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İngiltere'nin ilk biyometan ile çalışan otobüsü testlere başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere'nin ilk biyometan ile çalışan otobüsü testlere başladı

Yüzyıllardır insanoğlu özellikle hayvan dışkıları ile ısınma gibi bazı ihtiyaçlarını giderebilmenin yollarını aramıştı. Son yüzyılda ise artık dışkı kapsamına giren maddelerden enerji elde edildiğine şahit oluyoruz. İngiltere ise gıda ve lağım artıkları ile çalışan bir otobüs geliştirmeyi başardı. 

Yeşil enerji konusunda projeler yürüten Wessex Water ve GENeco girişimlerinin ortak projesi olan Bio-Bus adlı otobüs, gıda ve lağım artıklarından elde edilen biyometan gazı ile çalışıyor. Bio-Bus 40 yolcu kapasiteli ve tek bir gaz tankı ile yaklaşık 270km yol katedebiliyor. Otobüs hali hazırda Bristol havalimanı ve Bath şehri arasında yolcu taşıyor ve aylık 10 000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 

Wessex Water ve GENeco girişimleri aslında uzun süredir biyometan gazı üzerinde çalışmalar yapıyor ve atık tesislerinde yılda 17 milyon metreküp biyometan gazı üretiyor. Bu miktar 8500 evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyede. 

Bristol'un yüksek çevreci standartları sayesinde 2015 yılı için Avrupa'nın Yeşil Başkenti seçilmesi sonrasında iki girişim böyle bir otobüs geliştirmeyi ve dikkatleri bu konuya çekmeyi düşünmüş. Bio-Bus'un standart dizel motolara göre daha az emisyon oranlarına sahip. Herhangi bir koku yayılmaması için biyometan gazına koku ayrıştırma işlemi uygulanmış. 

İki girişim gıda ve lağım artıklarının çok değerli bir enerji kaynağı olduğunu ve özenle ayrıştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bio-Bus örneklerinin İngiltere'deki temiz hava kalitesini de yükselteceğine inanılıyor. 

Elbette Cem Yılmaz'ın esprilerinde geçen kakabüs tarzındaki bir otobüsten bahsetmiyoruz. Biyometan gazı girişimlerin tesislerinde üretilerek otobüsteki tanka aktarılıyor. Buna benzer bir sistem tuvalet ürünleri geliştiren Japon Toto firması tarafından Japonya'da test edilen bir motorsiklette kullanılmıştı. 

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/poop-powered-bus-hits-british-roads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
biz de anca esprisini yaparız gibi bir şey artık
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Gömceli 5 yıl
anı durduran ilaç bulmak zor birşey değil önemli olan bazı faktörler var kan bildiğiniz gibi oksijen taşıyor taşıdığın oksijeni hızlı vucuda dağıtması için belli bir oranda sıvı olması gerekiyor bunun altına düşünce kan hızlı devirdaim yapamıyor ve hücreler oksijensiz kalıyor ve doku ölümü gerçekleşiyor bu tür ilaçlar var ama yüzeysel amaçla kullanıyor burda bahsedilen olay vücudun kan akışında pıhtılaşma olacak ama oksijen kıtlığı yapmıyacak böle bir medical malzeme lazım kısacası
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Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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Hakan Akkaya 5 yıl
masraflıdır şu an için
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Ch4ylak 5 yıl
Ülkemizde bir üniversite biyometan için bir çiftlikde çalışmalar yapıyordu yanılmıyorsam.
Sincan ve mamak çöplüklerinde'de bir çalışma vardı ne durumda bilmiyorum.

Sıvı yakıtlar kuyunun dibini görmek üzere, ham petrol ömrünün son evresinde.
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bydvd 5 yıl
aklıma şey geldi bi türk filmi vardı şafak sezerin - abi içeride osurmalı sıçmalı alemi ne yapılar demişdi. o filimin sahnesi geldi aklıma :) :) ... düşünün otobüse bilet alıdınız misal bilet fiyatı 100 tl. iken 30 tl falan. bizim Türk milletide hemen jawslar ahanda ucuza bilet bulduk koş hanım koşş... tam eşyaları bagaja attınız bilet elinizde otobüse çıktınız bide ne göresiniz koltuk yerine hep hela taşları millet donları sıyırmış ıkınıyor ... mavine sorarsınız bune lannn.... abi boşuna bilet ucuz değil herhalde otobüs bizden yakıtı sizden :) :) :)
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batkent 5 yıl
çok geç kalıyorsunuz mynet bile sizden daha hızlı
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pesmanyax 5 yıl
GAvurun boku bile değerli arkadaş
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Glorfindel1907 5 yıl
Çok güzel bir uygulama bence
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TELESCOPE 5 yıl pesmanyax
pesmanyax

GAvurun boku bile değerli arkadaş


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selahattın ısık 5 yıl
Isiniz nasil b.......n...:)
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N0YAN 5 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Isiniz nasil b.......n...:)



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BekirHan 5 yıl
Mükemmel bir çalışma. Atıkları bir şekilde değerlendirmek lazım ve çevreyi kirleten dışkılarımızı kullanmak bunun için en iyi yollardan.
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ARC118i 5 yıl
Mazottan daha masrafli oluyordur, ama amac cevre kirliligini azaltmak ise cok basarili, bitmez tukenmez enerji :)
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