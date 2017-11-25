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Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti

Imgur, 2014 yılında siber saldırıya maruz kaldığını ve 1.7 milyon kullanıcının e-posta adresini ve şifresinin çalındığını açıkladı. Yaşanan saldırı, yaklaşık üç yıl sonra fark edildi.
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti
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Uzun zamandır ülkemizden erişim engeli olan popüler resim paylaşım platformu Imgur, 2014 yılında siber saldırı yaşadığını ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde Uber benzer bir itirafta bulunmuş ve 57 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Imgur’un blog sayfasından yapılan paylaşımda 1.7 milyon kullanıcının e-posta adresi ve şifrelerin çalındığını duyurdu. Şirket kullanıcılardan adres, gerçek ad veya telefon numarası gibi kişisel bilgiler istemediği için hackerların elde ettiği verilerde bu tarz kişisel bilgilerin olmadığını söylüyor.

 

Şirket, verilerin nasıl ele geçirildiğini araştırırken verilerin sıkıştırılmasında kullanılan SHA-256 algoritmasının güncelliğini yitirmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Veri Sızıntısı Üç Yıl Sonra Fark Edildi

Gerçekleştirilen veri sızıntısı üç yıl sonra fark edildi. Imgur, hack saldırısından etkilenen hesapların giriş bilgileri sıfırlandı ve bu konuda bir açıklama yayınlandı. 2017 yılında Uber, Disqus, LinkedIn, MySpace, Yahoo gibi dev firmalar siber saldırıya maruz kaldıklarını ve kullanıcı verilerinin çalındığını itiraf etti. 


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mavizaman 1 yıl
cezai müeyyide olmazsa istediklerini yapıyorlar.
aslında inetnet ahalisinin illaki yedek mail adresleri vardır.
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Kenan Memedov 1 yıl
Yalnız UBER, hackerlarla ticaret yaptığını itiraf etti.
Bunlar da el altından yapmıştır eminim.
Sonra da piyasada mağduru oynamalar falan.
Devasa bir sitesin sen, nasıl kıytırık adamlarla çalışırsın diye sorarlar adama.
1 Yanıt Yanıtla
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sniper23 1 yıl Kenan Memedov
Kenan Memedov

Yalnız UBER, hackerlarla ticaret yaptığını itiraf etti.

Bunlar da el altından yapmıştır eminim.

Sonra da piyasada mağduru oynamalar falan.

Devasa bir sitesin sen, nasıl kıytırık adamlarla çalışırsın diye sorarlar adama.


Bu bilgi işleme ve alım-satımda milyar dolarlar var. Kimse böyle bir şeyi görmezden gelmez.
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LambayaFunfDe 1 yıl
Biz boşuna mı engelledik
-reis
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DallasPage 1 yıl
Alın paraları, satın bilgileri, sonra siber saldırı yedik he yawrum he :)
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Virinom 1 yıl
SHA-256 ile verilerin sıkıştırılabildiğini de öğrenmiş olduk.
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