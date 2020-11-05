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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere yeni nükleer füzyon reaktöründe 'ilk plazmayı' üretti

    Birleşik Krallık, nükleer füzyon hedeflerinde kararlı adımlarla ilerliyor. Oxfordshire'da kurulan yeni deneysel füzyon reaktörü ilk kez bu hafta çalıştırıldı ve ilk plazma üretildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İngiltere yeni nükleer füzyon reaktöründe 'ilk plazmayı' üretti
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    Birleşik Krallık, nükleer füzyon yatırımlarında bu hafta önemli bir noktayı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalar yapan İngiltereli bilim insanları, Oxfordshire şehrinde inşaa edilen yeni deneysel nükleer füzyon reaktörünün ilk kez ateşlendiğini ve ilk plazmanın başarıyla elde edildiğini duyurdu. Yedi yıllık uzun bir geliştirme sürecinin ardından tamamlanan reaktörün sorunsuz bir şekilde çalıştığı böylece nihayet doğrulanmış oldu.

    MAST Upgrade ismiyle bilinen yeni deneysel reaktör, Birleşik Krallık devletine bağlı olan Atomik Enerji Kurumu (UK Atomic Energy Authority) tarafından geliştirildi. MAST Upgrade, 2000-2013 yılları arasında çalışan MAST reaktörünün geliştirilmiş versiyonu olarak tasarlandı. 50 milyon sterlinin üzerinde bir maliyetle hazırlanan reaktör artık nihayet tam kapasiteli füzyon deneylerine başlamak için hazır durumda.

    Ayrıca Bkz. "MIT'nin kompakt füzyon reaktörü umut vadediyor: 'Yapay güneşe' ne kadar yakınız?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı

    Konuyla ilgli bazı açıklamalar yapan Birleşik Krallık Bilim Bakanı Amanda Solloway,"Birleşik Krallık'ın füzyon enerjisinde dünya lideri olmasını ve füzyonun bir temiz enerji kaynağı olarak sunduğu inanılmaz potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. MAST Upgrade'i ilk kez çalıştırmış olmamız milli füzyon deneyimiz için bir dönüm noktası oldu. 2040'ta ilk füzyon enerji santralini kurma hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

    Nükleer füzyon elbette müthiş bir hayal ancak bu hayale ulaşması çok ama çok zor. Bilim insanları "Güneş'i Dünya'ya getirmek" olarak tanımlayabileceğimiz bu büyük hayale ulaşabilmemiz için daha çözmemiş gereken onlarca problemin olduğunu söylüyor. MAST Upgrade reaktörü burada "Super-X Divertor" gibi bazı yeni teknolojileri masaya getirmiş durumda. Super-X Divertor, füzyon reaktörlerinin en büyük problemlerinden olan aşırı ısı sorununu çözebilecek yeni bir egzos sistemi olarak tanıtıldı.

    Birleşik Krallık'ın MAST Upgrade deneylerinde elde ettiği sonuçlar nükleer füzyonun geleceği için önemli olacak. Buradan kazanılan bilgiler ve deneyimler hem İngiltere'nin 2040'ta tamamlamayı planladığı ilk füzyon santralinin, hem de dünyanın en büyük füzyon projesi olan ITER'ın geliştirme sürecinde kullanılacak.

    Güneş'i Dünya'ya getirmek

    Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.

    Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrat derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).

    İngiltere yeni nükleer füzyon reaktöründe 'ilk plazmayı' üretti
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    Füzyon reaksiyonunu dünyada taklit etmek çok ama çok zor, ancak bunu başarırsak dünyanın enerji sorununun neredeyse tamamıyla çözülme ihtimali var. Bu nedenle şu anda ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi dev ülkeler bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Hatta Google ve Jeff Bezos gibi şirket ve milyarderlerin de on milyonlarca dolarlık yatırımları var.



