Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti

Imgur’un blog sayfasından yapılan paylaşımda 1.7 milyon kullanıcının e-posta adresi ve şifrelerin çalındığını duyurdu. Şirket kullanıcılardan adres, gerçek ad veya telefon numarası gibi kişisel bilgiler istemediği için hackerların elde ettiği verilerde bu tarz kişisel bilgilerin olmadığını söylüyor.
Şirket, verilerin nasıl ele geçirildiğini araştırırken verilerin sıkıştırılmasında kullanılan SHA-256 algoritmasının güncelliğini yitirmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.
Veri Sızıntısı Üç Yıl Sonra Fark Edildi
Gerçekleştirilen veri sızıntısı üç yıl sonra fark edildi. Imgur, hack saldırısından etkilenen hesapların giriş bilgileri sıfırlandı ve bu konuda bir açıklama yayınlandı. 2017 yılında Uber, Disqus, LinkedIn, MySpace, Yahoo gibi dev firmalar siber saldırıya maruz kaldıklarını ve kullanıcı verilerinin çalındığını itiraf etti.
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aslında inetnet ahalisinin illaki yedek mail adresleri vardır.
Bunlar da el altından yapmıştır eminim.
Sonra da piyasada mağduru oynamalar falan.
Devasa bir sitesin sen, nasıl kıytırık adamlarla çalışırsın diye sorarlar adama.
Bu bilgi işleme ve alım-satımda milyar dolarlar var. Kimse böyle bir şeyi görmezden gelmez.
-reis