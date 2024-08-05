Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri sızdırıldı: En iyilerden biri olacak

Xiaomi, önümüzdeki Ekim ayında Çin’de Xiaomi 15 Serisi'ni tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, serinin en çok beklenen modeli olan Xiaomi 15 Ultra, 2025'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu yıl, Xiaomi 14 Ultra modelini hem Çin'de hem de global olarak piyasaya süren şirket, bu cihazı dünyanın en iyi görüntüleme yeteneklerine sahip akıllı telefonlarından biri olarak konumlandırmıştı. Bu nedenle, Xiaomi 15 Ultra'nın getireceği yenilikler büyük bir merakla bekleniyor.
Xiaomi 15 Ultra üstün kamera performansıyla gelecek
Xiaomi 15 Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeni periskop kameranın eklenmesi olacak. Mevcut Xiaomi 14 Ultra modelinde kullanılan IMX 858 5X periskop kamera, Xiaomi 15 Ultra’da 7X/8X periskop kamera ile değiştirilecek. Henüz sensörün teknik özellikleri açıklanmamış olsa da, sızıntı kaynağına göre yeni modelde Sony tarafından üretilmiş ve IMX 858’e benzer boyutlarda bir sensör kullanılacak. Bu da Xiaomi 15 Ultra’yı 2025 yılında piyasaya sürülen en uzun optik periskop zoom kameraya sahip akıllı telefon haline getirecek. Yeni periskop kamera, Xiaomi Ultra Zoom AI 2.0 teknolojisiyle desteklenecek.
Cihaz, dört kameralı bir sistemle donatılacak. Bu sistemde, 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, kademesiz değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Bunun yanı sıra, 50MP ultra geniş açılı kamera, 50MP 3.2x yüzer telefoto kamera ve 50MP 7X periskop kamera bulunacak. Tüm bu kameralar, Leica ile birlikte geliştirilecek.
Xiaomi 15 Ultra’nın bir diğer öne çıkan özelliği ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mobil işlemcisini kullanacak olması. Son söylentilere göre, bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla daha düşük enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 4’ün GPU performansı, halihazırda güçlü olan 8 Gen 3’ten çok daha iyi olacak. 6000mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte, Xiaomi 15 Ultra olağanüstü bir pil ömrü sunacak. Cihaz, ayrıca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.