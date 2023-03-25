Dünyanın en parlak feneri ama çok pahalı

Tam Boyutta Gör Bir dönem sadece yolumuzu aydınlatmak için kullandığımız el fenerleri bugün gökyüzünün en uzak noktasına ulaşmak için birbiriyle yarışıyor. Imalent dünyanın en parlak el fenerini satışa sunuyor.

Imalent SR32 özellikleri ve fiyatı

Imalent SR32 el feneri kişisel kullanımdan ziyade daha çok kurtarma veya arama operasyonları gibi alanlar için geliştirilmiş. Barındırdığı 32 LED aydınlatma 120 bin Lumen parlaklık değeri ile dünya rekoru kırıyor.

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6 enerji seviyesi ile farklı parlaklıklar elde edilirken flaş modu 2080 metreye kadar ulaşabiliyor. 32000mAh bataryası uzun kullanım süreleri elde ederken sadece 90 dakikada şarj olabiliyor. Kutusunda 100W şarj adaptörü de mevcut.

Böyle bir sistem haliyle soğutma gerektiriyor. İç kısımda 10500RPM fanlar ile aktif bir soğutma sağlanıyor. Alüminyum gövde IP56 sertifikasına sahip ve 0.5 metreden düşmeye dayanıklı. Cihaz 2.1Kg civarında ağırlık sunuyor. Fiyatı ise 680$ olarak belirlenmiş.

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