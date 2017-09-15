Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı

Japon otomobil devi Toyota, haziran ayının başında yaptığı açıklama ile Cartivator isimli girişime 385.000$'lık yatırım yaptığını duyurmuştu. 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini uçan bir otomobil ile yakmak için yola çıkan Cartivator, Toyota'nın yanı sıra farklı Japon şirketlerinden de finansal destek alırken Toyota'daki pek çok genç mühendisin Cartivator ekibinde gönüllü olarak çalışması ile birlikte proje Toyota'nın uçan otomobil hayaline dönmüştü.





İki Geliştirme Merkezi Açılıyor

Yaklaşık 100 gönüllü mühendisten oluşan Cartivator, dün yaptığı açıklama ile Skydrive isimli uçan otomobili 2020 yılına kadar hazır hale getirmek için iki geliştirme merkezi kurulacağını açıkladı. Tokyo ve Toyota şehirlerinde kurulacak olan merkezlerde ekip iki farklı koldan hareket ederek aracı oluşturmaya çalışacak. Toyota şehrindeki merkez pazar günü kapılarını açacak ve orada görev alan ekip otomobilin şasisini hazırlayacak. Tokyo'daki merkez ise bir diğer Japon şirketi Fujitsu'nun da desteğiyle Fujitsu'ya ait yan bir kuruluşun imalat tesislerinde kurulacak. Buradaki ekip ise prototip parçaları oluşturacak.





Cartivator aracın birkaç yıl içinde(Yaz Olimpiyatları'na yetişecek şekilde) hazır olacağını belirtirken aracın tam ölçekli bir prototipi için tasarım özelliklerini tamamladığını söyledi.