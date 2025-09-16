Sungrow, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne öncülük edecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanında yenilenebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Çin’li şirket Sungrow, Türkiye pazarındaki varlığına güçlendirmeye devam ediyor. Sungrow, Türkiye’deki yatırımlarını artıracağını duyurdu.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefleri neler?

Türkiye, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını 2050 yılına kadar %90 oranına taşımayı hedefliyor. Buna göre bugün %30 seviyesinde olan güneş ve rüzgarın payı 2050’ye kadar %77’ye çıkacak. 2035’e kadar güneş ve rüzgarda toplam 120 GW yeni kapasite eklenmesi ve 2030’a kadar 80 GWh enerji depolama kapasitesi oluşturmayı planlıyor. Sungrow, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmak istiyor.

Sungrow, Türkiye’de neler yapıyor? Neler yapacak?

2017’den beri Türkiye’de faaliyet yürüten Sungrow, kısa süre içinde PV invertör alanında pazarda önemli bir pay edindi. Çinli şirket, gelecek planları kapsamında yatırımlarını artırarak enerji depolama ve güç dönüştürme sistemleriyle pazarın dönüşümüne öncülük edecek.

Türkiye’de 2 onarım merkezi, 120 bin metrekarelik servis deposu ve 7 ilde teknik destek merkezi ile hizmet veren Sungrow; Krannich Türkiye, Sunspectra ve Insight Energy ile kurduğu iş birlikleriyle pazardaki artan ihtiyaca hızlı yanıt veriyor.

Tam Boyutta Gör Sungrow, Türkiye’deki mevcut ve planlama aşamasındaki yatırımlara yanıt verebilecek kapsamlı bir yapı kurdu. Bu yapı; yenilenebilir enerji projelerine proje aşamasından başlayıp tesisin ömrü boyunca sürecek destek sunuyor. Ülke genelini kapsayan servis ağı kuran şirket; üretimin kesintisiz bir şekilde devamı için online ve yerinden destek sağlayacak teknik destek birimleri, ihtiyaç halinde ürünlerin hızlıca yeniden üretime kazandırılabileceği 2 onarım merkezi ve iş ortaklarına destek veren Partner Success Manager’ların (PSM) da dâhil olduğu uzman bir ekiple çözüm üretiyor.

Sungrow, kurulumlarının verimliliğini ve güvenliğini daha da artırmak için düzenli olarak hem çevrimiçi hem de yüz yüze toplantılar ve eğitim programları düzenliyor. Bu eğitimler ücretsiz olup Türk pazarına özel olarak tasarlanıyor ve teknisyenler, kurulumcular ve diğer PV sektörü oyuncularını bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin, şunları söyledi:

“Sungrow’u dünya genelinde liderliğe taşıyan unsurlar yalnızca teknoloji gücü ve Ar-Ge kapasitesi değil, aynı zamanda güçlü finansal yapısı ve uluslararası kuruluşlarca onaylanan güvenilirliği. Biz projelendirme aşamasından başlayan ve tesisin yaşam döngüsü boyunca süren iş uzun soluklu iş birlikleri kuruyoruz. Bu yaklaşımı Türkiye’ye de taşıdık ve kısa sürede önemli projelere imza attık. Yalnızca enerji üretim tesislerinin inşasına katkı sunmuyor, yüksek verimlilik ve uyumluluk sağlayan çözümlerimizle yıllarca sürecek iş birlikleri inşa ediyoruz. Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi alanında iddialı hedeflere sahip ve bu kapsamda önümüzdeki 25 yıl Türkiye için kritik öneme sahip. Biz dünya lideri enerji depolama ve PV invertör çözümlerimizle Türkiye’nin temiz enerji yolculuğuna öncülük etmeye hazırız.”

Sungrow’un Haziran 2025 itibarıyla dünya genelindeki güç elektroniği dönüştürücü kurulu gücü 870 GW’a ulaştı. BloombergNEF tarafından dünyanın en güvenilir enerji depolama şirketi olarak gösterildi. Dünya genelinde 3 üretim üssü, 6 Ar-Ge, teknoloji, tasarım ve mühendislik merkezi bulunuyor. Ar-Ge’ye önem veren şirketin çalışan sayısının Ar-Ge oranı %40’ı aştı. 7 bin personel Ar-Ge alanında görev yapıyor. Bugüne kadar 10 bini aşkın patent başvurusu yaptı.

