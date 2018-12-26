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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor

İngiltere'nin ABD merkezli savunma sanayi şirketinden satın aldığı robotlarda dokunsal veri iletişim teknolojisi bulunuyor. Yani robotu uzaktan kontrol eden kişi onun dokunduğu nesneyi hissedebiliyor.
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor
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İngiliz ordusu yeni teknolojilerle desteklenen gelişmiş bomba imha robotlarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Tanesi 1 milyon pound’a mal olan robotlar İngiltere sokakları ve savaş alanlarındaki potansiyel patlamalara karşı bomba imha uzmanları tarafından kullanılacak. ABD merkezli savunma şirketi Harris Corporation ile yapılan 55 milyon pound’luk anlaşma ile toplamda 56 adet bomba imha robotu alınacak.

Savunma Bakanı Gavin Williamson tarafından yapılan açıklamada Harris T7 olarak adlandırılan robotlardan dördünün teslim alındığı ve sekiz haftalık zorlu bir test sürecinden geçirileceği belirtildi. Palet üzerinde hareket eden robotlarda yüksek çözünürlüklü kameralar, yüksek hızlı veri iletim teknolojileri ve ayarlanabilir kol bulunuyor. Kolun ucundaki kıskaç robotun bombaya müdahalede bulunmasını ve etkisiz hale gelmesini sağlıyor.

En önemli özelliği dokunsal veri iletişimi 

Harris T7 bomba imha robotlarını benzerlerinden ayıran en önemli özelliği “haptic feedback” desteğine sahip olması. “Dokunsal veri iletişimi” olarak adlandırabileceğimiz bu özellik sayesinde robotu kullanan kişi onun dokunduğu nesneyi hissedebiliyor. Kolun ucundaki kıskaç bombanın parçalarına veya kablolara dokunduğunda uzmanın elindeki kumandaya titreşim gönderiyor. Bu ayrımı yapabilmek bomba imha uzmanının işini daha da kolaylaştırıyor.

Harris T7 robotların kısa sürede orduda kullanılan eski modellerin yerini alması bekleniyor. Teslim edilen dört robotun testleri başarıyla geçmesi halinde 2020 yılına kadar tüm robotların teslim edileceği belirtiliyor.


https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/12/23/british-army-deploy-advanced-bomb-disposal-robots-55m-deal/ Yorum Yaz
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