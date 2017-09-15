İnsan beyni ilk kez internete bağlandı

Nesnelerin İnterneti kavramıyla çevremizdeki pek çok elektronik cihazın internete bağlanarak ''akıllı'' sıfatını taşımaya başladığını görmekteyiz. Bu değişimin sol halkası ise insan beyninin internete bağlanmasıyla ortaya çıkacak olan beyin-bilgisayar arayüzleri olarak değerlendiriliyor. Halihazırda Neuralink, ARM, Facebook ve DARPA gibi kurumlar bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürse Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi insan beynini internete bağlama konusunda büyük bir gelişme kaydetti.

Witwatersrand Üniversitesi'nden;Adam Pantanowitz, Jemma-Faye Chait ve Danielle Winter isimli araştırmacılar tarafından hazırlanan ve ''Brainternet'' adı verilen proje ile ilk kez insan beyni gerçek zamanlı olarak internete bağlandı. Beynin gerçek zamanlı olarak internete bağlanma süreci ise şu şekilde gerçekleşti: İlk olarak uzun süreli kullanıma uygun, taşınabilir ve internet bağlantısına sahip bir Emotiv EEG cihazı kullanıcının kafasına yerleştirildi. Sonrasında beyindeki dalgaları elektroensefalografi(EEG) sinyallerine dönüştüren Emotiv EEG cihazı, sinyalleri gerçek zamanlı olarak Raspberry Pi(kredi kartı boyutlarında olan ve maliyeti düşük bir bilgisayar) üzerine kurulan programlama arabirimine iletti.

Beyin Faaliyetleri Canlı Bir Şekilde Takip Edilebiliyor

Bu adımların ardından araştırmacılar daha önceden kurdukları web sitesi aracılığıyla Emotiv EEG cihazını takan kullanıcının verilerini takip edebiliyor. Herkese açık bir web sitesine iletilen veriler aracılığıyla canlı bir şekilde beyindeki faaliyetler gözlemlenebiliyor. Proje hakkında konuşan öğretim üyesi ve proje sorumlusu Adam Pantanowitz, Beyinternet projesinin beyin-bilgisayar arayüzleri için yeni bir sınır olduğunu kaydetti. İnsan beyninin nasıl çalıştığı ve bilgiyi nasıl işlediği konusunda bilgi eksikliği olduğunu ifade eden Pantanowitz, ''Brainternet, bir kişinin kendi beynini ve başkalarının beynini anlamasını basitleştirmeyi amaçlıyor.'' dedi.

Ekip biyomedikal mühendisliği alanında çok önemli bir başarı elde etmiş olsa da Pantanowitz'e göre halen yolun başındalar. Ekibin artık kullanıcı ve beyin arasında daha interaktif bir deneyim amaçladığını söyleyen Pantanowitz, Brainternet'in ilerleyen dönemlerde beyne, girdi ve çıktılar olmak üzere her iki yönde de bilgi aktarımı sağlanabileceğini düşünüyor.

Brainternet'in çalışma şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: