Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek

Karbon nötr olma hedefleri konusunda hızlı tedbirler almaya karar veren Yeni Zelanda, bu konudaki ilk ciddi adımı kamu sektöründe atacak.

İklim konusunda acil durum ilan ettiğini ifade eden ülke Başbakanı Jacinda Ardern, ilk etapta tüm kamu sektörünü 2025 itibariyle karbon nötr hale getireceklerini söyledi. Ardern’in yaptığı duyuru doğrultusunda bakanlıklar dahil tüm devlet birimleri artık sadece elektrikli araç satın alabilecek. Tüm kamu binaları için ise “yeşil standart” zorunlu hale getirilecek.

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Yeni Zelanda karasularında petrol ve gaz keşfi çalışmalarını da askıya aldığını söyleyen Başbakan, iklim konusunda alınan acil durum karanının tamamen bilimsel verilere göre şekillendiğini ifade etti. Ardern, konuşmasında “Acil durum kararlarını ancak hayati bir tehlike ya da olağanüstü bir olay anında alıyoruz. İklim değişikliğine karşı harekete geçmezsek, bu tür acil durumları kıyılarımızda sürekli görmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2019 yılında yaptığı duyuruda Yeni Zelanda, 2050 yılı itibariyle net sıfır hale geleceğini ve 2035 yılı itibariyle de tamamen yeşil enerji kullanmaya başlayacağını söylemişti. Başbakan Jacinda Ardern, almış olduğu çevre dostu kararlara rağmen, tarım ve hayvancılık sektörünün metan sorununa kayıtsız kalmakla suçlamıştı.

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