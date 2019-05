Inno3D bazı ekran kartlarıyla birlikte Alone in the Dark oyununu hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Inno3D yaptığı açıklamayla bazı ekran kartlarının yanında Alone in the Dark oyununu vereceğini duyurdu. Eden Games tarafından geliştirilen ve Twilight 2 motorunu kullanan oyun, firmanın GeForce GTX 200 ve GeForce GTS 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılara hediye edilecek.

Kutu içeriğinde Alone in the Dark oyunu bulunan Inno3D ekran kartlarının kısa süre içerisinde raflardaki yerlerini alması bekleniyor.