    https://www.sciencealert.com/huge-fusion-experiment-achieves-first-plasma-in-landmark-step-towards-clean-energy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olsun bizde Ayasofya yı ibadete açtık 😁
    2 Yanıt Yanıtla +37
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar hem ITER projesine ortak. Hem de neredeyse bütün ülkelerin kendi şahsi füzyon santralleri var. Bizim kekolar da tünel açıp duruyor.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mesela izmir-istanbul arası 3,5 saat bizde.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    nükleer yakıtla calisacak bir reaktör insanlarin anlamak istemedikleride bu belki de ülkenin tüm ihtiyacini tonlarca kömür yakarak karsilamak daha cevreci olurdu ya da ormanlari yakarak kimse bu ülkenin elektirgi nerden geliyor diye düsünmüyor barajlar ve rüzgar ancak %30 unu zor karisliyor gidin okuyun burda tüm günü size ekonomi dersi mi anlatayim
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    mtanhu (murat ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tebrikler diyorum. çin abd son yıllardır bu alanda ciddi çalışmalar yaparken, ilk golu ingiltere atmış. artık darısı başımıza.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ohaaa diyorum adamlar maddenin 4.cü halini üretmişler. Plazma demek inanılmaz bir güç kaynagı demek kontrol ederlerse silah bile yapılabilir. Çok tehlikeli işler...
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    EmuDev 6 gün ( Mesaj Silindi )
    @Kartal Göz Yanlış bilmiyorsam bu füzyon reaktörlerinde nükleer santrallerdeki gibi patlama ve etrafa radyasyon yayma riski yok. Temiz ve sorunsuz enerji. Türkiyenin su, tarım ve gıda sorununu ebediyen çözebilecek bir olay.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kontrollü hidrojen bombası demek de pek yanlış sayılmaz. Bununla ilgili bir şirket taşınabilir füzyon reaktörü yapmaya çalışıyordu ve şirket bunun için 10 yıllık bir süre hedefi talep ediyordu yanlış hatırlamıyorsam.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de nükleer santral kurulması konuşulunca taşlayanlar, İngiltere'deki nükleer santralde yapılan "deney"i (adı üstünde deney!!!! çok daha tehlikeli!!!!) alkışlıyor.

    Radyasyon herhalde bir tek Türkiye'ye işliyor. Gâvurlar nükleer ile iş yapınca kahraman gibi görülüyor.

    Bende şöyle bir tanım getirdim: Türkçe'de "radyasyon var, öldürür!" dediğimiz olayın gavurcası "adamlar yapıyor ağğbi"dir.
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    Wanker 5 gün ( Mesaj Silindi ) Rambo_FT
    Önce yazılanları düzgün okumamız gerekiyor.

    Mesela,

    "Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor."
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    canhty123 (can yalanız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim füzyonu müzyonu bırakın lüks bunlar hep
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    Espavdez (Cihan L.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu proje bize göre değil. Güneşi dünyaya getirmek Allaha şirk koşmaktır. Bizim elektriğimiz biterse gazyağı lambamız var. Avrupanın yok. Sağlık sektörü bitik, kıskanç kültürsüz kitapsız 2023 türkiyesini kara kara düşünen avrupa
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    redoracle (yıldırım coolboy) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Enerji sorununu çözdük diyelim,su sorununu nasıl çözeceksiniz,temiz su kaynakları gittikçe tükeniyor,dünya gittikçe daha da yaşanmaz hale gelecek esas öncelik yaşamı korumak olmalı.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    Enerji sorunu çözülünce su sorunu otomatik çözülür. Dünyada su var sonuçta.
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    Füzyon Santrali tutarlı halde çalışırsa üreteceği elektrik Okyanus suyunu ayrıştırmaya yetecektir.

    Dünyada su çok ama tuzlu. Tuzlu suyu ayrıştırmak için çok yüksek enerji gerektiriyor ve çıkan tuzun taşınması. Eğer Füzyon başarıya ulaşırsa Okyanus kenarına konulacak birkaç santral dünyanın enerji ve Su sorununu çözer.
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    Enerji = her şey... Enerji sorununu çözerler ise... Bırak su sorununu çölü orman yaparlar. Tek çözemeyecekleri sorun insan oğlunun aç gözlülüğü olur.
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    Ethnicity (Hakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Basıncı arttırıp sıcaklık eşiğini düşürsenize kardeşim,"herşeyi biz mi söyleyeceğiz" !! Bak burada herkes herşeyden anlıyor,sorun bize cevaplayalım.Her şeyi eleştiriyonuzda siz ne kattınız olum bu ülkeye yada dünyaya?
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    4371 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    nükleer füzyon, füzyon ve
    4 etiket daha enerji temiz enerji sınırsız enerji Bilim ve Teknoloji
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