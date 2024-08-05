Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri sızdırıldı: En iyilerden biri olacak

    Hakkındaki sızıntılar son günlerde epey artan Xiaomi 15 Ultra modelinin şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı. Eğer iddialar doğruysa, bu telefon en iyi kameraya sahip cihazlardan biri olabilir.

    Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, önümüzdeki Ekim ayında Çin’de Xiaomi 15 Serisi'ni tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, serinin en çok beklenen modeli olan Xiaomi 15 Ultra, 2025'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu yıl, Xiaomi 14 Ultra modelini hem Çin'de hem de global olarak piyasaya süren şirket, bu cihazı dünyanın en iyi görüntüleme yeteneklerine sahip akıllı telefonlarından biri olarak konumlandırmıştı. Bu nedenle, Xiaomi 15 Ultra'nın getireceği yenilikler büyük bir merakla bekleniyor.

    Xiaomi 15 Ultra üstün kamera performansıyla gelecek

    Xiaomi 15 Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeni periskop kameranın eklenmesi olacak. Mevcut Xiaomi 14 Ultra modelinde kullanılan IMX 858 5X periskop kamera, Xiaomi 15 Ultra’da 7X/8X periskop kamera ile değiştirilecek. Henüz sensörün teknik özellikleri açıklanmamış olsa da, sızıntı kaynağına göre yeni modelde Sony tarafından üretilmiş ve IMX 858’e benzer boyutlarda bir sensör kullanılacak. Bu da Xiaomi 15 Ultra’yı 2025 yılında piyasaya sürülen en uzun optik periskop zoom kameraya sahip akıllı telefon haline getirecek. Yeni periskop kamera, Xiaomi Ultra Zoom AI 2.0 teknolojisiyle desteklenecek.

    Cihaz, dört kameralı bir sistemle donatılacak. Bu sistemde, 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, kademesiz değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Bunun yanı sıra, 50MP ultra geniş açılı kamera, 50MP 3.2x yüzer telefoto kamera ve 50MP 7X periskop kamera bulunacak. Tüm bu kameralar, Leica ile birlikte geliştirilecek.

    Xiaomi 15 Ultra’nın bir diğer öne çıkan özelliği ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mobil işlemcisini kullanacak olması. Son söylentilere göre, bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla daha düşük enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 4’ün GPU performansı, halihazırda güçlü olan 8 Gen 3’ten çok daha iyi olacak. 6000mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte, Xiaomi 15 Ultra olağanüstü bir pil ömrü sunacak. Cihaz, ayrıca Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fon mu faiz mi çanta üzerindeki baskı nasıl çıkar burun eti ameliyatı sonrası yorumlar okulda hocası bana kafayı taktı kafaya sıkmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4 Pro
    Tecno Pova 4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız