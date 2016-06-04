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Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı

Mars'a gidecek ilk insan maalesef hayatının geri kalanını orda yaşamak zorunda kalacak. Zira günümüz roketleri o kadar fazla yakıt tüketiyor ki geri dönmek için yeterli yakıtı bulamıyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
21,9b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz üzere uzay araştırmalarının maliyetini minimuma indirmek adına çok uzun yıllardır tekrar kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Bu alandaki başarı yüzdesini de her geçen gün artırmaya devam eden şirket gelecekte artık tek bir roketi yüzlerce defa kullanıp uzay araştırmalarının önündeki çok büyük bir engeli de aşmayı hedefliyor. Peki tek bir tanesi bile yaklaşık 70 milyon dolara mal olan bu roketler ne kadar yakıt kullanıyor?

Maxim Sachs isimli bir YouTube kullanıcısının videosundan esinlenen Business Insider, uzay araştırmalarında iz bırakan ünlü roketlerin kullandığı inanılmaz yakıt miktarını ortalama bir Asya filinin ağırlığı (yaklaşık 2.75 ton) cinsinden anlatmaya çalışmış. Çok hoş bir şekilde hazırlanmış bu grafikte dünyanın en büyük, en ağır ve en uzun roketi Saturn V'den günümüzün en popüler roketi Falcon 9'a kadar birçok roketi görebiliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var?"
Blue Origin'in küçük ama etkili roketi: New Shepard

Grafiğin en solunda Blue Origin'in tekrar kullanılabilir roketi New Shepard görülüyor. Falcon 9'un aksine yalnızca alt yörüngeye turistik amaçlı gezi düzenlemek için üretilen New Shepard roketi küçük boyutlarına rağmen tam 18 asya fili, yani 50.000kg ağırlığında yakıt tüketiyor.

Uzay araştırmalarında devrim: Falcon 9

Tekrar kullanılabilirlik özellikleriyle şimdiden tarihe geçmeyi başaran SpaceX'in devrimsel roketi Falcon 9, diğer tüm roketlerde olduğu gibi inanılmaz miktarlarda yakıt tüketiyor. Tam 150 Asya fili, yani 410.000kg ağırlığında yakıt tüketen Falcon 9, tekrar kullanılabilirlik alanında yaptığı devrimi maalesef yakıt tüketiminde gerçekleştiremiyor.

İnsanlığı Ay'a taşımıştı: Saturn V

20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V, devasa boyutlarının da hakkını veriyor. Dünya tarihinin en büyük, en uzun ve en ağır roketi Saturn V, işlev gördüğü zamanlarda tam 763 Asya fili, yani yaklaşık 2.000.000kg ağırlığında yakıt tüketiyordu. Saturn V'in saniyede tükkettiği yakıt miktarıysa toplam 5865kg/s, yani 1.36 Asya fili kadar.

http://www.businessinsider.com.au/how-much-fuel-a-rocket-uses-in-elephants-2016-4?r=US&IR=T Yorum Yaz
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orientem 3 yıl en beğenilen
Yeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen Osmanlı
Uzayın keşfini uzaktan izleyen Türkiye
Yıllar geçiyor gelenek değişmiyor..
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307kd 3 yıl orientem
orientem
Yeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen Osmanlı
Uzayın keşfini uzaktan izleyen Türkiye
Yıllar geçiyor gelenek değişmiyor..

Ulkeyi komple suclamak mantiksiz. Siz yapsaydiniz. Siz de bu ulkenin ferdi degil misiniz? Okusaydiniz, calissaydiniz bir deger katsaydiniz. Ortalik sadece elestiren insanlarla dolu, kimse elini tasin altina koymuyor.
orientemYeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen OsmanlıUzayın keşfini uzaktan izleyen TürkiyeYıllar geçiyor gelenek değişmiyor..
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2 Yanıt Yanıtla +60
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teramit 3 yıl
Tugrul_512bit
Aslında 20 kilometre kuyu kazacan, ta en dipten yüzeye kadar magnetik sapanla 4G ivmeyle itekleyecen ki hızı 1760 m/s ile başlasın. Böylece uzaya çıkış için gereken yakıt miktarı %15 azaltılmış olur. Hatta yüzeyden itibaren de roketin önündeki havayı iyonlaştıran bir düzenek eklerler, hava yüzeyden akmak yerine iyonlaşıp roketten uzaklaşır(roket önceden aynı işaretli statik elektrik yüklenilir), sürtünme sıfıra iner. Böylece bir %20 enerji, de buradan tasarruf edilir. Elektrik enerjisi olan yapar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

harcanıyorsun sen buralarda :)
20 km kim birşey kazabilmişki roket rampası kazsın.20 km derinde metal erir muhtemelen, ayrıca roketin itiş gücünü %15 artırmak için maliyeti 2 milyon kat artırmış olacaksın :)
iyonlaşma esprisi de güzeldi bu fikrin patentini al torunlarına anlatırsın
Tugrul_512bitAslında 20 kilometre kuyu kazacan, ta en dipten yüzeye kadar magnetik sapanla 4G ivmeyle itekleyecen ki hızı 1760 m/s ile başlasın...
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byJuck 3 yıl
ne kadar ger ikaldık farkında mısınız sene 2016 sanarsın M.Ö. 2016'dayız. Kafamız çok farklı alanlara çalışıyor PARA uğruna bu gelişememezliğimiz, bu rezillik bundan kaynaklanıyor...
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davidoffvincent 3 yıl
lisede ogrettiler bize roketin tukettigi yakitin formulunu
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Whisper 3 yıl
full israf dünyayı bitirdiler uzay kaldı
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abrenax 3 yıl
Uzaya çıkmak için çok enerji lazım. Yakıtın verimi, ısıl kayıplar derken bu kadar yakıt kullanılması biraz da mecburiyetten kaynaklanıyor tahminimce. Yanma verimi daha yüksek yakıt kullanılması lazım, eğer uygun özellikte başka yakıt varsa tabi.
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asosyal mühendis 3 yıl
O değil de filler sayfadan dışarıya taşmış. Manyak bunlar


