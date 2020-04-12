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    İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi

    Yüz binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs pandemisine yönelik aşı ve tedavi çalışmaları sürüyor. İngiliz bilim insanları Covid-19 aşısının ne zaman hazır olacağını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi
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    Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili en kötü şey şüphesiz ki hastalığa yönelik bir tedavinin henüz bulunamamış olması. Aşının bir yıl veya bir buçuk yıldan önce hazır olmasının pek mümkün olmadığını söyleyen uzmanların bu yöndeki öngörüleri hiç de iyimser değil.

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    Buna karşın İngiliz bilim insanları, tüm dünyanın umutlarını yeşertecek bir açıklama yaptı. Oxford Üniversitesi'nde görevli viroloji profesörü Sarah Gilbert liderliğinde, Covid-19 aşısı ve tedavisine yönelik çalışma yürüten ekip aşının altı ay içerisinde hazır olacağına inanıyor.

    İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi
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    Eylül ayında hazır olabilir

    Dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında yer alan Gilbert, İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte bunun sadece bir önsezi olmadığını vurgulayarak işe yarar bir aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 ihtimalle emin olduğunu söyledi.

    Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, şu ana kadar 103 bin insanın ölümüne ve 1.7 milyondan fazla kişinin enfekte olmasına yol açan pandeminin tedavisini bulmak için yoğun çaba sarfediyor. Rusya, İsrail ve ABD gibi ülkelerin bu konuda hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmiş durumda.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-11/coronavirus-vaccine-could-be-ready-in-six-months-times Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    rochendol 47 dk.
    Kim yapıyor bu çevirileri? ''%80 emin olmak'' ne demek? %80 bir olasıkken emin olmak %100 olan durumlar için geçerlidir. Kaldı ki profesörün verdiği olasılık aşının eylül ayında çıkma ihtimali değil işe yarama ihtimali.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Haftada bir kaç kez yapılan bir şey. Olağanlaştı artık. Haber olması gerekmiyor.
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    vedkum 1 sa.
    Bugün de ya bulundu ya da tarih verildi çok şükür.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    6 ay, tahmini aşıyı bulma (şanslıysak) süresi. Virüs mutasyon geçirirse buna bilmem kaç ay daha ekleyin. Aşı bulunursa önce Amerika ve Avrupa gibi zengin amcalar nemalanacak, sonra sıra bizim gibi ülkelere gelecek bunu unutmayın.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Herkes buldu aşıyı nereye gidiyoruz aşıyı vurunmaya. 🤞
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    buluterdemir 2 sa. yeni yorumcu
    herkes de bir şey söylüyor. Kime inanalım şimdi biz
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    monacomen 2 sa.
    O zamana bir aşı bulunsa bile muhtemelen jet sosyete çoktan ön sıradan rezervasyonunu yaptırmış ve sırasını almıştır. Dar gelirli veya orta sınıfın tamamının aşı olması iki seneyi bulur.
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    TheStarBox (uğurcan ) 2 sa.
    Bilimde iyimserlik öldürür
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa.
    Hergün biri buluyor aşıyı😃
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    2632 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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