Innodisk, endüstrinin ilk entegre SATA nanoSSD adlı depolama ürününü duyurdu





Ticari ve endüstriyel uygulamalar için SSD çözümleri tasarlayan ve üreten Innodisk, endüstrinin ilk entegre SATA SSD çözümü olan nanoSSD adlı depolama ürününü duyurdu.





Innodisk'in yeni ürünü BGA tarzı lehimlemeye sahip ve kontrol yongası, flash bellek ve güç bileşenleri bir paket içerisinde toplanıyor. Ürünün boyutları 16 x 20 x 2 mm iken 1.5gr ağırlığında. SATA 3 desteği, 4GB-64GB arasında değişen kapasiteler, x86 ve ARM uyumluluğu şeklinde özellikleri mevcut. Ürün sadece 1W enerji harcarken, 175MB/s yazma, 480MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor.





Analizlere göre bu yıl NAND flash bellek talebi yüzde 47.6 oranında artış gösterirken, artışın yüzde 15'i SSD çözümleri sayesinde olacak. Innodisk, nanoSSD ürünü için süt seviye akıllı telefonlar, tabletler ve Ultrabook modellerini hedefliyor. Ürünün ne zaman mobil cihazlarda yer almaya başlayacağına dair bir bilgi yok.

http://www.innodisk.com/Product/Product.aspx?SUQwMT0wMDEmSUQwMj1lZTU5MTNlMC1iYTM5LTRkMDYtYWRmZi0zMzE4ZjVhMTU4YmImSUQwMz0mZGZsX0lEPTAwMQ%3D%3D