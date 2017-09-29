Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir

Bill Gates ve Google Ventures gibi önemli isimlerin desteğini alan Impossible Foods, şu sıralar Silikon Vadisi'nin en iddialı yeni girişimleri arasında yer alıyor. Stanford Üniversitesi'nde biyokimya profesörü olan Patrick O. Brown tarafından kurulan şirket, 2035 yılına kadar hayvansal gıdaları ortadan kaldırmayı planlıyor.

Sanıldığının aksine vejeteryanlara değil et sevenlere hitap eden şirket, bitki tabanlı yapay gıdalar ile kırmızı etin tadını ve besinsel katkılarını sunarak, hayvansal gıda tüketiminin insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Hayvansal gıdaları moleküler seviyede inceleyen Impossible Foods, bitkilerde belirli protein ve besinleri seçerek et ve süt ürünlerini büyük baş hayvanlara ihtiyaç duymadan geliştiriyor.

Asıl hedef kitlelerin et tüketenler olduğunu söyleyen Dr. Brown, kırmızı et tüketimini ve beraberinde getirdiği sorunları yapay gıda ile çözmenin mümkün olduğuna, ancak enteresan bir şekilde bugüne kadar kimsenin bu duruma çözümü olan bir sorun olarak yaklaşmadığına dikkat çekiyor. Biyokimya geçmişi sayesinde bu sorunun kolayca çözülebileceğini fark eden Brown, Impossible Foods'u da bu amaç doğrultusunda kurmuş.

Impossible Foods'un bu girişimi ilk bakışta pek mühim görünmese de büyük baş hayvanların iklim değişikliği üzerindeki etkileri incelendiğinde Dr. Brown ve şirketinin çalışmalarının dünyayı kurtarma potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Birleşmiş Milletler'in 2006 yılında yayınladığı rapor, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin tüm ulaşım sektöründen daha fazla sera gazı salınımına sebep olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aradan geçen yıllarda büyükbaş hayvanların çevre üzerindeki zararları net bir şekilde kanıtlanırken, Birleşmiş Milletler'in bu konudaki ilk raporunun fazla iyimser bile olduğu anlaşıldı.

Dr. Brown'ın bu konuda ciddi adımlar atmasında Birleşmiş Milletler'in o raporu oldukça etkili olmuş. İklim değişikliğinin önüne geçmek için her türlü zorluğun aşılması gerektiğine inanan Brown, bu amaç doğrultusunda Tesla Motors'u ve Elon Musk'ı andıran bir girişim başlatmış. Musk iklim değişikliğinin önüne geçmek için elektrikli araçların savunuculuğunu yaparken, Brown da büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin azalması için önemli adımlar atıyor.

https://cleantechnica.com/2017/09/28/impossible-foods-plans-replace-animal-based-food-2035/