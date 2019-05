Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı

Ayrıca Bkz.

"Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var?"

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz üzere uzay araştırmalarının maliyetini minimuma indirmek adına çok uzun yıllardır tekrar kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Bu alandaki başarı yüzdesini de her geçen gün artırmaya devam eden şirket gelecekte artık tek bir roketi yüzlerce defa kullanıp uzay araştırmalarının önündeki çok büyük bir engeli de aşmayı hedefliyor. Peki tek bir tanesi bile yaklaşık 70 milyon dolara mal olan bu roketler ne kadar yakıt kullanıyor?Maxim Sachs isimli bir YouTube kullanıcısının videosundan esinlenen Business Insider , uzay araştırmalarında iz bırakan ünlü roketlerin kullandığı inanılmaz yakıt miktarını ortalama bir Asya filinin ağırlığı (yaklaşık 2.75 ton) cinsinden anlatmaya çalışmış. Çok hoş bir şekilde hazırlanmış bu grafikte dünyanın en büyük, en ağır ve en uzun roketi Saturn V'den günümüzün en popüler roketi Falcon 9'a kadar birçok roketi görebiliyoruz.Grafiğin en solunda Blue Origin'in tekrar kullanılabilir roketi New Shepard görülüyor. Falcon 9'un aksine yalnızca alt yörüngeye turistik amaçlı gezi düzenlemek için üretilen New Shepard roketi küçük boyutlarına rağmen tam 18 asya fili, yani 50.000kg ağırlığında yakıt tüketiyor.Tekrar kullanılabilirlik özellikleriyle şimdiden tarihe geçmeyi başaran SpaceX'in devrimsel roketi Falcon 9, diğer tüm roketlerde olduğu gibi inanılmaz miktarlarda yakıt tüketiyor. Tam 150 Asya fili, yani 410.000kg ağırlığında yakıt tüketen Falcon 9, tekrar kullanılabilirlik alanında yaptığı devrimi maalesef yakıt tüketiminde gerçekleştiremiyor.20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V, devasa boyutlarının da hakkını veriyor. Dünya tarihinin en büyük, en uzun ve en ağır roketi Saturn V, işlev gördüğü zamanlarda tam 763 Asya fili, yani yaklaşık 2.000.000kg ağırlığında yakıt tüketiyordu. Saturn V'in saniyede tükkettiği yakıt miktarıysa toplam 5865kg/s, yani 1.36 Asya fili kadar.