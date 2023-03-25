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    Dünyanın en parlak feneri ama çok pahalı

    Imalent SR32 el feneri 120 bin Lumen parlaklık ile yeni bir rekora imza atarken 32000mAh batarya ile enerji sağlıyor ve fanlı bir soğutma sistemi kullanıyor.    
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    Imalent SR32 Tam Boyutta Gör
    Bir dönem sadece yolumuzu aydınlatmak için kullandığımız el fenerleri bugün gökyüzünün en uzak noktasına ulaşmak için birbiriyle yarışıyor. Imalent dünyanın en parlak el fenerini satışa sunuyor.

    Imalent SR32 özellikleri ve fiyatı

    Imalent SR32 el feneri kişisel kullanımdan ziyade daha çok kurtarma veya arama operasyonları gibi alanlar için geliştirilmiş. Barındırdığı 32 LED aydınlatma 120 bin Lumen parlaklık değeri ile dünya rekoru kırıyor.

    6 enerji seviyesi ile farklı parlaklıklar elde edilirken flaş modu 2080 metreye kadar ulaşabiliyor. 32000mAh bataryası uzun kullanım süreleri elde ederken sadece 90 dakikada şarj olabiliyor. Kutusunda 100W şarj adaptörü de mevcut.

    Böyle bir sistem haliyle soğutma gerektiriyor. İç kısımda 10500RPM fanlar ile aktif bir soğutma sağlanıyor. Alüminyum gövde IP56 sertifikasına sahip ve 0.5 metreden düşmeye dayanıklı. Cihaz 2.1Kg civarında ağırlık sunuyor. Fiyatı ise 680$ olarak belirlenmiş.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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