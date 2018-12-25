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TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA

Zeytin Dalı Harekatı’nda da kullanıldığı sonradan paylaşılan KARGU Vurucu İHA’lar envantere resmen girdi. Kamikaze drone olarak da anılan 40 adet KARGU artık güvenlik güçlerinin emrinde.
4 ay
13,5b
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15
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilip 2017 yılında seri üretimine başlanan kamikaze drone KARGU, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da deneysel de olsa görev üstlenmiş ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çeşitli saldırılar düzenlemişti. Etkinliğini sınır ötesi operasyonlarda kanıtlayan Kargu sonunda resmen envantere girdi.

Öncelikli olarak 40 adet temin edilen Kargu Vurucu İHA ile birlikte Türk Savunma Sanayii kamikaze drone üretimi yapılan üçüncü ülke olmuştu. Yerden dikey kalkış yapabilen döner kanatlı Kargu, gece ve gündüz operasyon yürütebiliyor. Kontrol noktasından tek bir personel tarafından kontrol edilebilen İHA aslında iki aşamalı bir şekilde görev üstlenebiliyor.

Üzerindeki kameralar ile gece ve gündüz gözetleme görevlerini yürütebilen Kargu, gerektiğinde kamikaze saldırı gerçekleştirerek hedefe yakın bir noktada patlayıcılarını ateşleyip hem kendini hem de hedefteki tehditleri imha ediyor. Düşük maliyet ile nokta atışı operasyon düzenlemeye olanak tanıyan Kargu, özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki coğrafyada teröre karşı kilit roller üstlenebilecek yeteneklere haiz.

Gerçek zamanlı nesne takip ve tespit özelliklerine sahip olan sistem, 5 kilometrelik menzil içinde kontrol noktasından yönlendirilebiliyor. Takip ettiği nesneye kamikaze otonom dalış yapabilen Kargu, kalkış noktasından itibaren 1000 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Üzerinde taşıdığı patlayıcılar ve ekipman ile 6 kilogramın üzerinde bir ağırlık ile uçan İHA, saatte 72km hıza ulaşabiliyor.
Kargu gibi modüler ve pratik askeri teknolojilerin envantere girmesi esasında son derece önemli. Özellikle sürü drone'lar konusunda da çalışmalar yürüttüğünü bildiğimiz STM, dünyada önemli bir trend haline gelip milyar dolarlık hava savunma sistemlerine ciddi hasarlar veren sürü drone'ları da ülkemize kazandırabilecek bir potansiyele erişmesi öncesinde bu çalışmalarda elde edecekleri deneyimler önemli rol üstlenecektir.

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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Kamikaze dronelardan yapacaksın binlece arazi taraması her yeri bunlarla tarayıp gördüğünün kafasına indireceksin caydırıcılığın son noktası.
1 Yanıt Yanıtla +14
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eric13 4 ay
Patlayici yerlestirmeleri akillica olmus. Yalniz gelecekte ayni seyi bize karsi kullanabilirler orasida var. Dronesavar da yapilmasi lazim yoksa ileride kendi basimiza bela olurlar
Patlayici yerlestirmeleri akillica olmus. Yalniz gelecekte ayni seyi bize karsi kullanabilirler orasida var. Dronesavar da yapilmasi lazim yoksa ileride kendi ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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McLaren64 4 ay
Seçimciler damlamamış henüz.
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Lüzumsuz Adam 4 ay
çıbık istimizikcilir gilmidin
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fhrstw 4 ay
Mayınların yerini gösterenini yapsalar daha çok işe yarar.
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DH Misafiri 4 ay
Mesala STM bu drone'ları sivil versiyonlarını üretse profosyonel çekim ekipmanları ile donatsa, TSK'dan sonra firma kendi piyasasını daha fazla genişletmez mi? TSK envanterinde dayanıklığı ve verimi kanıtlanmış bir ürün olarak bence dikkat çekecektir.
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Trident682 4 ay
Bunun eşek versiyonu yapılırsa tam hewal avcısı olur
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Hendrik Johannes Cruijff 4 ay
Teröristler uzmanlaştı kardeşim bunda günaydın ya günaydın.Işid hele fantastik videolar çekiyordu uzaktan bombalama havadan saldırı yer tespiti gibi atı alan üsküdarı geçti.Aslında sınır karakolllarında özellikle kullanılması gereken birşey maliyeti önemsiz ama teknolojiye olduğundan çok uzağız coğrafi koşullar olsun(dağ ova bayır) sınır karakolları olsun aslında kullanma zorunluluğu şart.
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McLaren64 4 ay
Seçimciler damlamamış henüz.
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Muhafız. 4 ay
bu droneları vakum bombasıyla birleştirebilirler mi acaba
sokacaksın mağaraya ne güzel
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senneanlarsindumbelek 4 ay
Birazdan çöpçüler damlar.
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BlueDay_86 4 ay
Kargu bence ileriki dönemlerde daha da geliştirilip operasyonlarda çok önemli rol üstlenir
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Tugrul_512bit 4 ay
2 tane Kargu yollamak lazım. İlki sahte dolar para atacak, buna üşüşen teröristlerin üzerinde de ikincisi bomba atacak.
Düşmanın tankı bile olsa bundan kurtulamaz bence. Tareti veya tüfeği yeterince hızlı dönemez yetişemez. Kargulu tanka karşı normal tank birşey yapamaz. 5 karguyu helikopterle salıp mağara temizleyebilirsin rahatça.
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Türkiye Gündemi, stm ve
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