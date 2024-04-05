İngiltere, 40 adet küçük modüler nükleer reaktör kurmayı planlıyor

Birleşik Krallık Hükümeti, Future Nuclear Enabling Fund (FNEF) programı kapsamında X-Energy UK Holdings’i 4,23 milyon dolarlık fon karşılığında görevlendirdi. Amerikan nükleer reaktör ve yakıt tasarım mühendisliği şirketi X-Energy, Birleşik Krallık topraklarında Xe-100 küçük modüler reaktörlerini (SMR) nasıl ve nerede inşa edeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırlayıp sunacak.
İngiltere, 40 adet SMR kurmayı planlıyor
Bu raporun içerisine yerli üretim ve tedarik zinciri fırsatları, inşa edilebilirlik, modülerleştirme çalışmaları ve yakıt yönetimine ilişkin planlar da bulunacak. İngiltere, yerli enerji şirketlerini sürece dahil etmek ve olabildiğince dış kaynak kullanımından kaçınmak istiyor. Bununla birlikte ülke ilk defa gelişmiş modüler bir reaktör teknolojisine Ar-Ge sonrası ticarileştirme ve iş geliştirme faaliyetleri için fon sağladı. Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Andrew Bowie, 2050 yılına kadar Birleşik Krallık’ın enerjisinin dörtte birini nükleer enerjiden karşılayacağını söylerken yatırım ve teşviklere devam edeceklerinin altını çiziyor.
X-Energy, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Teesside'da bulunan Hartlepool sahasında 12 reaktörlü bir tesis geliştirmeyi şimdiden masaya almış durumda. Tesisin 2030'ların başında hazır ve çalışır hale getirilmesi hedeflenirken İngiltere'nin çeşitli yerlerinde 40 adede kadar Xe-100 reaktöründen oluşan bir filo inşa edilmesi planlanıyor.
Küçük modüler reaktörler hakkında
Daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi küçük modüler nükleer, geleneksel devasa santraller kadar büyük ölçekli değil. Bu reaktörler gerektiğinde hızlıca kaldırılıp taşınabilirler. Kurulacakları yerlere bir kamyon aracılığıyla getirilebilirler. Bu reaktörler madencilik ve ağır sanayi dahil olmak üzere diğer endüstrilere güç sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca ulaşımın zor olduğu alanlara enerjinin iletilmesi de bu reaktörlerle mümkün. Ek olarak ölçek küçük olduğu için maliyet de dev tesislere göre çok daha düşük. Ancak sonuçta nükleer yakıt ile uğraşıldığı için riskler halen aşılması gereken engeller arasında bulunuyor. Yakıt için sağlık bir tedarik zinciri de şart.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...