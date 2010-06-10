İlk Round: iPhone 4, rakiplerinin karşısına çıkıyor

Apple yine şaşırtmadı ve iPhone 4 lansmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Akıllı telefon pazarındaki kısa geçmişine rağmen, dengeleri değiştiren ve rekor satış gerçekleştiren firma, farklı kapasite seçeneklerini bir kenara bırakırsak pazardaki tek modeli olan iPhone için şimdiye kadar ki en büyük güncellemeyi yaparak telefonu hem tasarım hem yazılım ve donanım özellikleriyle baştan aşağı yeniledi. Kısa bir süre önce prototipleri ortaya çıkan iPhone 4 ile telefonu yeniden keşfettiğini iddia eden Apple, başta ekran kalitesi olmak üzere kullanılabilirlik ve verimlilik özellikleriyle iPhone 4'ün sınıfında rakipsiz olduğunu ve serinin başarısını çok daha ileriye götüreceğini iddia ediyor.

Amerika satışı önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacak iPhone 4 ile birlikte akıllı telefon pazarı rekabet yeniden kızışacak. Daha önceki iPhone versiyonlarında farklı olarak iPhone 4 ile Apple'ın görevi bu sefer daha zor olacak zira farklı kategorilerde güçlü modellere ev sahipliği yapan akıllı telefon pazarında iPhone 4'ü sıkı bir mücadele bekliyor olacak. Apple'ın yeni kozunu göstermesiyle birlikte gözler Nokia ve HTC gibi lider isimlere çevrilirken, yakında çıkacak yeni modeller öncesinde iPhone 4'ü pazardaki güçlü seçeneklerle karşılaştırmaya ne dersiniz? Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 4'le ilgili ilk yorumlara göre en dişli rakibi HTC EVO 4G olacak gibi görünüyor.

Rakipleri ile kıyaslandığında iPhone 4'ü farklı kılan en dikkat çekici özelliğin, Apple'ın vurguladığı gibi kullanılan ekran teknolojisi olduğunu görüyoruz. 3.5-inç ekran boyutuna 960 x 640 piksel çözünürlüğünü sığdırmayı başaran Apple, IPS panel ve retina ekran teknolojileri ile canlı renkler, keskin görüntüler ve farklı ışık ortamlarında yüksek performans gibi konularda iPhone 4'ün rakipsiz olduğunu belirten Apple, aynı zamanda dünyanın en ince akıllı telefonu olduğunu belirtiyor. Apple, satın aldığı Intrinsity firmasının katkıları ve üretimde ortaklığa gittiği Samsung ile beraber geliştirdiği A4 işlemcisini iPad'den sonra iPhone 4'te de kullanarak işlemci odaklı rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.

iPhone 4'e rakip olarak gösterilen HTC EVO 4G, Tayvanlı firma tarafından Amerika'nın önde gelen operatörlerinden Sprint için geliştirildi. 4G desteği ile sınıfındaki yegane modellerden biri olan EVO 4G, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1GHz Snapdragon işlemcisi ile performans konusunda iddialı olan EVO 4G, Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor ve Google dünyasının en güçlü telefonlarından biri olarak adını üst sıralara yazdırmayı başarıyor. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile çekim yetenekleri açısından Android ailesinin en iyilerinden olan telefon, HDMI ara birimi ile oynattığı videoları HDTV veya LCD monitörlere aktarabiliyor.

Apple'ın bir diğer önemli rakibi de Nokia. Intel ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformunu, N9 isimli yeni bir model de kullanacağı söylenen firma, Symbian^3'lü ilk modeli olan N8 ile akıllı telefon arenasında çoklu ortam özelliklerine güveniyor. İşlemci hızı açısından iPhone 4 ve HTC EVO 4G gibi modellerin oldukça gerisinde olan telefonun en güçlü özelliği, sahip olduğu 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası. iPhone 4 ile hemen hemen aynı ağırlıkta olan Nokia N8, farklı renk seçenekleri, zengin ses ve video özellikleri ile gelişmiş çekim yetenekleri ile rekabette öne geçmeye çalışacal. HTC EVO 4G ve Nokia N8'in yanında Palm Pre ve HTC HD2 de rekabete hazır modeller arasında gösterilmekte.

Birkaç hafta önce HP tarafından satın alınacağı açıklanan Palm'in "iPhone'a rakip" olarak geliştirdiği Pre modeli, donanım ve tasarımıyla olmasa bile webOS işletim sistemiyle ses getirmeyi başardı. Kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olan Palm Pre, beklenenin aksine "iPhone Katili" olamadı belki ama pazara çeşitlilik getirmeyi başardı. HTC HD2 ise tasarım özellikleri özellikleri ve donanım alt yapısı ile HTC EVO 4G'nin atası olarak değerlendirilebilir. 4.3-inç büyüklüğündeki ekranı ve 1GHz işlemcisiyle en iyi Windows Mobile telefonu olarak gösterilen HTC HD2, işletim sistemine yönelik sıkıntılar ve güçlü donanımına rağmen Windows Phone 7 güncellemesi alamayacak olmasında ötürü geriye düşüyor.

http://www.engadget.com/2010/06/07/iphone-4-vs-the-smartphone-elite-evo-4g-n8-pre-plus-and-hd2/