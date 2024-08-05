Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri sızdırıldı: En iyilerden biri olacak

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, önümüzdeki Ekim ayında Çin’de Xiaomi 15 Serisi'ni tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, serinin en çok beklenen modeli olan Xiaomi 15 Ultra, 2025'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu yıl, Xiaomi 14 Ultra modelini hem Çin'de hem de global olarak piyasaya süren şirket, bu cihazı dünyanın en iyi görüntüleme yeteneklerine sahip akıllı telefonlarından biri olarak konumlandırmıştı. Bu nedenle, Xiaomi 15 Ultra'nın getireceği yenilikler büyük bir merakla bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra üstün kamera performansıyla gelecek

Xiaomi 15 Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeni periskop kameranın eklenmesi olacak. Mevcut Xiaomi 14 Ultra modelinde kullanılan IMX 858 5X periskop kamera, Xiaomi 15 Ultra’da 7X/8X periskop kamera ile değiştirilecek. Henüz sensörün teknik özellikleri açıklanmamış olsa da, sızıntı kaynağına göre yeni modelde Sony tarafından üretilmiş ve IMX 858’e benzer boyutlarda bir sensör kullanılacak. Bu da Xiaomi 15 Ultra’yı 2025 yılında piyasaya sürülen en uzun optik periskop zoom kameraya sahip akıllı telefon haline getirecek. Yeni periskop kamera, Xiaomi Ultra Zoom AI 2.0 teknolojisiyle desteklenecek.

OnePlus Burds 3 Pro’nun özellikleri sızdırıldı 14 sa. önce eklendi

Cihaz, dört kameralı bir sistemle donatılacak. Bu sistemde, 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, kademesiz değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Bunun yanı sıra, 50MP ultra geniş açılı kamera, 50MP 3.2x yüzer telefoto kamera ve 50MP 7X periskop kamera bulunacak. Tüm bu kameralar, Leica ile birlikte geliştirilecek.

Xiaomi 15 Ultra’nın bir diğer öne çıkan özelliği ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mobil işlemcisini kullanacak olması. Son söylentilere göre, bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla daha düşük enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 4’ün GPU performansı, halihazırda güçlü olan 8 Gen 3’ten çok daha iyi olacak. 6000mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte, Xiaomi 15 Ultra olağanüstü bir pil ömrü sunacak. Cihaz, ayrıca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.