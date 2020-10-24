iMovie uygulamasına HDR desteği geldi

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Apple’ın iPhone 12 ile birlikte akıllı telefon dünyasına ilk kez sunduğu Dolby Vision HDR video kaydı özelliğine ilk etapta kendi uygulamaları uyum sağlamaya başladı. iMovie bunlardan birisi.

iMovie ve HDR desteği

Bilindiği üzere iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde Dolby Vision HDR çekim 30fps olarak gerçekleştiriliyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise bu hız 60fps oluyor. Dolby Vision HDR zengin gölgeler ve detaylarla görüntülerin daha kaliteli olmasını sağlıyor.

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iOS tarafının popüler düzenleme uygulaması iMovie kısa süre önce aldığı güncelleme ile HDR videoların da düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar HDR videoları görüntüleyerek düzenleyebiliyor.

Uygulamanın HDR düzenleme özelliği iPhone SE 2020, iPhone 8 Plus ve sonrası, iPad mini 5 ve sonrası, iPad 7 ve sonrası, iPad Air 3 ve sonrası, 10.5 inç iPad Pro ve sonrası cihazları kapsıyor.

Diğer taraftan 4K çözünürlükteki videoları 60fps olarak içe aktarma ve paylaşma özelliği de yine yukarıda sayılan cihazlar için geçerli. Farklı olarak iPhone 7 ve sonrası ile iPad 6 ve sonrası cihazlar mevcut.

iMovie Apple Distribution International Fotoğraf ve Video Ücretsiz 633.5 MB

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