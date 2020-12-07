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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek

    2050 yılında karbon nötr olacağını duyuran Yeni Zelanda'nın devlet kurumlarında 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli otomabil kullanılacak.
    2 hf.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek
    Karbon nötr olma hedefleri konusunda hızlı tedbirler almaya karar veren Yeni Zelanda, bu konudaki ilk ciddi adımı kamu sektöründe atacak.

    İklim konusunda acil durum ilan ettiğini ifade eden ülke Başbakanı Jacinda Ardern, ilk etapta tüm kamu sektörünü 2025 itibariyle karbon nötr hale getireceklerini söyledi. Ardern’in yaptığı duyuru doğrultusunda bakanlıklar dahil tüm devlet birimleri artık sadece elektrikli araç satın alabilecek. Tüm kamu binaları için ise “yeşil standart” zorunlu hale getirilecek.

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    Yeni Zelanda karasularında petrol ve gaz keşfi çalışmalarını da askıya aldığını söyleyen Başbakan, iklim konusunda alınan acil durum karanının tamamen bilimsel verilere göre şekillendiğini ifade etti. Ardern, konuşmasında “Acil durum kararlarını ancak hayati bir tehlike ya da olağanüstü bir olay anında alıyoruz. İklim değişikliğine karşı harekete geçmezsek, bu tür acil durumları kıyılarımızda sürekli görmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek

    2019 yılında yaptığı duyuruda Yeni Zelanda, 2050 yılı itibariyle net sıfır hale geleceğini ve 2035 yılı itibariyle de tamamen yeşil enerji kullanmaya başlayacağını söylemişti. Başbakan Jacinda Ardern, almış olduğu çevre dostu kararlara rağmen, tarım ve hayvancılık sektörünün metan sorununa kayıtsız kalmakla suçlamıştı.



    https://electrek.co/2020/12/02/egeb-new-zealand-government-agencies-ev-ford-mobility-innovation-center-michigan-central/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya durun arkadaş biz gazı yeni bulduk hayırlısıyla 2023 de çıkarıp 2053 de işleme sokacağız taaaa buralardan satardık size ne çabuk gazı falan bırakıyorsunuz ayıp ettin zelanda ayıp adam değilsin zelanda.
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    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Alqu
    Doğalgaz denizaltından çıkarılarak şehirlere dağıtılmıyor. Formulü CH4. Karbon ve Hidrojen doğada en cok bulunan elementler, tepkimeye sokarak sentetik üretiliyor ancak denizlaltından yıllarca keşif çalışması binbir güçlük masrafla cıkarılıyor gibi resmediliyor "kazık" faturayı kesebilmek için.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    en sevdiğim haber...dünyada petrol bitse haberimiz olmaz yeminle.
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    tobepeople 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde bunu ömür boyu göremeyecek olacağıma adım gibi emin olmak; iyi mi kötü mü emin değilim, yani ülkenin geleceğini öngörebiliyorum iyi bir şey olmalı...
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    KeremVhdt 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    örnek alınacak bir hareket
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    268.000 km2 yüzölçümü 4.3 milyon nufus. Her yeri devlet kurumu olsa ne olur?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bende onu düşünüyordum kaç tane araç vardır ki. Çöp kamyonu normal kamyonları bile katsan bir şey değişmez etkilemez.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim de o tarihe kadar geçiş yapacağımızı umuyorum. TOGG'un SUV modeli değil ama 2024'te tanıtılacak Sedan aracı devlet kurumları kullanılabilir. Fosil yakıtlı araçlar yasaklanır. Ancak bu zamana kadar satın alınan ya da kiralanan araçlar yıllarca kullanılmaya devam eder. Emniyette yüzlerce Corolla var. Bunları çöpe atacak halleri yok.
    2 Yanıt Yanıtla
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    berkandinçay 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    fosil yakıt kısmı yanlış. benzin tamamen sentetik üretiliyor.



    elektrik de nükleer termik baraj güneş rüzgar santrallerinde sürekli çalışan jeneratörden değil atmosferde zaten var olan katrilyonlarca GWh lık elektrik enerjisi çekilerek üretiliyor.
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Passat'ı 2025 e kadar ürettirme sözü aldık diyen doğuş grubu başkanı vb. kişiler olduğu sürece büyük hayaller derim o dandik motorları bizim gibi ülkelere 2050 ye kadar kakalarlar
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya fosili bırakıyor.
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    Evil Clown (furkan saygaç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Zelanda'da mı yaşasam acaba. Yoksa burada elektrikli araba almaya ömrüm yetmeyecek gibi.
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    Ussuz (mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İtibardan(!) tasarruf olacak ama bizede yerli üretim araç zorunluluğu gelse fena olmaz hani
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    euludag (EMRE ULUDAĞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada elektrikli araçlar hızla yayılıyor. Petrol zengini ülkelerin geleceği ne olacak çok merak ediyorum.
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) euludag
    biz onları yarı yolda bırakmayız.. sorun yok.. kıyamete kadar fosil yakıta devam..
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) euludag
    Petrol sadece fosil yakıt olarak kullanılmıyor kullanıldığı bir sürü farklı alan var mesela plastik.Diğer konu bu ülkelerin zaten bir çok farklı sektöre yatırımları var apple da bir sürü arap ülkelerinin hissesi var mesela petrol tamamen bitse bile diğer yatırımlarından dahada zengin olup lüks içinde yaşamaya devam edecekler
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    2235 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    iklim değişikliği, elektrikli otomobil ve
    2 etiket daha yeni zelanda Bilim ve Teknoloji
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