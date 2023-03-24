Casper VIA X30 Plus hızlı şarj ve yüksek hafıza ile geliyor

Casper VIA X30 Plus özellikleri ve fiyatı
Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modeli yine kısa süre önce tanıtılan Casper VIA X30 modeline göre depolama alanını arttırmış. Böylece serinin en iyi telefonu haline gelmiş. Özellikle fiyat segmentinde iyi bir alternatif olma amacında.
İnce, köşeli ve sadece 8.1 mm gövde inceliğine sahip, Android 12 işletim sistemiyle gelen Casper VIA X30 Plus, arka kapak tasarımında kullanılan özel dikey parlama efekti ile göz alıcı ve premium bir görünüm sunuyor.
Yeni VIA X30 Plus, yapay zekâ teknolojisine sahip 50 MP’lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken ana kamerayı destekleyen 8 MP 118 derecelik geniş açı kamerasıyla tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırıyor. VIA X30 Plus’ın 2 MP’lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor ve 13 MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla kullanıcılar en mutlu anlarını ölümsüzleştirebiliyor.
%89 ekran gövde oranı ve 6.5” FHD IPS panele sahip Casper VIA X30 Plus ile tüm multimedya içeriklerde sinematik bir deneyim elde edilebiliyor. 256 GB depolama alanında 50 bin fotoğraf ve 48 saatlik 720P video depolayabilen Casper VIA X30 Plus, depolama alanını 512 GB’a kadar artırma opsiyonu da sunuyor.
30 W hızlı şarj özelliği sayesinde de kullanıcılarına 30 dakika içinde %60 dolum yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca, RAM Plus Future seçeneği ve 8 GB RAM’e ek olarak 8 GB’lık sanal RAM desteğiyle hızlı uygulama kullanımı ve yüksek oyun performansı sunan VIA X30 Plus, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.
Casper VIA X30 Plus modeli 8999TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Casper VIA X30 Plus’ı satın alan tüm kullanıcılar, kablolu kulaklık ve şeffaf koruma kılıfına da ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. Orijinal Casper VIA X30 modeli ise 8499TL fiyat etiketine sahip.
Casper VIA X30 Plus teknik özellikleri
- 16 GB RAM (8 GB RAM + 8 GB VRAM)
- 256 GB dahili hafıza
- 512 GB’a kadar artırılabilir hafıza
- 30W Hızlı Şarj
- NFC Teknolojisi
- 50 MP + 8 MP + 2 MP Yapay Zeka Destekli Arka Kamera
- 13 MP Ön Kamera
- Çoklu Çekim Modları
- MediaTek Helio G99 6 nm, 8 Çekirdek İşlemci
- 4600 mAh Batarya
- 6.5” Ekran Boyutu
- %89 Ekran Gövde Oranı
- 2400*1080 FHD Ekran Çözünürlüğü
- IPS Ekran Teknolojisi
- Platin Antrasit ve Platin Gümüş Renk Seçenekleri
- 550 NIT Ekran Parlaklığı
- Android 12 İşletim Sistemi
- Fingerprint / Face ID Özelliği
Birbirinden zengin özelliklere ve son derece modern bir tasarıma sahip Casper VIA X30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-x30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)