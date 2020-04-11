Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek

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Kovid-19 salgını, hem doktorlar hem de hastalar rutin bakım için yüz yüze ziyaretleri mümkün olduğunca azaltmaya çalıştıklarından sanal bakım seçeneklerine dikkat çekti. Bunun üzerine Google, şirketin arama motoruna ve harita hizmetine sanal sağlık hizmetleri seçenekleri eklemeyi planlıyor.

Google blog yazısında: "Salgının başlangıcından bu yana, sanal bakıma ve tele sağlığa olan ilginin önemli ölçüde arttığını gördük. Telefonla veya video konferans yoluyla sağlık konsültasyonları sadece doktor ofisleri ve acil servisler üzerindeki baskıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda hastaları ve personeli Kovid-19'a karşı korumanın önemli bir yolu olarak önerilir." ifadelerine yer verildi.

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Yerel sağlık hizmeti sağlayıcıları, artık sanal

Sanal bakım seçenekleri sunan sağlık hizmeti sağlayıcıları, iş profillerinde sanal bakım web sitelerine bir bağlantı ekleyebilecek ve bu bağlantı hem arama sonuçlarında hem de Google Haritalar'da görünecek. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının sadece Kovid-19 ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir sayfası varsa, Google bu sayfanın bağlantısını da otomatik olarak gösterecek.

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Google ayrıca, acil bakımla ilgili terimleri aradığınızda, arama sonuçlarında bağımsız bir kartta "yaygın olarak bulunan" sanal bakım platformlarını ortaya çıkarmaya başlayacak. Bu kart, sanal bakım platformuna bağlanacak ve sigortanız yoksa bir randevu için ne kadar ücret ödemeniz gibi bilgileri de gösterecek.

Özellikler gelecek hafta pilot bölge olarak ABD'de hizmete girecek. Kullanıcı yorumları olumlu olursa özelliğin uygulandığı ülke sayısı da artacak.

https://www.engadget.com/google-search-maps-virtual-healthcare-covid-19-coronavirus-163838272.html

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