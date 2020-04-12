İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi

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Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili en kötü şey şüphesiz ki hastalığa yönelik bir tedavinin henüz bulunamamış olması. Aşının bir yıl veya bir buçuk yıldan önce hazır olmasının pek mümkün olmadığını söyleyen uzmanların bu yöndeki öngörüleri hiç de iyimser değil.

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Buna karşın İngiliz bilim insanları, tüm dünyanın umutlarını yeşertecek bir açıklama yaptı. Oxford Üniversitesi'nde görevli viroloji profesörü Sarah Gilbert liderliğinde, Covid-19 aşısı ve tedavisine yönelik çalışma yürüten ekip aşının altı ay içerisinde hazır olacağına inanıyor.

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Eylül ayında hazır olabilir

Dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında yer alan Gilbert, İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte bunun sadece bir önsezi olmadığını vurgulayarak işe yarar bir aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 ihtimalle emin olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, şu ana kadar 103 bin insanın ölümüne ve 1.7 milyondan fazla kişinin enfekte olmasına yol açan pandeminin tedavisini bulmak için yoğun çaba sarfediyor. Rusya, İsrail ve ABD gibi ülkelerin bu konuda hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmiş durumda.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-11/coronavirus-vaccine-could-be-ready-in-six-months-times

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