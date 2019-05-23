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İngiliz şirket uzaya 4K kamera gönderdi: İşte büyüleyici Dünya görüntüleri

Uzaydan 4K kalitede canlı yayın yapmak isteyen İngiliz şirket, ilk kameralarını yörüngeye yerleştirdi. Şirketin yayınladığı ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
22,1b
1
36
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Birleşik Krallık'tan Sen isimli bir uzay şirketi, yörüngeye 4K video kameraları gönderdi. Şirketin geçtiğimiz ay ilk kez test ettiği kameralar, Yeryüzü'nün büyüleyici bir videosunu yakaladı. İşte 4K kalitede uzay ve Dünya görüntüleri:


Sen (Space Exploration Network), uzaydan 4K kalitede gerçek zamanlı canlı yayınlar yapmak amacıyla 2014 yılında kurulmuş. Şirketin bu iş için özel olarak tasarladığı sistemi, yaklaşık beş yıl süren uzun uğraşlar sonucunda nihayet geçtiğimiz aylarda yörüngeye yerleştirildi. Altı farklı kamera ve bir bilgisayar sisteminden oluşan canlı yayın platformu şu anda bir Rus uydusunun üzerinde bulunuyor.

Sen şirketinin kurucusu Charles Black, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Uzaydan 4K kalitede canlı yayın yapabilecek teknoloji üzerinde uzun yıllardır araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu misyon ile birlikte teknolojimizi ilk kez tanıtma ve test etme imkanımız oldu. Gelecekte hem kendi uydularımızda hem de diğer uydularda kameralarımız yer alacak."şeklinde konuştu. Charles Black, Sen'in gelecekte uzaydaki en büyük video platformuna sahip olacağını söylüyor.

Sen'in kameraları ayrıca Yeryüzü'nden kontrol edilip yönlendirilebiliyor. Şirketin canlı yayınlarını önümüzdeki dönemlerde bizler de izleyebileceğiz. 

https://www.space.com/sen-4k-video-of-earth-from-space.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
Şu görüntülerin muazzamlığına bakın.. Hayalim hep ortalama bir teleskop alıp uzayı incelemek. Elimden geldiğince araştırmak ve blog olarak araştıranlar ile paylaşmak. Henüz 22 yaşındayım, ancak 13 yaşından beri sorumsuz bir babadan kalan saçma borçlar yüzünden çalışıyorum. Ama yılmadan kendimi geliştiriyorum. Umarım 2 sene veya yakın bir sürede sonunda borçlar bitecek işte o zaman geleceğime ve bilime yatırım yapıcam. Tabii bu süreçte ruhsal sağlığım yerinde kalırsa. Stresten kullanmadığım sakinleştirici kalmadı..
Şu görüntülerin muazzamlığına bakın.. Hayalim hep ortalama bir teleskop alıp uzayı incelemek. Elimden geldiğince araştırmak ve blog olarak araştıranlar ile payl...
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4 Yanıt Yanıtla +83
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matador_mirkhan 2 hf.
Dünya düzdür, 360 derece balıkgözü kamera kullanılmış xD
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Spider_hip 2 hf. DH Misafiri
Allah kolaylık versin, zor valla. Neyseki az kalmış borçlar, biraz daha sabredin, sonra ağırlıklarından kurtulan balon misali hızla yükselişe geçersiniz inşallah.
Allah kolaylık versin, zor valla. Neyseki az kalmış borçlar, biraz daha sabredin, sonra ağırlıklarından kurtulan balon misali hızla yükselişe geçersiniz inşalla...
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impact_24 1 hf.
4K görüntüyü 240p ile anca izliyoruz bu pahalılıkta.
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zx6r 1 hf.
Malum kişi daha Mouse kullanamıyor. Nasıl gelecek 4K teknoloji bu ülkeye.. :(
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srcn1905 1 hf.
İngilizler=Masonlar=Küre dünya
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fakir-bir-kul 2 hf.
İtalya yarım adası yuvarlak kürenin neredeyse 4/1 kadar? dünya düz demiyorum ama inanmayan internetten ?resel bir dünya haritası açsın ve İtalya yarımadasının o dünya üzerinde ne kadar göründüğüne bir baksın Ondan sonra burada görülen İtalya yarımadasına bir daha baksın aradaki Muazzam farkı göreceksiniz burada fişeği yani balıkgözü lens ile herhangi bir görüntü yerleştirilmiş gayet belli
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DH Misafiri 2 hf.
Adam ayın kendi ışığının olduğunu, güneşten gelen ışığı yansıtmadığını söylüyor. Güneş tutulması yaşanıp ay güneşin önüne geçtiğinde ayın kendi ışığı korkudan bir taraflarına kaçıyor herhalde :))
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gacvokem 2 hf.
vay be sümer tabletleri aklıma geldi, kral Alalu dünyayı keşfediyor vede yukardan bakıyor :)merak eden okusun...Dikkat !!!dini yönden sarsılabilirsiniz :)
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SKYFALL 2 hf.
Alin izleyin bu da go pro versiyonu

----
Ben sahsen duz olduguna inaniyorum
Bu belgeseli izleyip ona gore yorum yapabilirsiniz.
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Askaparta 2 hf.
8k isteriz.
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barisg 2 hf.
Üzerindeki uydunun adı Egypsat-A. Mısır'ın Rus yapımı 3. optik gözlem uydusu. Genelde uydu üzerinde konulan kameraların temel hedefi; uydu fırlatma aracından ayrıldıktan sonra güneş panellerinin sağlıklı şekilde açıldığını, elektrikli iticilerin çalıştığını, hareketli X Bant anteninin sorunsuz şekilde hareket ettiğini sigorta firmasına ispatlamak oluyor ama SEN firması gerçekten de 4K stream yapacakmış. Bunun için Rusları ve uydu sahibi Mısır'ı nasıl ikna ettiler merak ediyorum.
Basın Bülteni
Mısır'ın Rus yapımı bir önceki uydusu görev bilgisayarı arızası yüzünden yörüngede bozulduğundan sigorta firmaları Rus firmasının tasarımının risk primini yüksekten belirliyordu. Üretici firma kritik ekipmanların çalıştığını ve uydunun başarılı şekilde fırlatma aracından ayrıldığını ispatlamak istemiş.
Kamera yöntemi fırlatma araçlarında da yine sigorta amaçlı kullanılıyor.
Mısır'ın Ukrayna yapımı ilk gözlem uydusu da görevinin sanırım 2 veya 4. yılında uzay'da bozulmuş, Mısır Hükümeti de yeni uydu siparişini Rusya'ya vermişti...
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DH Misafiri 2 hf.
Çok az bütçelerle (150 -200TL gibi), çok uygun fiyatlara başlangıç teleskopları ile başlayabilrsin. İlk etapta büüyk birşey almana gerek yok. Çok iyi araştırmalı ve aşama aşama ilerlemelisin teleskop konusunda. Amatör bir astronom olarak şimdiden başarılar dilerim.
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