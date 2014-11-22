İngiltere'nin ilk biyometan ile çalışan otobüsü testlere başladı

Yüzyıllardır insanoğlu özellikle hayvan dışkıları ile ısınma gibi bazı ihtiyaçlarını giderebilmenin yollarını aramıştı. Son yüzyılda ise artık dışkı kapsamına giren maddelerden enerji elde edildiğine şahit oluyoruz. İngiltere ise gıda ve lağım artıkları ile çalışan bir otobüs geliştirmeyi başardı.





Yeşil enerji konusunda projeler yürüten Wessex Water ve GENeco girişimlerinin ortak projesi olan Bio-Bus adlı otobüs, gıda ve lağım artıklarından elde edilen biyometan gazı ile çalışıyor. Bio-Bus 40 yolcu kapasiteli ve tek bir gaz tankı ile yaklaşık 270km yol katedebiliyor. Otobüs hali hazırda Bristol havalimanı ve Bath şehri arasında yolcu taşıyor ve aylık 10 000 yolcu taşıma kapasitesine sahip.





Wessex Water ve GENeco girişimleri aslında uzun süredir biyometan gazı üzerinde çalışmalar yapıyor ve atık tesislerinde yılda 17 milyon metreküp biyometan gazı üretiyor. Bu miktar 8500 evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyede.





Bristol'un yüksek çevreci standartları sayesinde 2015 yılı için Avrupa'nın Yeşil Başkenti seçilmesi sonrasında iki girişim böyle bir otobüs geliştirmeyi ve dikkatleri bu konuya çekmeyi düşünmüş. Bio-Bus'un standart dizel motolara göre daha az emisyon oranlarına sahip. Herhangi bir koku yayılmaması için biyometan gazına koku ayrıştırma işlemi uygulanmış.





İki girişim gıda ve lağım artıklarının çok değerli bir enerji kaynağı olduğunu ve özenle ayrıştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bio-Bus örneklerinin İngiltere'deki temiz hava kalitesini de yükselteceğine inanılıyor.





Elbette Cem Yılmaz'ın esprilerinde geçen kakabüs tarzındaki bir otobüsten bahsetmiyoruz. Biyometan gazı girişimlerin tesislerinde üretilerek otobüsteki tanka aktarılıyor. Buna benzer bir sistem tuvalet ürünleri geliştiren Japon Toto firması tarafından Japonya'da test edilen bir motorsiklette kullanılmıştı.