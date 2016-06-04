Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı

Mars'a gidecek ilk insan maalesef hayatının geri kalanını orda yaşamak zorunda kalacak. Zira günümüz roketleri o kadar fazla yakıt tüketiyor ki geri dönmek için yeterli yakıtı bulamıyorlar.