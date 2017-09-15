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İnsan beyni ilk kez internete bağlandı

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'ndeki araştırmacı ekibi biyomedikal mühendisliği alanında çığır açıcı bir gelişmeye imza attı. Ekip insan beynini gerçek zamanlı olarak internete bağladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Nesnelerin İnterneti kavramıyla çevremizdeki pek çok elektronik cihazın internete bağlanarak ''akıllı'' sıfatını taşımaya başladığını görmekteyiz. Bu değişimin sol halkası ise insan beyninin internete bağlanmasıyla ortaya çıkacak olan beyin-bilgisayar arayüzleri olarak değerlendiriliyor. Halihazırda Neuralink, ARM, Facebook ve DARPA gibi kurumlar bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürse Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi insan beynini internete bağlama konusunda büyük bir gelişme kaydetti.
 
Witwatersrand Üniversitesi'nden;Adam Pantanowitz, Jemma-Faye Chait ve Danielle Winter isimli araştırmacılar tarafından hazırlanan ve ''Brainternet'' adı verilen proje ile ilk kez insan beyni gerçek zamanlı olarak internete bağlandı. Beynin gerçek zamanlı olarak internete bağlanma süreci ise şu şekilde gerçekleşti: İlk olarak uzun süreli kullanıma uygun, taşınabilir ve internet bağlantısına sahip bir Emotiv EEG cihazı kullanıcının kafasına yerleştirildi. Sonrasında beyindeki dalgaları elektroensefalografi(EEG) sinyallerine dönüştüren Emotiv EEG cihazı, sinyalleri gerçek zamanlı olarak Raspberry Pi(kredi kartı boyutlarında olan ve maliyeti düşük bir bilgisayar) üzerine kurulan programlama arabirimine iletti.

Beyin Faaliyetleri Canlı Bir Şekilde Takip Edilebiliyor 

Bu adımların ardından araştırmacılar daha önceden kurdukları web sitesi aracılığıyla Emotiv EEG cihazını takan kullanıcının verilerini takip edebiliyor. Herkese açık bir web sitesine iletilen veriler aracılığıyla canlı bir şekilde beyindeki faaliyetler gözlemlenebiliyor. Proje hakkında konuşan öğretim üyesi ve proje sorumlusu Adam Pantanowitz, Beyinternet projesinin beyin-bilgisayar arayüzleri için yeni bir sınır olduğunu kaydetti. İnsan beyninin nasıl çalıştığı ve bilgiyi nasıl işlediği konusunda bilgi eksikliği olduğunu ifade eden Pantanowitz, ''Brainternet, bir kişinin kendi beynini ve başkalarının beynini anlamasını basitleştirmeyi amaçlıyor.'' dedi.
Ekip biyomedikal mühendisliği alanında çok önemli bir başarı elde etmiş olsa da Pantanowitz'e göre halen yolun başındalar. Ekibin artık kullanıcı ve beyin arasında daha interaktif bir deneyim amaçladığını söyleyen Pantanowitz, Brainternet'in ilerleyen dönemlerde beyne, girdi ve çıktılar olmak üzere her iki yönde de bilgi aktarımı sağlanabileceğini düşünüyor. 
Brainternet'in çalışma şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://futurism.com/researchers-have-linked-a-human-brain-to-the-internet-for-the-first-time-ever/ Yorum Yaz
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H34RTL3SS 1 yıl en beğenilen
Başlığı görünce bişi sandım o kadar çok hata var ki anladığım kadarıyla beyin dalgalarını gerçek zamanlı internet üstünde göstermişler magazin haberleri yapar gibi yazmayın lütfen
Başlığı görünce bişi sandım o kadar çok hata var ki anladığım kadarıyla beyin dalgalarını gerçek zamanlı internet üstünde göstermişler magazin haberleri yapar g...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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yelkowan 1 yıl
haberin içeriğine göre başlık çok alakasız olmuş. :) beyinle internet arasında upload ve download olmadığı sürece bağlantı sayılmaz :))
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tobepeople 1 yıl
Afrika da bir üniversitede bile bilim adına bir şeyler yapılıyor bizde çıt yok :)
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isaakcu 1 yıl
youtu.be/... insan beyni internete bağlanabiliyor videosunu burdan izleyebilirsiniz...
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Nexit 1 yıl
Şu haberi milliyet falan yayınlasa neyse de teknoloji sitesinde olacak haber değil. Bir de adam son kullanıcı için çıkmış en ucuz eeg yi almış raspberry ye takmış. Değil lisans dönem ödevi olmaz. Termometreyi internetten okumaktan hallice.
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Tensi 1 yıl
Stephan King'in Cell diye bir romani var. Turkceye Cep olarak cevrildi sanirim. Okumadiysaniz mutlaka okuyun. Oraya gidiyoruz yavas yavas.
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Fatih617 1 yıl
Mobil eeg cihazı yapmışlar işte fazla abartmayın. Bilmeyenler için söyleyeyim eeg cihazı sadece beyin aktivitesi hakkında bilgi verir. Yani uyaniksaniz, iş yapıyorsanız dalga frekansı yüksek çıkar, uykuda dalga frekansı düşer, beyin komasinda ise sinyal neredeyse kaybolur. Eeg ile insanların ne düşündüğünü anlamak bugün imkansız yarın da imkansız olacak. Bunu yapmanın yolu yapay sinirler oluşturup bunu insan beynindeki sinirlere bağlamak. Bunu gerçeğe dökmek için de birkaç yüzyıl gerekebilir.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Şimdi beyinimize virüs girmesin diye bir format flashı birde anti virüs hazırlasak mı ? :D
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Aklıma Bahçıvan (The Lawnmower Man) filmi geldi. Orada VR başlık ilk defa kullanılıyordu (en azından benim hatırladığım kadarıyla).
Sonra Johnny Mnemonic filminde beyni bellek olarak kullanmışlardı.
Ghost in the shell ve Robocop filmlerinde beyin ve bedenin kısmi olarak bir robota eklenmesi işlenmişti.
Transcendence filminde de bilinç ve zeka bilgisayara eklendi.
Efsanevi Terminatör filmini zaten çok uzun zamandır yapay zeka ile ilgili konularda gündeme getiriyoruz. Bu serideki son halka ve diğer halkalar teker teker gerçekleşti / gerçekleşiyor gibi.
Iron Man filmindeki yapay zeka Jarvis, Source Code vs bir ton konu var elimizde.
Felaket senaryoları konusunda endişelenmemek elde değil gibi. Henüz günümüzde bunların olması mümkün değil ama son 10-15 yıldaki teknolojik ve bilimsel sıçrama gibi bir sıçrama olursa film senaryolarını aratmayacak bir dünyaya her an merhaba diyebiliriz. Kaldı ki bunlar bize duyurulan gelişmelerden bazıları, halen tamamlanmış veya devam eden gelişmeler olduğuna adım gibi eminim.
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huseyincarnege 1 yıl
hangi sitelere girdihi beli tabi :)
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snomask 1 yıl
haberi yazan haberi okudu mu çok merak ediyorum. beyim faaliyetlerini internet üzerinden yayınlamışlar. sanırsın içeriye 56k modem monte etmişler.
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musa_unsal2005 1 yıl
Chappie filmi senaryoauna doğru gidiş var. Film de güney afrikada geçiyordu
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FIRAT_G_ 1 yıl
O zaman ileri bir zamanda insanların beyninden geçenlerde okunabilecek duruma gelecektir
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