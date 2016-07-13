İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım

Önümüzdeki iki yıl içerisinde inşaatının tamamlanacağı düşünülen National Propulsion Test Facility (Ulusal İtki Sistemleri Deneme Tesisi)isimli bu tesiste oldukça geniş bir dalda araştırma geliştirme çalışmaları yapılacak. BK Uzay ajansı yeni nesil roketler, uydular ve uzay araçlarının test edileceği bu tesisle beraber Birleşik Krallık'ın uzay araştırma programlarındaki eski canlılığını geri kazandırmayı amaçlıyor.

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"İtki teknolojileri NASA'nın Juno başarısında kilit rol oynadı"

Avrupa Uzay Ajansı'nda itki mühendisliği başkanlığı görevini yapan Mark Ford, tesisin 4 milyar pound'luk maliyetini yüksek bulanlar için de bazı ifadelerde bulundu. İngiltere'nin uzay endüstrisinde önemli bir oyuncu olmak ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için bu tarz maliyetleri gözden çıkarması gerektiğini belirten Ford, "Geleceğe yatırım yapmalısınız." sözlerini kullandı.

https://uk.news.yahoo.com/uks-4m-space-technology-centre-123237969.html

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Birleşik Krallık Uzay Ajansı yaptığı 4.12 milyar pound'luk dev yatırımla yeni bir uzay merkezi kurulacağını duyurdu. İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yer alan eski roket tesislerinin yerine kurulacak olan yeni uzay merkezinde gezegenler arası seyahatte kullanıcılacağı planlanan yeni nesil motorlar ve uzay araçlarının denemeleri gerçekleştirilecek.İtki sistemlerinin Birleşik Krallık için çok büyük bir önemi olduğunu belirten Avrupa Uzay Ajansı yetkilisi Mark Ford, bu teknolojilerin NASA'nın Juno başarısında da ne kadar büyük bir rol oynadığına dikkat çekerek itki sistemlerinin uzay endüstrisindeki önemine vurgu yaptı. Şu anda büyük roket motorlarının testleri için yeterli tesislere sahip olmadıklarını da kaydeden Ford,"Büyük motorları geliştirsek dahi testler için diğer ülkelerin tesislerine muhtacız. Bu hem büyük bir zaman kaybı hem de maliyet anlamına geliyor. Ulusal İtki Sistemleri Deneme Tesisi'yle beraber bu tür problemlere çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.Ford ayrıca yeni tesisin İngiltere tabanlı uzay şirketleri için de çok önemli bir fırsat olacağını belirtti. National Propulsion Test Facility'nin bu şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını ve yeni iş alanları açacağını düşünen Ford böylece Avrupa uzay endüstrisinin de çok önemli bir destek bulacağına inanıyor. Ford son olarak bu tesisin yeni nesil roketler için her türlü gelişmiş özelliğe sahip olacağını da sözlerine ekledi.