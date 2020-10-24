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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iMovie uygulamasına HDR desteği geldi

    Apple iMovie uygulamasına getirilen yeni güncelleme ile uyumlu iOS cihazlarında HDR içeriklerin düzenlenmesi ve 4K 60fps videoların da paylaşılması mümkün hale geliyor.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iMovie uygulamasına HDR desteği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iPhone 12 ile birlikte akıllı telefon dünyasına ilk kez sunduğu Dolby Vision HDR video kaydı özelliğine ilk etapta kendi uygulamaları uyum sağlamaya başladı. iMovie bunlardan birisi.

    iMovie ve HDR desteği

    Bilindiği üzere iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde Dolby Vision HDR çekim 30fps olarak gerçekleştiriliyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise bu hız 60fps oluyor. Dolby Vision HDR zengin gölgeler ve detaylarla görüntülerin daha kaliteli olmasını sağlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    iOS tarafının popüler düzenleme uygulaması iMovie kısa süre önce aldığı güncelleme ile HDR videoların da düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar HDR videoları görüntüleyerek düzenleyebiliyor.

    Uygulamanın HDR düzenleme özelliği iPhone SE 2020, iPhone 8 Plus ve sonrası, iPad mini 5 ve sonrası, iPad 7 ve sonrası, iPad Air 3 ve sonrası, 10.5 inç iPad Pro ve sonrası cihazları kapsıyor.

    Diğer taraftan 4K çözünürlükteki videoları 60fps olarak içe aktarma ve paylaşma özelliği de yine yukarıda sayılan cihazlar için geçerli. Farklı olarak iPhone 7 ve sonrası ile iPad 6 ve sonrası cihazlar mevcut.

    iMovie iMovie iMovie iMovie Apple Distribution International Fotoğraf ve Video Ücretsiz 633.5 MB



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    18 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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