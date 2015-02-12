İnce çerçeveli ekranıyla dikkat çeken Dell XPS 13 iFixit'in son konuğu oldu

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üreten iFixit, bu sefer Dell'in oldukça ince çerçevesiyle dikkat çeken dizüstü bilgisayarı XPS 13'ü masaya yatırdı.

Teknik olarak 13.3-inç UltraSharp QHD+ (3200x1800 piksel çözünürlük) dokunmatik ekranı, 128GB SSD depolama birimi, 8GB çift kanal DDR3Ş-RS 1600 Mhz RAM ve HD5500 grafik birimiyle gelen 5. jenerasyon Intel Core i5-5200U (2.7 GHz'e kadar çıkabiliyor) işlemci gibi detaylarla gelen Dell XPS 13, iFixit ekibi tarafından 24 adımda açılarak 10 üzerinden 7 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Servis kılavuzlarının internet üzerinden ücretsiz olarak elde edilebiliyor olması, arka kapağın çıkartıldıktan sonra bütün parçaların rahatlıkla değiştirilebilmesi, vida ile bağlantıların etiketli olmasıyla birleştirmenin kolay olması, az seviyede kullanılan yapıştırıcı nedeniyle ısı uygulamadan çalışılabilmesi ve modüler tasarımı sayesinde onarım işlemlerini ucuz hale getirmesiyle olumlu puan alan XPS 13, tek olumsuz yorumu RAM biriminin anakarta lehimli olması nedeniyle değiştirilemiyor / yükseltilemiyor olmasıyla aldı.

iFixit'in Dell XPS 13 için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım takip edebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/Dell+XPS+13+Teardown/36157