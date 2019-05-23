İngiliz şirket uzaya 4K kamera gönderdi: İşte büyüleyici Dünya görüntüleri

Birleşik Krallık'tanisimli bir uzay şirketi, yörüngeye 4K video kameraları gönderdi. Şirketin geçtiğimiz ay ilk kez test ettiği kameralar, Yeryüzü'nün büyüleyici bir videosunu yakaladı. İşte 4K kalitede uzay ve Dünya görüntüleri:Sen (Space Exploration Network), uzaydan 4K kalitedeyapmak amacıyla 2014 yılında kurulmuş. Şirketin bu iş için özel olarak tasarladığı sistemi, yaklaşık beş yıl süren uzun uğraşlar sonucunda nihayet geçtiğimiz aylarda yörüngeye yerleştirildi. Altı farklı kamera ve bir bilgisayar sisteminden oluşan canlı yayın platformu şu anda bir Rus uydusunun üzerinde bulunuyor.Sen şirketinin kurucusu Charles Black, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Uzaydan 4K kalitede canlı yayın yapabilecek teknoloji üzerinde uzun yıllardır araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu misyon ile birlikte teknolojimizi ilk kez tanıtma ve test etme imkanımız oldu. Gelecekte hem kendi uydularımızda hem de diğer uydularda kameralarımız yer alacak."şeklinde konuştu. Charles Black, Sen'in gelecektesahip olacağını söylüyor.Sen'in kameraları ayrıca Yeryüzü'nden kontrol edilip yönlendirilebiliyor. Şirketin canlı yayınlarını önümüzdeki dönemlerde bizler de izleyebileceğiz.