TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilip 2017 yılında seri üretimine başlanan kamikaze drone KARGU, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da deneysel de olsa görev üstlenmiş ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çeşitli saldırılar düzenlemişti. Etkinliğini sınır ötesi operasyonlarda kanıtlayan Kargu sonunda resmen envantere girdi.

Öncelikli olarak 40 adet temin edilen Kargu Vurucu İHA ile birlikte Türk Savunma Sanayii kamikaze drone üretimi yapılan üçüncü ülke olmuştu. Yerden dikey kalkış yapabilen döner kanatlı Kargu, gece ve gündüz operasyon yürütebiliyor. Kontrol noktasından tek bir personel tarafından kontrol edilebilen İHA aslında iki aşamalı bir şekilde görev üstlenebiliyor.

Üzerindeki kameralar ile gece ve gündüz gözetleme görevlerini yürütebilen Kargu, gerektiğinde kamikaze saldırı gerçekleştirerek hedefe yakın bir noktada patlayıcılarını ateşleyip hem kendini hem de hedefteki tehditleri imha ediyor. Düşük maliyet ile nokta atışı operasyon düzenlemeye olanak tanıyan Kargu, özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki coğrafyada teröre karşı kilit roller üstlenebilecek yeteneklere haiz.

Gerçek zamanlı nesne takip ve tespit özelliklerine sahip olan sistem, 5 kilometrelik menzil içinde kontrol noktasından yönlendirilebiliyor. Takip ettiği nesneye kamikaze otonom dalış yapabilen Kargu, kalkış noktasından itibaren 1000 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Üzerinde taşıdığı patlayıcılar ve ekipman ile 6 kilogramın üzerinde bir ağırlık ile uçan İHA, saatte 72km hıza ulaşabiliyor.

Kargu gibi modüler ve pratik askeri teknolojilerin envantere girmesi esasında son derece önemli. Özellikle sürü drone'lar konusunda da çalışmalar yürüttüğünü bildiğimiz STM, dünyada önemli bir trend haline gelip milyar dolarlık hava savunma sistemlerine ciddi hasarlar veren sürü drone'ları da ülkemize kazandırabilecek bir potansiyele erişmesi öncesinde bu çalışmalarda elde edecekleri deneyimler önemli rol üstlenecektir.