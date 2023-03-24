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    Casper VIA X30 Plus hızlı şarj ve yüksek hafıza ile geliyor

    Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio G99 6nm işlemci, 8GB+8GB toplamda 16GB RAM, 50MP ana sensör, 30W hızlı şarj gibi özellikler mevcut. 
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    Casper VIA X30 Plus Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki akıllı telefon macerasına hız kesmeden devam eden yerli marka Casper, bugüne kadar geliştirdiği en iyi akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Casper VIA X30 Plus yüksek hafıza ve hızlı şarj ile dikkat çekiyor.

    Casper VIA X30 Plus özellikleri ve fiyatı

    Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modeli yine kısa süre önce tanıtılan Casper VIA X30 modeline göre depolama alanını arttırmış. Böylece serinin en iyi telefonu haline gelmiş. Özellikle fiyat segmentinde iyi bir alternatif olma amacında.  

    İnce, köşeli ve sadece 8.1 mm gövde inceliğine sahip, Android 12 işletim sistemiyle gelen Casper VIA X30 Plus, arka kapak tasarımında kullanılan özel dikey parlama efekti ile göz alıcı ve premium bir görünüm sunuyor.

    Yeni VIA X30 Plus, yapay zekâ teknolojisine sahip 50 MP’lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken ana kamerayı destekleyen 8 MP 118 derecelik geniş açı kamerasıyla tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırıyor. VIA X30 Plus’ın 2 MP’lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor ve 13 MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla kullanıcılar en mutlu anlarını ölümsüzleştirebiliyor.

    %89 ekran gövde oranı ve 6.5” FHD IPS panele sahip Casper VIA X30 Plus ile tüm multimedya içeriklerde sinematik bir deneyim elde edilebiliyor. 256 GB depolama alanında 50 bin fotoğraf ve 48 saatlik 720P video depolayabilen Casper VIA X30 Plus, depolama alanını 512 GB’a kadar artırma opsiyonu da sunuyor.

    30 W hızlı şarj özelliği sayesinde de kullanıcılarına 30 dakika içinde %60 dolum yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca, RAM Plus Future seçeneği ve 8 GB RAM’e ek olarak 8 GB’lık sanal RAM desteğiyle hızlı uygulama kullanımı ve yüksek oyun performansı sunan VIA X30 Plus, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

    Casper VIA X30 Plus modeli 8999TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Casper VIA X30 Plus’ı satın alan tüm kullanıcılar, kablolu kulaklık ve şeffaf koruma kılıfına da ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. Orijinal Casper VIA X30 modeli ise 8499TL fiyat etiketine sahip.

    Casper VIA X30 Plus teknik özellikleri

    •  16 GB RAM (8 GB RAM + 8 GB VRAM)
    • 256 GB dahili hafıza
    • 512 GB’a kadar artırılabilir hafıza
    • 30W Hızlı Şarj
    • NFC Teknolojisi
    • 50 MP + 8 MP + 2 MP Yapay Zeka Destekli Arka Kamera
    • 13 MP Ön Kamera
    • Çoklu Çekim Modları
    • MediaTek Helio G99 6 nm, 8 Çekirdek İşlemci
    • 4600 mAh Batarya
    • 6.5” Ekran Boyutu
    • %89 Ekran Gövde Oranı
    • 2400*1080 FHD Ekran Çözünürlüğü
    • IPS Ekran Teknolojisi
    • Platin Antrasit ve Platin Gümüş Renk Seçenekleri
    • 550 NIT Ekran Parlaklığı
    • Android 12 İşletim Sistemi
    • Fingerprint / Face ID Özelliği

    Birbirinden zengin özelliklere ve son derece modern bir tasarıma sahip Casper VIA X30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-x30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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