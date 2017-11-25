Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti

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Uzun zamandır ülkemizden erişim engeli olan popüler resim paylaşım platformu Imgur, 2014 yılında siber saldırı yaşadığını ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde Uber benzer bir itirafta bulunmuş ve 57 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Imgur’un blog sayfasından yapılan paylaşımda 1.7 milyon kullanıcının e-posta adresi ve şifrelerin çalındığını duyurdu. Şirket kullanıcılardan adres, gerçek ad veya telefon numarası gibi kişisel bilgiler istemediği için hackerların elde ettiği verilerde bu tarz kişisel bilgilerin olmadığını söylüyor.

Şirket, verilerin nasıl ele geçirildiğini araştırırken verilerin sıkıştırılmasında kullanılan SHA-256 algoritmasının güncelliğini yitirmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Veri Sızıntısı Üç Yıl Sonra Fark Edildi

Gerçekleştirilen veri sızıntısı üç yıl sonra fark edildi. Imgur, hack saldırısından etkilenen hesapların giriş bilgileri sıfırlandı ve bu konuda bir açıklama yayınlandı. 2017 yılında Uber, Disqus, LinkedIn, MySpace, Yahoo gibi dev firmalar siber saldırıya maruz kaldıklarını ve kullanıcı verilerinin çalındığını itiraf etti.