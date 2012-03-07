In Win Mana 136 kasa video inceleme

Haber Editörü
|Bu kasada hot-swap bozuntusu birşeyler yapmaya çalışmışlar ama hot-swap alakası yok çünkü sabit diskleri çıkarman için yan kapağı çıkarman gerek.
|70 TL fiyatı olursa alınabilir bir kasa olur
|haf 912 kullanıyorum benim kasadan fazla bi farkı yok ayrıca görsel olarak benm kasa cok daha iyi zaten aradada 20-30 tl fiyat varkı var
|aerocool xwarrior bundan daha iyi.
| @phenomll
Hot-swap ahci modda sabitdisklerin usb flash bellek gibi kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar ve bunu yapman için sabit disk sata bağlantılarının kasa içinde sabit olması gerekir.Bu kasada hot-swap bozuntusu birşeyler yapmaya çalışmışlar ama hot-swap alakası yok çünkü sabit diskleri çıkarman için yan kapağı çıkarman gerek.İşlevsiz olduğundan bu kasa için gereksiz bir aksesuar.
|Yıl olmuş 2012 kasa hala bildiğin kasa :)
|Muppet Show - Mana Mana şarkısı bu ürün için süper bir reklam stratejisi olurdu :D
|beğenmedim nagasve xılence kasalar daha iyi
|Rezil bir kasa, incelemeyi de beğenmedim açıkçası. Adamlar o fan boşluklarını bırakmışsa siz de fan monte edin, performansa ne kadar katkısı oluyor görelim. Ha diyeceksiniz ki standart hali böyle, milletin elinde fan yok. O zaman hem standart halini, hem de maksimal fan monte edilmiş halini test eder incelersiniz.
Şu haliyle inceleme diye tabir ettiğiniz kasanın performans olarak uzay sistemden farkı yok. Fazla da uğraşmamışsınız, reklam incelemesi gibi bir şey olmuş yani. Kusura bakmayın biraz sert oldu ama DH kalitesinde bir inceleme olmamış açıkçası...
|inwin in logosu bAna sonyericson walkman serisi logolarını hatırlattı . . .
-Arka pci kilitlerinin vidalı olduğu bahsedilmemiş bile.
-Güç kaynağı önünde fan yeri var mı yok mu? (Yok)
-Fanlar filtreli mi?
-Ön tarafta ekstra fan tekma yeri mevcut mu?
-Ne kadar uzunlukta VGA destekliyor?
-Sıvı soğutma boru girişleri neden o şekilde ve usb 3.0 ss kablosunun çıkması tehdit oluşturmuyor mu?
-Hot swap için yan kapağı çıkartmak ne kadar kullanışlı?
-Uygun fiyatlı bir kasa ama alınabilirliği nedir?
-Azıcık newegg tv izleyin linus tech tips vs. izleyin ondan sonra inceleme yapın böyle yavan inceleme olmaz. Youtube'da en dandik unboxingte daha çok ayrıntıdan bahsediliyor.