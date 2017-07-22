Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu

Instagram'ın Gerisinde Kaldı
Tabi Spiegel bu açıklamaları yapsa da Instagram’daki hikayeler özelliğinin kullanıcı sayısının Snapchat’in toplam kullanıcı sayısını geride bırakması şirket yetkililerin canını sıkmış durumda. Bu duruma son vermek isteyen Snap, yazılım kodlarını gizleyen ve kopyalanmasını zorlaştıran ürünler geliştiren İsviçreli Strong.Codes isimli startup’ı kiraladı. Strong.Codes ekibi artık Snapchat’in geliştireceği yeni özelliklerin kopyalanmaması için çalışacak.
Snapchat yeni ekiple birlikte diğer sosyal medya platformlarının kendi özelliklerini kopyalamamasını bekliyor ancak şirketler Snapchat’in kodlarını almadan da benzer yazılımlar ve özellikler geliştirebilirler. Snapchat’in başını ağrıtan bir diğer problem ise özellikleri değil doğrudan uygulamanın kendisini kopyalayan rakip fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları. Örneğin Güney Kore’deki Snow isimli uygulama doğrudan Snapchat’in kopyası ancak şirket bununla başa çıkabilmiş değil.
https://www.engadget.com/2017/07/21/Snap-snapchat-code-hidden-copy-Facebook-Instagram-stories/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyuk ihtimalle kar etmekte zorlanan bi sirket avukatlara milyonlarca dolar harcayip uzun sure alacak mahkeme sureciyle ugrasmak isteniyordur. Sonucu da belirsiz.
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