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    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını 8 Aralık’ta uygulamaya başlayacak

    Pfizer-BioNTech aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere, söz konusu aşıyı 8 Aralık Salı günü itibariyle uygulamaya başlayacak. İlk etapta bakım evi çalışanları ve 80 yaş üzerindekiler aşı olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını 8 Aralık’ta uygulamaya başlayacak
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    Milyonlarca insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında geliştirilen ve etkinlik oranı %95’ler seviyesinde olan Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasına yönelik ilk onay haberi geçtiğimiz hafta İngiltere’den gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından aşılamanın ne zaman başlayacağı da belli oldu. Ülke tarihinin en geniş aşı uygulamasına 8 Aralık Salı günü başlayacak.

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    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, daha önce yaptığı “yardım yola çıktı” açıklamasının ardından, 8 Aralık günü için yaptığı paylaşımda “Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    Aşılar, 50 farklı merkeze dağıtıldı

    Pfizer-BioNTech aşısının ülke içinde 50 farklı aşı merkezi dağıtıldığı belirtiliyor. Uygulama, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesine göre yapılacak. BioNTech aşısının ilk partisi, yetkililerin yüksek risk grubunda saydığı bakım evi çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ile diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yapılacak. Düşük risk grubunda değerlendirilen 50 yaş üstü vatandaşlar ve daha önce sağlık sorunu yaşadığı tespit edilmiş genç nüfus, 2021 yılının ilk günlerinde aşılanacak.

    İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını 8 Aralık’ta uygulamaya başlayacak
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    İnsanlara aşıya güven duymaları çağrısı yapan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine, aşılama sürecinden sonra işlerinin bitmeyeceğini ve güvenlik sorunlarının dikkatlice takip edileceğini söyledi.

    Kovid-19 kapsamında atılan bu tarihi adım, umarız milyonlarca insanın hasta olmasına yol açan salgının ortadan kalkması için de önemli bir kilometre taşı olur.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen vonderplanitz
    Lan başlatmayın komplo teorinize 3 kişi akrabadan 2 kişi de yakın arkadaşım olmak üzere 5 kişiyi kaybettim bir akrabamı hastaneye yatırtamıyorduk hastanenin üst yetkililerden tanıdık vardıda öyle yatırttık yakında sokaklarda ölmeye başlayacaksınız haberiniz yok olun aşıyı bitsin bu pandemi işte kendi küçük düşüncelerinizi kendinize bırakın.
    Lan başlatmayın komplo teorinize 3 kişi akrabadan 2 kişi de yakın arkadaşım olmak üzere 5 kişiyi kaybettim bir akrabamı hastaneye yatırtamıyorduk hastanenin üst...
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    vonderplanitz 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam komplo teorisi olacak ve cok az kişi anlayacak fakat İngiltere dünyayı yönetiyor, ABD dahi İngiltere nin güdümünde. Corona, sağlıkla ilgili birşey değil, sağlık insanlara ölümü gösterip yönetme amaçlı bir bahane olarak kullanılıyor.



    Aşı içinde 2 ana etken madde var: Virüs ve koruyucu madde. Virüs, laboratuarda hayvan dokularını hasta ederek üretiliyor. Koruyucu madde civa ve aluminyum. bu 2 madde yani hastalık etkeni ve civa/aluminyum çözeltisi damarlarınızda enjekte edildiğinde vüccudunuz antikor, yani kan hücrelerinden ufak moleküller üretmeye başlıyor. Vücudunuz artık asla eskisi gibi olmaz. Mutant moleküller zamanla kan hücrelerini bozar, vücut enerjiden düşmeye başlar bu da yeni hastalıklara yol açar. TV de medyada hastaneler corona hastaları ile dolu gösteriliyor. asıl bu aşıdan kaynaklı hastaneler dolabilir. Böylesi büyük bir planın startı, İngiltere den verildi.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    bu komple teorisi maalesef. hicbir ulke insanlarin sonunu getirmek istemez, ne yapacak o zaman? taş mı yiyecekler. benim dedigim tam tersi sizinkiyle. ticaret savasinda çin fakirlesmesin diye trump'ı paketlediler.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    İşin sonunda herkesin çıkarları var. Her şeyin lobisi var ama halkın bir lobisi yok. Halkı koruyacak kendisinden başka koruyacak kimse yok. Bütün ilaçlar silah olarak kullanılabilir. Bunu durduracak da kimse yok.
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    Lan başlatmayın komplo teorinize 3 kişi akrabadan 2 kişi de yakın arkadaşım olmak üzere 5 kişiyi kaybettim bir akrabamı hastaneye yatırtamıyorduk hastanenin üst yetkililerden tanıdık vardıda öyle yatırttık yakında sokaklarda ölmeye başlayacaksınız haberiniz yok olun aşıyı bitsin bu pandemi işte kendi küçük düşüncelerinizi kendinize bırakın.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    dikkat ederseniz bu virüs ne zaman çıktı? abd çin ticaret savaşı başladıktan sonra, trump'ı koltuğundan etmek için çin'in yaydığı bir virüs bu. trump gitti, aşı çıktı, virüs bitti. çok ilginç. Eğer trump kalsaydı çin belki iflas edecekti ambargolar yüzünden, trump çin firmalarını kısa sürede batırdı. Çin çıkarları için her şeyi yapar, bunu gördük.
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    crazywinner3 2 hf. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    1 milyarlık ülkede virüsü bıçakla kesmiş gibi bitirdiler. Ya vaka sayıları yalan ya da hayatları..
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    YigitErkin20 (Yiğit Erkin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    Hocam bu virüs gerçek bir virüs yaşayanlar bilir bunu ama dediğiniz gibi tam huawei ambargo yerken bu virüs bi anda ortaya çıktı fakat aşı çıktı virüs bitti diye bişey yok hani aşıda yok doğru düzgün
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