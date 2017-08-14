Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor?

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Ülkemizde 2017 yılı deyim yerindeyse tam anlamıyla yenilenebilir enerji için sıçrama yılı oldu. Mart ayında gerçekleştirilen YEKA – Güneş Enerjisi Santralleri alanı ihalesinden sonra Ağustos ayında da Rüzgar Enerjisi Santralleri için benzer bir hamle yapıldı. Her iki projenin de Türk mühendisleri 10 yıl boyunca istihdam etme zorunluluğu bulunan ARGE tesisine sahip olması zorunluluğu ve ülkemizdeki üretim şartı, gelecek adına son derece önemli.

Yapılan rüzgar ihalesinde ihaleyi alan Alman ortaklı giriş grubu, her biri en az 2.3 megavat gücündeki rüzgar türbinlerinden yılda 300 ile 450 adet üretmek zorunda. Üstelik fabrika da sözleşme tarihinden itibaren 21 ay içinde kurulmak zorunda. Kilovatsaatine 3,48 dolar/cent teklif ile ihaleyi alan şirket, bu alanda dünyanın en düşük tekliflerinden birini yaptı. Devlet, zaten yapılmak zorunda olan enerji yatırımını, ek bir harcama yapmaya gerek kalmadan özel sektör aracılığı ile gayet uygun bir fiyattan ve ekstra bir çok avantaj ile sağlamış oldu.

Peki Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Ne Durumda?

Türkiye son dönemde rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapıyor. Belki dünyanın önde gelen ülkeleri arasında değil ancak yapılan çalışmalar geleceğe dönük olarak da önemli. Hali hazırda dünyada rüzgar enerjisinden en çok faydalanan ülke Danimarka konumunda. Hem kıyıların da hem de açık kara boyunca rüzgar türbinleri geniş bir yer kaplıyor ülkede. Bu sayede toplam elektrik ihtiyacının %42.2’si rüzgardan sağlanabilmiş. İkinci sırada %25.7 ile Litvanya, üçte ise %20.6 ile Portekiz geliyor.

Dünyada rüzgar enerjisinden en fazla faydalanan ülkeler sıralaması 2016 yıl sonu rakamlarına göre şöyle:

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2016 yılı sonundaki rakamlara bakılınca Türkiye %6.1 ile 16. sırada yer almış. 2017 yılında çalışmaya alınmış santraller ile aktif sayı 171’e ulaşmış durumda ve bu rakamın kurulu güce oranı %7.71 seviyesinde. Kurulu güç ise 6 bin 195MW. Yapılan ihale ile eklenecek 1000MW’lik kapasite ile 7 bin MW üzerine çıkılmış olacak. Bu da elektrik tüketiminin %7’den fazlasının sadece rüzgardan karşılanıyor olması anlamını taşıyacak.