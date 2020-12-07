İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını 8 Aralık’ta uygulamaya başlayacak

Tam Boyutta Gör

Milyonlarca insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında geliştirilen ve etkinlik oranı %95’ler seviyesinde olan Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasına yönelik ilk onay haberi geçtiğimiz hafta İngiltere’den gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından aşılamanın ne zaman başlayacağı da belli oldu. Ülke tarihinin en geniş aşı uygulamasına 8 Aralık Salı günü başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek"

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, daha önce yaptığı “yardım yola çıktı” açıklamasının ardından, 8 Aralık günü için yaptığı paylaşımda “Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Aşılar, 50 farklı merkeze dağıtıldı

Pfizer-BioNTech aşısının ülke içinde 50 farklı aşı merkezi dağıtıldığı belirtiliyor. Uygulama, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesine göre yapılacak. BioNTech aşısının ilk partisi, yetkililerin yüksek risk grubunda saydığı bakım evi çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ile diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yapılacak. Düşük risk grubunda değerlendirilen 50 yaş üstü vatandaşlar ve daha önce sağlık sorunu yaşadığı tespit edilmiş genç nüfus, 2021 yılının ilk günlerinde aşılanacak.

Tam Boyutta Gör

İnsanlara aşıya güven duymaları çağrısı yapan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine, aşılama sürecinden sonra işlerinin bitmeyeceğini ve güvenlik sorunlarının dikkatlice takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 kapsamında atılan bu tarihi adım, umarız milyonlarca insanın hasta olmasına yol açan salgının ortadan kalkması için de önemli bir kilometre taşı olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.