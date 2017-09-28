Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor

Dünyanın ilk otonom dronelar ile teslimat sistemi önümüzdeki ay İsviçre'da faaliyete geçecek. Matternet tarafından kurulan sistem ile hastaneler arasında teslimatlar yapılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
2
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde kullanım alanları hızla artan dronelar, önümüzdeki yıllarda hastaneler ve laboratuvarlar için de vazgeçilmez araçlar haline gelebilir. Önümüzdeki ay İsviçre'de faaliyete geçecek yeni sistem sayesinde hastaneler, laboratuvarlar ve klinikler arasındaki taşıma işlemleri otonom dronelar tarafından gerçekleştirilecek.
Lojistik şirketi Matternet tarafından kurulacak bu sistem, dünyanın ilk otonom dronelar ile teslimat ağı olacak. Bu teslimat ağındaki otonom dronelar; bölgedeki hastaneler, laboratuvarlar ve klinikler arasında başta kan testleri olmak üzere çeşitli tıbbi materyalleri taşıyacak. Bu sayede tıbbi malzemelerin teslimat süresi 30 dakikanın altına düşürülecek.
Matternet ile Swiss Post ortaklığında gerçekleştirilen bu proje, İsviçre'nin Lugano bölgesindeki iki hastanede gerçekleşen başarılı test sürecinin ardından hayata geçirildi. İlk otonom drone ağını önümüzdeki ay İsviçre'de faaliyete geçirecek Matternet, önümüzdeki yıllarda bu ağa yenilerini de eklemeyi planlıyor. 
Bu otonom teslimat sistemi, Matternet Station adı verilen yeni nesil posta kutuları ile kontrol ediliyor. Yaklaşık 2 metre kare büyüklüğündeki bu istasyonlar zemine veya çatılara kurulabiliyor ve bu istasyonlar arasında dronelar ile paketler gönderilip alınabiliyor. Bir paket göndermek isteyen kullanıcılar Matternet'in uygulamasını kullanarak teslimat detaylarını belirliyor ve otonom dronelar ile 2 kg'a kadar paketleri kolaylıkla diğer istasyonlara gönderebiliyor.
Amerika çıkışlı bir şirket olan Matternet'in İsviçre'de kuracağı bu sistem drone dünyası için de büyük önem taşıyor. Zira şirketin son derece kalabalık bölgelerde droneların sürekli olarak kullanımı için İsviçre'den aldığı izin drone kullanımı için tarihi bir adım olarak görülüyor. Şirket tarafından yayınlanan açıklamada alınan bu iznin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekildi.
 

https://cleantechnica.com/2017/09/25/matternet-launching-first-permanent-autonomous-drone-delivery-network-switzerland/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 2 yıl
Xiaomi bir kaç seridir donanım veya tasarım konusunda beni hayal kırıklığına uğratıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheShadow 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türk bilim insanından devrimsel proje 2 yıl Galaxy S7 ailesine yakın zamanda Note 8 arayüzü gelebilir 2 yıl Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı! 2 yıl Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Yolcu yönetim sistemi çöktü: Dünya genelinde uçuşlar erteleniyor 2 yıl Volvo'nun 7900 elektrikli otobüs modeli Norveç'te hizmet vermeye başlayacak 2 yıl Essential Phone şimdiye kadar sadece 5.000 adet sattı 2 yıl Gigabyte’dan GTX 1070 ekran kartlı ve ince çerçeveli oyuncu dizüstü bilgisayarı 2 yıl Exynos işlemcili Galaxy Note 8 root edildi 2 yıl LG’den sinek kovar telefon 2 yıl İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz 2 yıl Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek 2 yıl İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor 2 yıl Çift ekranlı ZTE Axon M sızdırıldı 2 yıl AMD Raven Ridge APU’ları 2018 yılında geliyor 2 yıl Firefox 56 Android sürümü ile Adobe Flash desteği sona eriyor 2 yıl Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun! 2 yıl Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar 2 yıl CRISPR Cas 9 kullanılarak IVF’nin başarı oranı yükseltilebilir 2 yıl Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor Sonraki 3000TL'lik oyuncu sistemi topladık "İzleyin SSD ve DDR4 bellek kazanma şansı yakalayın!" 2 yıl K|NGP|N 4 dünya rekorunu birden kırdı! 2 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik program başlatıyor 2 yıl Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor 2 yıl Mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcı bilgilerini saklamak için DRM kullanacak 2 yıl Ryzen 5 PRO APU’su mobil Core i5 işlemcisinin önünde, Vega 20 2018'in 3. çeyreğinde bizlerle 2 yıl iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy Note 8 kamera karşılaştırması 2 yıl Face ID teknolojisi iPhone X üretim sürecini yavaşlatıyor 2 yıl Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme 2 yıl İngiltere'de milyonlarca çocuk yasal sınırları aşan kirli havayı soluyor 2 yıl Netflix uçaklardaki Wi-Fi kalitesini artırmaya çalışacak 2 yıl Google, alışveriş platformunu bağımsız bir birim haline getiriyor 2 yıl Asus’un 19 ekran kartı destekleyen çılgın anakartı satışa çıkıyor 2 yıl ABD ve Rusya birleşti: İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor! 2 yıl WeChat resmen Çin hükümetine bilgi sağlıyor 2 yıl Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı 2 yıl Mac için iMovie, HEVC desteği ile güncellendi 2 yıl Türk mühendislerden 140 farklı işlemi yapabilen Milli ATM 2 yıl Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak 2 yıl Rus silah devi Kalashnikov Concern, uçan aracını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim