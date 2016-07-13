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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım

Birleşik Krallık uzayda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. BK Uzay Ajansı yeni nesil uzay teknolojilerinin test edileceği yeni bir tesis için 4.12 milyar Pound'luk yatırım yapıldığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Birleşik Krallık Uzay Ajansı yaptığı 4.12 milyar pound'luk dev yatırımla yeni bir uzay merkezi kurulacağını duyurdu. İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yer alan eski roket tesislerinin yerine kurulacak olan yeni uzay merkezinde gezegenler arası seyahatte kullanıcılacağı planlanan yeni nesil motorlar ve uzay araçlarının denemeleri gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde inşaatının tamamlanacağı düşünülen National Propulsion Test Facility (Ulusal İtki Sistemleri Deneme Tesisi)isimli bu tesiste oldukça geniş bir dalda araştırma geliştirme çalışmaları yapılacak. BK Uzay ajansı yeni nesil roketler, uydular ve uzay araçlarının test edileceği bu tesisle beraber Birleşik Krallık'ın uzay araştırma programlarındaki eski canlılığını geri kazandırmayı amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
"İtki teknolojileri NASA'nın Juno başarısında kilit rol oynadı"
İtki sistemlerinin Birleşik Krallık için çok büyük bir önemi olduğunu belirten Avrupa Uzay Ajansı yetkilisi Mark Ford, bu teknolojilerin NASA'nın Juno başarısında da ne kadar büyük bir rol oynadığına dikkat çekerek itki sistemlerinin uzay endüstrisindeki önemine vurgu yaptı. Şu anda büyük roket motorlarının testleri için yeterli tesislere sahip olmadıklarını da kaydeden Ford,"Büyük motorları geliştirsek dahi testler için diğer ülkelerin tesislerine muhtacız. Bu hem büyük bir zaman kaybı hem de maliyet anlamına geliyor. Ulusal İtki Sistemleri Deneme Tesisi'yle beraber bu tür problemlere çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.

Ford ayrıca yeni tesisin İngiltere tabanlı uzay şirketleri için de çok önemli bir fırsat olacağını belirtti. National Propulsion Test Facility'nin bu şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını ve yeni iş alanları açacağını düşünen Ford böylece Avrupa uzay endüstrisinin de çok önemli bir destek bulacağına inanıyor. Ford son olarak bu tesisin yeni nesil roketler için her türlü gelişmiş özelliğe sahip olacağını da sözlerine ekledi.

"Geleceğe yatırım yapmalısınız"

Avrupa Uzay Ajansı'nda itki mühendisliği başkanlığı görevini yapan Mark Ford, tesisin 4 milyar pound'luk maliyetini yüksek bulanlar için de bazı ifadelerde bulundu. İngiltere'nin uzay endüstrisinde önemli bir oyuncu olmak ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için bu tarz maliyetleri gözden çıkarması gerektiğini belirten Ford, "Geleceğe yatırım yapmalısınız." sözlerini kullandı.

https://uk.news.yahoo.com/uks-4m-space-technology-centre-123237969.html Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Peh bizim de Diyanetin bütçesi 6 milyar 482 milyon 979 bin lira,oda bir şey mi.

Üstelik bu bütçede yetmiyor,ama olsun geleceğimiz garanti,hatta diğer taraf bile garanti
Peh bizim de Diyanetin bütçesi 6 milyar 482 milyon 979 bin lira,oda bir şey mi.Üstelik bu bütçede yetmiyor,ama olsun geleceğimiz garanti,hatta diğer ...
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Fakirdepocu 3 yıl
Onca ulkenin simdiden uzaya yatirim yaparken biz paralarimizi teror yolsuzluk gibi sacma sapan seylerle harciyoruz. Ne zaman akillanacagiz. Uzaydan bize fuze attiklari zaman mi?
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaş yazmış diyanetin bütçesini, artık okur üfler marsa,merkür vb. gezegenlere gideriz...
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kadirirdem 3 yıl
sağlam para helal olsun...
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BekirHan 3 yıl
Bir alttaki habere bakıyorum, sonra bu haberi okuyorum... Sevinci buruk kalıyor insanın...
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Batuist 3 yıl
Bu forumun ve birilerinin cumhuriyet başsavcılığıyla başı fena belaya girecek haberleri yok!!!
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smegal 3 yıl
yine uzay haberi ve ardından gelen diyanet yorumları, eğitim şart diyorum ama eğitimde bir yere kadar, baki kalan ne varsa o kalıyor işe haliyle. haber okuyurum ve yorumlara bakıp acaba ilginç yaklaşımlar bilgiler varmıdır diye bakıyorum ama nafile, okuduğum haberi unutuyorum yorumları görünce...akp dediğiniz parti 13 yıldır ikdidarda farkındaysanız, iktidardan inmediği müddetçe yapacağınız hiç bir şey yok, bunu anlamanız bukadar mı zor be kardeşim? konuya konsatre olsanız bir tarafınızmı eksir? yada biz boş insanalarız, okuduğumuzdan bir şey öğrenmek yerine çamur atmayı benimsemişiz ve aklımız sadece buna çalışıyor derseniz siyaset forumlar vs takip edin arkadaşım. adamlar böyle bir yatırım yapsa siz döner dersiniz mi çalışanlar adamları, müdür bilmem ne...uzar gider, siz bu zihniyetle devam edecekseniz aman yapmasınlar zaten, uzay sizin neyinize, oturun siyeset yapın, matematik hesabı yapın vs...
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BekirTemel 3 yıl
Benim halkım köprüyü tercih eder, uzaya çıkıp ne yapacağız arsa mı bakacağız, köprü,köpr,köp,kö,k.
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redoracle 3 yıl BekirTemel
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aklıma bu caps geldi


Ne tarım kaldı,ne hayvancılık,ne huzur,ne iş vs vs. ,hala inşaattı,yoldu,köprüydü uğraşıyorlar onuda değerlenecek yerlerdeki rant için,başkanlık için uğraşıyorlar hala,onca güvenlik kaygısı varken,tüm bu dertlerimiz yetmiyormuş gibi birde kimsenin almadığı göçmenleri alıp,her ihtiyaçlarını karşılıyorlar millet açken,açıkken,ona rağmen hala destekleniyorlar ya hiç düşünmeden; insan geleceği filan düşünemiyor malesef,her an ölüm korkusu,işsizlik korkusu,gasp-hırsızlık korkusuyla vs. yaşarken,yada yaşayamazken.
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Peh bizim de Diyanetin bütçesi 6 milyar 482 milyon 979 bin lira,oda bir şey mi.

Üstelik bu bütçede yetmiyor,ama olsun geleceğimiz garanti,hatta diğer taraf bile garanti
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uzay araçları, roketler ve
7 etiket daha uk space agency national propulsion test facility itiş sistemleri itki sistemleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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