İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor

Savunma Bakanı Gavin Williamson tarafından yapılan açıklamada Harris T7 olarak adlandırılan robotlardan dördünün teslim alındığı ve sekiz haftalık zorlu bir test sürecinden geçirileceği belirtildi. Palet üzerinde hareket eden robotlarda yüksek çözünürlüklü kameralar, yüksek hızlı veri iletim teknolojileri ve ayarlanabilir kol bulunuyor. Kolun ucundaki kıskaç robotun bombaya müdahalede bulunmasını ve etkisiz hale gelmesini sağlıyor.
En önemli özelliği dokunsal veri iletişimi
Harris T7 bomba imha robotlarını benzerlerinden ayıran en önemli özelliği “haptic feedback” desteğine sahip olması. “Dokunsal veri iletişimi” olarak adlandırabileceğimiz bu özellik sayesinde robotu kullanan kişi onun dokunduğu nesneyi hissedebiliyor. Kolun ucundaki kıskaç bombanın parçalarına veya kablolara dokunduğunda uzmanın elindeki kumandaya titreşim gönderiyor. Bu ayrımı yapabilmek bomba imha uzmanının işini daha da kolaylaştırıyor.
Harris T7 robotların kısa sürede orduda kullanılan eski modellerin yerini alması bekleniyor. Teslim edilen dört robotun testleri başarıyla geçmesi halinde 2020 yılına kadar tüm robotların teslim edileceği belirtiliyor.
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/12/23/british-army-deploy-advanced-bomb-disposal-robots-55m-deal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle