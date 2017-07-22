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Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu

Hikaye özelliğinin ve filtrelerinin diğer sosyal medya platformları tarafından kopyalanmasından sıkılan Snapchat, daha güçlü yazılımlar geliştirmeleri için İsviçreli bir yazılım şirketini kiraladı.
1 yıl
2,5b
1
11
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu
 

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat’in kullandığı filtrelerin ve hikayelerin artık Facebook, Instagram, Messenger ve hatta WhatsApp’ta kullanıldığını görüyoruz. Snapchat’in çatı şirketi olan Snap’in CEO’su ve aynı zamanda uygulamanın yaratıcısı olan Evan Spiegel mayıs ayında gerçekleştirilen ilk kazanç toplantısında ‘’Yaratıcı bir şirket olmak istiyorsanız insanların sizin ürünlerinizi kopyalamalarından hoşnut olmalı ve bu durumun keyfini çıkarmalısınız.’’ ve ‘’Yahoo’nun arama çubuğuna sahip olması onun Google olduğu anlamına gelmez.’’ demiş ve diğer platformların Snapchat’teki özellikleri kopyalamasından rahatsız olmadığını dile getirmişti.

Instagram'ın Gerisinde Kaldı 

Tabi Spiegel bu açıklamaları yapsa da Instagram’daki hikayeler özelliğinin kullanıcı sayısının Snapchat’in toplam kullanıcı sayısını geride bırakması şirket yetkililerin canını sıkmış durumda. Bu duruma son vermek isteyen Snap, yazılım kodlarını gizleyen ve kopyalanmasını zorlaştıran ürünler geliştiren İsviçreli Strong.Codes isimli startup’ı kiraladı. Strong.Codes ekibi artık Snapchat’in geliştireceği yeni özelliklerin kopyalanmaması için çalışacak.

Snapchat yeni ekiple birlikte diğer sosyal medya platformlarının kendi özelliklerini kopyalamamasını bekliyor ancak şirketler Snapchat’in kodlarını almadan da benzer yazılımlar ve özellikler geliştirebilirler. Snapchat’in başını ağrıtan bir diğer problem ise özellikleri değil doğrudan uygulamanın kendisini kopyalayan rakip fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları. Örneğin Güney Kore’deki Snow isimli uygulama doğrudan Snapchat’in kopyası ancak şirket bununla başa çıkabilmiş değil.


https://www.engadget.com/2017/07/21/Snap-snapchat-code-hidden-copy-Facebook-Instagram-stories/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 yıl
yazılımı kodu değil fikri çalıyorlar:) gereksiz olmuş
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Lorenzo__ 1 yıl en beğenilen
Kodu korudunuz diyelim fikri nasıl koruyacaksınız patent alınamıyorsa
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kadirirdem 1 yıl
Patent olmadığı sürece işleri zor.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Snapchatin en büyük sıkıntısı stabil bir uygulama olmayışı. Basit bir sosyal ağ veya kamera uygulaması çoğu cihazda aşırı kasma ve yavaşlık ile çalışıyor. Instagram, WhatsApp ise birçok cihaza desteği devam eden ve çok stabil çalışan programlar. Kimse kod calmiyor zaten... bu arada yazılımların patenti alınamıyor. Patentlemek için donanimla beraber kapalı kaynak sunarsiniz, donanımı patentlersiniz. Aslında spectacles platformunu rayban gibi firmalara sunup ortak gözlük cikarsalar iyi para gelebilir. Patentini da alabilir.
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JoeyBane 1 yıl
Yeni özelliklere patent alırsan bunlarla uğraşmaya gerek kalmaz. Dava açar engellersin.
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Lorenzo__ 1 yıl en beğenilen
Kodu korudunuz diyelim fikri nasıl koruyacaksınız patent alınamıyorsa
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Afyonteam 1 yıl
bence dava acsın instagrama
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reshthesucker 1 yıl Afyonteam
Afyonteam
bence dava acsın instagrama

Buyuk ihtimalle kar etmekte zorlanan bi sirket avukatlara milyonlarca dolar harcayip uzun sure alacak mahkeme sureciyle ugrasmak isteniyordur. Sonucu da belirsiz.
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ardicli2000 1 yıl
Hepsi faso fiso. Hiçbirini kullanmadım bir eksikliğini de görmüyorum.
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Kerim5100 1 yıl
Çok matah birşey de sanki :D
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Virinom 1 yıl
Yazılım kodunu gizlesen nolcak sanki dünyanın en iyi yazılımcıları senin için çalışıyor. Sen yeni bir özellik çıkar Mark için çalışan yazılımcılar 2 günde aynısını yazarlar.
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KaleyDeskop 1 yıl
yazılımı kodu değil fikri çalıyorlar:) gereksiz olmuş
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mert1907 1 yıl
Normal uygulaması ne ki kopyaları ne olsun.
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