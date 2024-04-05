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    İngiltere, 40 adet küçük modüler nükleer reaktör kurmayı planlıyor

    Küresel ısınma ve iklim krizinin ortasında nükleer enerjinin potansiyeli öne çıkıyor. Birleşik Krallık, enerji ihtiyacını karşılamak için 40 adet küçük modüler nükleer reaktör kurmayı planlıyor.
    İngiltere, 40 adet küçük modüler nükleer reaktör kuracak Tam Boyutta Gör
    Küresel ısınma ve iklim krizinin ortasında nükleer enerji ülkeler için bir çıkış kapısı olarak görülüyor. Nükleer enerjinin ve nükleer santrallerin geri dönüşü temiz enerjiye geçiş için önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda Birleşik Krallık enerji ihtiyacını karşılamak için 40 küçük modüler nükleer reaktör kurmayı planlıyor.

    Birleşik Krallık Hükümeti, Future Nuclear Enabling Fund (FNEF) programı kapsamında X-Energy UK Holdings’i 4,23 milyon dolarlık fon karşılığında görevlendirdi. Amerikan nükleer reaktör ve yakıt tasarım mühendisliği şirketi X-Energy, Birleşik Krallık topraklarında Xe-100 küçük modüler reaktörlerini (SMR) nasıl ve nerede inşa edeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırlayıp sunacak.

    İngiltere, 40 adet SMR kurmayı planlıyor

    Bu raporun içerisine yerli üretim ve tedarik zinciri fırsatları, inşa edilebilirlik, modülerleştirme çalışmaları ve yakıt yönetimine ilişkin planlar da bulunacak. İngiltere, yerli enerji şirketlerini sürece dahil etmek ve olabildiğince dış kaynak kullanımından kaçınmak istiyor. Bununla birlikte ülke ilk defa gelişmiş modüler bir reaktör teknolojisine Ar-Ge sonrası ticarileştirme ve iş geliştirme faaliyetleri için fon sağladı. Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Andrew Bowie, 2050 yılına kadar Birleşik Krallık’ın enerjisinin dörtte birini nükleer enerjiden karşılayacağını söylerken yatırım ve teşviklere devam edeceklerinin altını çiziyor.

    İngiltere, 40 adet küçük modüler nükleer reaktör kuracak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Xe-100 SMR, X-Energy tarafından dördüncü nesil olarak adlandırılan gelişmiş reaktör tasarımlarından birisi konumunda. Spesifik olarak yüksek sıcaklık gaz reaktörü (HTGR) sınıfına giren reaktör tipik olarak geleneksel reaktörlerin iki veya üç katı sıcaklıklarda çalışabiliyor. X-Energy, kendi Xe-100 reaktörünü 80 MWe’lik güç kapasiteleri halinde ölçeklendirecek şekilde tasarlıyor. Firmaya göre bu reaktörlerden dörtlü paket halinde 320 MWe’lik santrallere ölçeklendirme yapmak mümkün. Şirketin web sitesine göre modüler tasarım sayesinde ölçek gerektiğinde daha da büyüyebilir.

    X-Energy, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Teesside'da bulunan Hartlepool sahasında 12 reaktörlü bir tesis geliştirmeyi şimdiden masaya almış durumda. Tesisin 2030'ların başında hazır ve çalışır hale getirilmesi hedeflenirken İngiltere'nin çeşitli yerlerinde 40 adede kadar Xe-100 reaktöründen oluşan bir filo inşa edilmesi planlanıyor.

    Küçük modüler reaktörler hakkında

    Daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi küçük modüler nükleer, geleneksel devasa santraller kadar büyük ölçekli değil. Bu reaktörler gerektiğinde hızlıca kaldırılıp taşınabilirler. Kurulacakları yerlere bir kamyon aracılığıyla getirilebilirler. Bu reaktörler madencilik ve ağır sanayi dahil olmak üzere diğer endüstrilere güç sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca ulaşımın zor olduğu alanlara enerjinin iletilmesi de bu reaktörlerle mümkün. Ek olarak ölçek küçük olduğu için maliyet de dev tesislere göre çok daha düşük. Ancak sonuçta nükleer yakıt ile uğraşıldığı için riskler halen aşılması gereken engeller arasında bulunuyor. Yakıt için sağlık bir tedarik zinciri de şart.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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