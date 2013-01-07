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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Impecca, Bluetooth destekli bambu klavyesini duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013'e hazırlanan çevre birimleri üreticisi Impecca, Bamboo serisi çevreci donanımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de çeşitli dizaynlara sahip bambu kullanılarak imal edilmiş klavye ve fareler piyasaya süren Amerika merkezli firmanın aynı seriye mensup yeni tuş takımı, Bluetooth desteği ile çok sayıda cihazla uyumlu bir şekilde kullanılabilecek.
78 tuşlu ve metal aksamlı bambu kasaya sahip olan klavye, oldukça hafif ve şık tasarlanmış olmasının yanı sıra çevreci bir bilgisayar birimi olma özelliğine sahip. Arka kısmındaki bambu sabitler sayesinde bir zemin üzerinde rahatça kullanılabilecek olan donanım, 10 metreye kadar kablosuz olarak işlevini sürdürebiliyor. Apple iPad, iPhone, Amazon Kindle Fire tabletler ve Bluetooth destekli diğer tüm Android işletim sistemli aygıtlar ile bilgisayarlarla uyumlu olan Impecca'nın yeni Bluetooth klavyesi, Şubat 2013'te 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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SiNaPSiS 6 yıl AERN
AERN
Bilgi için teşekkürler.

Yeni bir post kasma hikayesi mi doğuyor
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kımyasal 6 yıl
afrikanın soyulmadık bambusu kalmıştı onada çullanın :) arkadaşa katılıyorum ayrıca.geri dönüşüm oranı yüksek malzemeden yapılsaydı tasarımıda özel+sınırlı sayı politikası ile daha iyi olurdu.
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xxxasparagasxxx 6 yıl
bukadar gerizekalıca bir fikir olamaz ya,AĞAÇ KESİP çevreci ürün yapmak
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Be All My Sins Remembered 6 yıl xxxasparagasxxx
xxxasparagasxxx
bukadar gerizekalıca bir fikir olamaz ya,AĞAÇ KESİP çevreci ürün yapmak

+1
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lyridder 6 yıl
Yıkanabilir klavye fikrini daha çok beğenmiştim.
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