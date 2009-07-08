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Inno3D bazı ekran kartlarıyla birlikte Alone in the Dark oyununu hediye ediyor

9 yıl
4,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D bazı ekran kartlarıyla birlikte Alone in the Dark oyununu hediye ediyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Inno3D yaptığı açıklamayla bazı ekran kartlarının yanında Alone in the Dark oyununu vereceğini duyurdu. Eden Games tarafından geliştirilen ve Twilight 2 motorunu kullanan oyun, firmanın GeForce GTX 200 ve GeForce GTS 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılara hediye edilecek.

Kutu içeriğinde Alone in the Dark oyunu bulunan Inno3D ekran kartlarının kısa süre içerisinde raflardaki yerlerini alması bekleniyor.


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mustafa_550 9 yıl
oyun çıkalı baya oldu oyunun grafikleri ve fizik olayları iyi ama oynanabilirlik vasattanda öte inno3d biraz satışların hızlanmasını istiyor heralde
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Kénan 9 yıl
Kullanıcıları memnun etmedikten sonra COD5 koysa ne fayda..
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mamad 9 yıl
Oyun vasat. Gereksiz bir hamle. Belki ismi kulağa hoş gelebilir ancak pek güzel bir oyun değil. Ayrıca kaç kişi kartın yanındaki oyuna dikkat ediyor? Ben etmiyorum mesela.
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