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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Innodisk, endüstrinin ilk entegre SATA nanoSSD adlı depolama ürününü duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Innodisk, endüstrinin ilk entegre SATA nanoSSD adlı depolama ürününü duyurdu

Ticari ve endüstriyel uygulamalar için SSD çözümleri tasarlayan ve üreten Innodisk, endüstrinin ilk entegre SATA SSD çözümü olan nanoSSD adlı depolama ürününü duyurdu.

Innodisk'in yeni ürünü BGA tarzı lehimlemeye sahip ve kontrol yongası, flash bellek ve güç bileşenleri bir paket içerisinde toplanıyor. Ürünün boyutları 16 x 20 x 2 mm iken 1.5gr ağırlığında. SATA 3 desteği, 4GB-64GB arasında değişen kapasiteler, x86 ve ARM uyumluluğu şeklinde özellikleri mevcut. Ürün sadece 1W enerji harcarken, 175MB/s yazma, 480MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. 

Analizlere göre bu yıl NAND flash bellek talebi yüzde 47.6 oranında artış gösterirken, artışın yüzde 15'i SSD çözümleri sayesinde olacak. Innodisk, nanoSSD ürünü için süt seviye akıllı telefonlar, tabletler ve Ultrabook modellerini hedefliyor. Ürünün ne zaman mobil cihazlarda yer almaya başlayacağına dair bir bilgi yok.

http://www.innodisk.com/Product/Product.aspx?SUQwMT0wMDEmSUQwMj1lZTU5MTNlMC1iYTM5LTRkMDYtYWRmZi0zMzE4ZjVhMTU4YmImSUQwMz0mZGZsX0lEPTAwMQ%3D%3D Yorum Yaz
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CnZ 5 yıl en beğenilen
nanoSSD ürünü için süt seviye akıllı telefonlar


süt seviye önemli
1 Yanıt Yanıtla +14
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Guest 5 yıl
mobil cihazlar için güç tüketimi çok fazla, tablet ve telefonlarda işlemci bile 1-2 watt arasında güç tüketiyor. depolama birimi sistem gücünün yarısına yakınını çekemez. mobil cihazlar haricinde böyle bir donanım nerede kullanılabilir, soru işareti.
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V4LKyR 5 yıl
Böyle bir çip için 1W yüksek bir değer. Yazma hızı da okuma hızına oranla dramatik olarak düşük.
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CnZ 5 yıl en beğenilen
nanoSSD ürünü için süt seviye akıllı telefonlar


süt seviye önemli
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ZFT 5 yıl
+1

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