Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat’in kullandığı filtrelerin ve hikayelerin artık Facebook, Instagram, Messenger ve hatta WhatsApp’ta kullanıldığını görüyoruz. Snapchat’in çatı şirketi olan Snap’in CEO’su ve aynı zamanda uygulamanın yaratıcısı olan Evan Spiegel mayıs ayında gerçekleştirilen ilk kazanç toplantısında ‘’Yaratıcı bir şirket olmak istiyorsanız insanların sizin ürünlerinizi kopyalamalarından hoşnut olmalı ve bu durumun keyfini çıkarmalısınız.’’ ve ‘’Yahoo’nun arama çubuğuna sahip olması onun Google olduğu anlamına gelmez.’’ demiş ve diğer platformların Snapchat’teki özellikleri kopyalamasından rahatsız olmadığını dile getirmişti.

Instagram'ın Gerisinde Kaldı

Tabi Spiegel bu açıklamaları yapsa da Instagram’daki hikayeler özelliğinin kullanıcı sayısının Snapchat’in toplam kullanıcı sayısını geride bırakması şirket yetkililerin canını sıkmış durumda. Bu duruma son vermek isteyen Snap, yazılım kodlarını gizleyen ve kopyalanmasını zorlaştıran ürünler geliştiren İsviçreli Strong.Codes isimli startup’ı kiraladı. Strong.Codes ekibi artık Snapchat’in geliştireceği yeni özelliklerin kopyalanmaması için çalışacak.

Snapchat yeni ekiple birlikte diğer sosyal medya platformlarının kendi özelliklerini kopyalamamasını bekliyor ancak şirketler Snapchat’in kodlarını almadan da benzer yazılımlar ve özellikler geliştirebilirler. Snapchat’in başını ağrıtan bir diğer problem ise özellikleri değil doğrudan uygulamanın kendisini kopyalayan rakip fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları. Örneğin Güney Kore’deki Snow isimli uygulama doğrudan Snapchat’in kopyası ancak şirket bununla başa çıkabilmiş değil.

https://www.engadget.com/2017/07/21/Snap-snapchat-code-hidden-copy-Facebook-Instagram-stories/