalgaz
daha fazla yatırım yapılmalı öyle avrupaya kendimizi kıskandırmakla olmuyor bu işler
saçma sapan projelere ne paralar gömüldü (mesela fatih fiyaskosu)
yazacak çok şey varda ....

Biraz ölçülü salla. Barajlardan elde edilen enerji rüzgarın 3 katından fazla.
Artvin deki barajlar tamamlandığında bu oran daha da artacak.
enerjiatlasi.com/...
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