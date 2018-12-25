TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA

Öncelikli olarak 40 adet temin edilen Kargu Vurucu İHA ile birlikte Türk Savunma Sanayii kamikaze drone üretimi yapılan üçüncü ülke olmuştu. Yerden dikey kalkış yapabilen döner kanatlı Kargu, gece ve gündüz operasyon yürütebiliyor. Kontrol noktasından tek bir personel tarafından kontrol edilebilen İHA aslında iki aşamalı bir şekilde görev üstlenebiliyor.
Üzerindeki kameralar ile gece ve gündüz gözetleme görevlerini yürütebilen Kargu, gerektiğinde kamikaze saldırı gerçekleştirerek hedefe yakın bir noktada patlayıcılarını ateşleyip hem kendini hem de hedefteki tehditleri imha ediyor. Düşük maliyet ile nokta atışı operasyon düzenlemeye olanak tanıyan Kargu, özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki coğrafyada teröre karşı kilit roller üstlenebilecek yeteneklere haiz.
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sokacaksın mağaraya ne güzel
Düşmanın tankı bile olsa bundan kurtulamaz bence. Tareti veya tüfeği yeterince hızlı dönemez yetişemez. Kargulu tanka karşı normal tank birşey yapamaz. 5 karguyu helikopterle salıp mağara temizleyebilirsin rahatça.
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