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Barni Moloztaş 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
O değil de filler sayfadan dışarıya taşmış. Manyak bunlar





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zamannnnn 3 yıl
orientem
Yeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen OsmanlıUzayın keşfini uzaktan izleyen TürkiyeYıllar geçiyor gelenek değişmiyor..

Osmanliyi elestirmek günah degil elbette elestirilebilir. Lakin birini elestirirken elestiren kisinin elestirdigi kisiden daha iyi olmasi gerekmezmi yada ona yakin bisi. Osmanli bir imparatorluktu geldi gecdi torunlari devam ediyor iyi yada kötü, Osmanli zamaninda 200 yil boyunca süper gücdü ve tek bir devletlede savasmiyordu Avrupanin bütün devletleriyle tek basina savasiyordu. Elestirirkende önce kendi konumunuza bi bakin nerdesiniz ne haldesiniz. Benim atalarim zalim degildi öyle olsaydi suan avrupada 1 tane bile irk, dil ve din kalmazdi islamdan baska. Elestirmek yerine kötü ve iyi yönlerini bilip ders almak ve ayni hatalara düsmemek icin caba göstermek gerekmezmi ? Elinizde klavye yaziyorsunuz, istediginiz kadar elestiriyorsunuz ve sInIrInIzda yok, önce gecin bi ayna karsinida kendinize bakin ne oldugunuzu ne ise yaradiginizi sorun bi kendinize. Yeni kitanin kesfini uzaktan izleyen osmanli diyorsunya sende icinde oldugun uzayin kesfini uzaktan izlemede görelim adini uzay yolunda MrSpak...
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MrKemal17 3 yıl zamannnnn
zamannnnn
orientem
Yeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen OsmanlıUzayın keşfini uzaktan izleyen TürkiyeYıllar geçiyor gelenek değişmiyor..

Osmanliyi elestirmek günah degil elbette elestirilebilir. Lakin birini elestirirken elestiren kisinin elestirdigi kisiden daha iyi olmasi gerekmezmi yada ona yakin bisi. Osmanli bir imparatorluktu geldi gecdi torunlari devam ediyor iyi yada kötü, Osmanli zamaninda 200 yil boyunca süper gücdü ve tek bir devletlede savasmiyordu Avrupanin bütün devletleriyle tek basina savasiyordu. Elestirirkende önce kendi konumunuza bi bakin nerdesiniz ne haldesiniz. Benim atalarim zalim degildi öyle olsaydi suan avrupada 1 tane bile irk, dil ve din kalmazdi islamdan baska. Elestirmek yerine kötü ve iyi yönlerini bilip ders almak ve ayni hatalara düsmemek icin caba göstermek gerekmezmi ? Elinizde klavye yaziyorsunuz, istediginiz kadar elestiriyorsunuz ve sInIrInIzda yok, önce gecin bi ayna karsinida kendinize bakin ne oldugunuzu ne ise yaradiginizi sorun bi kendinize. Yeni kitanin kesfini uzaktan izleyen osmanli diyorsunya sende icinde oldugun uzayin kesfini uzaktan izlemede görelim adini uzay yolunda MrSpak...

Birini elestirirken elestiren kisinin elestirdigi kisiden daha iyi olmasi gerekmez.
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darkaura 3 yıl
uzay mekiklerinin yanlarindaki kati roket iticilerini saymazsak ana yakitlari sivi hidrojen ve sivi oksijendi. marsda bundan bolca var, su halinde. yillar oncesinden donus roketini gonderip, marsdaki curiosity aracindaki benzeri hafif nukleer guc kaynaklarindan biri ile sudan elektrolizle yavas yavas yakit uretilebilir. tabi bunu soylemesi kolay. yapmak icin milyarlarca dolar yatirim ve arge gerekli.
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ayyan 3 yıl
orientem
Yeni kıtanın keşfini uzaktan izleyen OsmanlıUzayın keşfini uzaktan izleyen TürkiyeYıllar geçiyor gelenek değişmiyor..

Bizde bütün dünyayı bu zamana kadar sömürseydik şimdi biz keşfedecektik.
İyiki sömürmemişiz gelenek aynı kalsın.
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Mr.Legend 3 yıl
Interstellar da uzayda bir itici bulunuyordu, insanların bulunduğu modül de uzayda bağlanıyordu buna. Mesela öyle olabilir, dünyanın yörüngesine bir tane koysunlar sonra da bağlansınlar :D
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BekirTemel 3 yıl
En pahalı yakıt burada o nedenle roket atılmıyor
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