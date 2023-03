Casper VIA X30 Plus hızlı şarj ve yüksek hafıza ile geliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki akıllı telefon macerasına hız kesmeden devam eden yerli marka Casper, bugüne kadar geliştirdiği en iyi akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Casper VIA X30 Plus yüksek hafıza ve hızlı şarj ile dikkat çekiyor.

Casper VIA X30 Plus özellikleri ve fiyatı

Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modeli yine kısa süre önce tanıtılan Casper VIA X30 modeline göre depolama alanını arttırmış. Böylece serinin en iyi telefonu haline gelmiş. Özellikle fiyat segmentinde iyi bir alternatif olma amacında.

Uygun fiyatlı Casper telefon “Casper VIA F30 Plus” 2 ay önce eklendi

İnce, köşeli ve sadece 8.1 mm gövde inceliğine sahip, Android 12 işletim sistemiyle gelen Casper VIA X30 Plus, arka kapak tasarımında kullanılan özel dikey parlama efekti ile göz alıcı ve premium bir görünüm sunuyor.

Yeni VIA X30 Plus, yapay zekâ teknolojisine sahip 50 MP’lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken ana kamerayı destekleyen 8 MP 118 derecelik geniş açı kamerasıyla tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırıyor. VIA X30 Plus’ın 2 MP’lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor ve 13 MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla kullanıcılar en mutlu anlarını ölümsüzleştirebiliyor.

%89 ekran gövde oranı ve 6.5” FHD IPS panele sahip Casper VIA X30 Plus ile tüm multimedya içeriklerde sinematik bir deneyim elde edilebiliyor. 256 GB depolama alanında 50 bin fotoğraf ve 48 saatlik 720P video depolayabilen Casper VIA X30 Plus, depolama alanını 512 GB’a kadar artırma opsiyonu da sunuyor.

30 W hızlı şarj özelliği sayesinde de kullanıcılarına 30 dakika içinde %60 dolum yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca, RAM Plus Future seçeneği ve 8 GB RAM’e ek olarak 8 GB’lık sanal RAM desteğiyle hızlı uygulama kullanımı ve yüksek oyun performansı sunan VIA X30 Plus, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Casper VIA X30 Plus modeli 8999TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Casper VIA X30 Plus’ı satın alan tüm kullanıcılar, kablolu kulaklık ve şeffaf koruma kılıfına da ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. Orijinal Casper VIA X30 modeli ise 8499TL fiyat etiketine sahip.

Casper VIA X30 Plus teknik özellikleri

16 GB RAM (8 GB RAM + 8 GB VRAM)

256 GB dahili hafıza

512 GB’a kadar artırılabilir hafıza

30W Hızlı Şarj

NFC Teknolojisi

50 MP + 8 MP + 2 MP Yapay Zeka Destekli Arka Kamera

13 MP Ön Kamera

Çoklu Çekim Modları

MediaTek Helio G99 6 nm, 8 Çekirdek İşlemci

4600 mAh Batarya

6.5” Ekran Boyutu

%89 Ekran Gövde Oranı

2400*1080 FHD Ekran Çözünürlüğü

IPS Ekran Teknolojisi

Platin Antrasit ve Platin Gümüş Renk Seçenekleri

550 NIT Ekran Parlaklığı

Android 12 İşletim Sistemi

Fingerprint / Face ID Özelliği

Birbirinden zengin özelliklere ve son derece modern bir tasarıma sahip Casper VIA X30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-x30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.

