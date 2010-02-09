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Inbrics M1: Telefon özellikli mobil internet cihazı MWC '10 etkinliğini bekliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inbrics M1: Telefon özellikli mobil internet cihazı MWC '10 etkinliğini bekliyor
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15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinden gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin bu seneki katılımcıları arasında Inbrics firması da olacak. Firma kongre kapsamında M1 adını verdiği mobil internet cihazını katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Google Android platformunu temel alan ve genel görünümü itibariyle akıllı telefonları anımsatan mobil cihaz, 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana ve QWERTY klavyeye sahip. Bir internet cihazı olarak Inbrics M1, geniş bağlantı seçenekleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. WiFi, Bluetooth, 3G ve WiMAX gibi en güncel kablosuz iletişim standartlarıyla uyumlu olması beklenen cihaz, görüntülü iletişim için VGA çözünürlüğünde ön ve 3 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip.

Dijital fotoğraf, müzik, film ve diğer çoklu ortam uygulamaları için özel medya kontrolcülerine sahip olan mobil internet cihazının telefon yeteneklerine sahip olacağı da belirtiliyor. Kullanıcılarına televizyon, cep telefonu, kamera, dizüstü bilgisayar ve dijital video kaydedicisi gibi pek çok özellği tek bir yapıda sunacağı belritilien Inbrics M1'in yıl sonu veya 2011 başında lanse edilmesi bekleniyor.

Inbrics M1: Telefon özellikli mobil internet cihazı MWC '10 etkinliğini bekliyor
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halitkin 9 yıl
tip olarak touch pro 2'ye çok benzemiş. özellikle klavye birebir gibi.

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sahafiec 9 yıl
...
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