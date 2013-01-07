Impecca, Bluetooth destekli bambu klavyesini duyurdu

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CES 2013'e hazırlanan çevre birimleri üreticisi Impecca, Bamboo serisi çevreci donanımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de çeşitli dizaynlara sahip bambu kullanılarak imal edilmiş klavye ve fareler piyasaya süren Amerika merkezli firmanın aynı seriye mensup yeni tuş takımı, Bluetooth desteği ile çok sayıda cihazla uyumlu bir şekilde kullanılabilecek.78 tuşlu ve metal aksamlı bambu kasaya sahip olan klavye, oldukça hafif ve şık tasarlanmış olmasının yanı sıra çevreci bir bilgisayar birimi olma özelliğine sahip. Arka kısmındaki bambu sabitler sayesinde bir zemin üzerinde rahatça kullanılabilecek olan donanım, 10 metreye kadar kablosuz olarak işlevini sürdürebiliyor. Apple iPad, iPhone, Amazon Kindle Fire tabletler ve Bluetooth destekli diğer tüm Android işletim sistemli aygıtlar ile bilgisayarlarla uyumlu olan Impecca'nın yeni Bluetooth klavyesi, Şubat 2013'te 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.