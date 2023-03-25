Dünyanın en parlak feneri ama çok pahalı

Imalent SR32 özellikleri ve fiyatı
Imalent SR32 el feneri kişisel kullanımdan ziyade daha çok kurtarma veya arama operasyonları gibi alanlar için geliştirilmiş. Barındırdığı 32 LED aydınlatma 120 bin Lumen parlaklık değeri ile dünya rekoru kırıyor.
6 enerji seviyesi ile farklı parlaklıklar elde edilirken flaş modu 2080 metreye kadar ulaşabiliyor. 32000mAh bataryası uzun kullanım süreleri elde ederken sadece 90 dakikada şarj olabiliyor. Kutusunda 100W şarj adaptörü de mevcut.
Böyle bir sistem haliyle soğutma gerektiriyor. İç kısımda 10500RPM fanlar ile aktif bir soğutma sağlanıyor. Alüminyum gövde IP56 sertifikasına sahip ve 0.5 metreden düşmeye dayanıklı. Cihaz 2.1Kg civarında ağırlık sunuyor. Fiyatı ise 680$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)