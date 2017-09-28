Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor

Son dönemde kullanım alanları hızla artan dronelar, önümüzdeki yıllarda hastaneler ve laboratuvarlar için de vazgeçilmez araçlar haline gelebilir. Önümüzdeki ay İsviçre'de faaliyete geçecek yeni sistem sayesinde hastaneler, laboratuvarlar ve klinikler arasındaki taşıma işlemleri otonom dronelar tarafından gerçekleştirilecek.

Lojistik şirketi Matternet tarafından kurulacak bu sistem, dünyanın ilk otonom dronelar ile teslimat ağı olacak. Bu teslimat ağındaki otonom dronelar; bölgedeki hastaneler, laboratuvarlar ve klinikler arasında başta kan testleri olmak üzere çeşitli tıbbi materyalleri taşıyacak. Bu sayede tıbbi malzemelerin teslimat süresi 30 dakikanın altına düşürülecek.

Matternet ile Swiss Post ortaklığında gerçekleştirilen bu proje, İsviçre'nin Lugano bölgesindeki iki hastanede gerçekleşen başarılı test sürecinin ardından hayata geçirildi. İlk otonom drone ağını önümüzdeki ay İsviçre'de faaliyete geçirecek Matternet, önümüzdeki yıllarda bu ağa yenilerini de eklemeyi planlıyor.

Bu otonom teslimat sistemi, Matternet Station adı verilen yeni nesil posta kutuları ile kontrol ediliyor. Yaklaşık 2 metre kare büyüklüğündeki bu istasyonlar zemine veya çatılara kurulabiliyor ve bu istasyonlar arasında dronelar ile paketler gönderilip alınabiliyor. Bir paket göndermek isteyen kullanıcılar Matternet'in uygulamasını kullanarak teslimat detaylarını belirliyor ve otonom dronelar ile 2 kg'a kadar paketleri kolaylıkla diğer istasyonlara gönderebiliyor.

Amerika çıkışlı bir şirket olan Matternet'in İsviçre'de kuracağı bu sistem drone dünyası için de büyük önem taşıyor. Zira şirketin son derece kalabalık bölgelerde droneların sürekli olarak kullanımı için İsviçre'den aldığı izin drone kullanımı için tarihi bir adım olarak görülüyor. Şirket tarafından yayınlanan açıklamada alınan bu iznin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekildi.

https://cleantechnica.com/2017/09/25/matternet-launching-first-permanent-autonomous-drone-delivery-network-switzerland/