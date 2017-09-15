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Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı

2020 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Tokyo'da, olimpiyat ateşini uçan bir otomobille yakmak isteyen Toyota'nın istediği uçan otomobil için çalışmalar hızlandı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Japon otomobil devi Toyota, haziran ayının başında yaptığı açıklama ile Cartivator isimli girişime 385.000$'lık yatırım yaptığını duyurmuştu. 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini uçan bir otomobil ile yakmak için yola çıkan Cartivator, Toyota'nın yanı sıra farklı Japon şirketlerinden de finansal destek alırken Toyota'daki pek çok genç mühendisin Cartivator ekibinde gönüllü olarak çalışması ile birlikte proje Toyota'nın uçan otomobil hayaline dönmüştü. 


İki Geliştirme Merkezi Açılıyor 

Yaklaşık 100 gönüllü mühendisten oluşan Cartivator, dün yaptığı açıklama ile Skydrive isimli uçan otomobili 2020 yılına kadar hazır hale getirmek için iki geliştirme merkezi kurulacağını açıkladı. Tokyo ve Toyota şehirlerinde kurulacak olan merkezlerde ekip iki farklı koldan hareket ederek aracı oluşturmaya çalışacak. Toyota şehrindeki merkez pazar günü kapılarını açacak ve orada görev alan ekip otomobilin şasisini hazırlayacak. Tokyo'daki merkez ise bir diğer Japon şirketi Fujitsu'nun da desteğiyle Fujitsu'ya ait yan bir kuruluşun imalat tesislerinde kurulacak. Buradaki ekip ise prototip parçaları oluşturacak.


Cartivator aracın birkaç yıl içinde(Yaz Olimpiyatları'na yetişecek şekilde) hazır olacağını belirtirken aracın tam ölçekli bir prototipi için tasarım özelliklerini tamamladığını söyledi.


https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Toyota-backed-flying-car-getting-development-bases Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
taner1955 1 yıl
Eğer yaparlarsa hiç şaşırmam.Adamlar geceli gündüzlü çalıştıklarını ve 100 kişinin üzzerinde araştırmacıları da hazırmış.
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MetalWave 1 yıl
Toyota yapmasın yol sesi alıyor :P
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sendemail 1 yıl
Hocam bizim burada bir rampa var şimdi,
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Erwin-Rommel 1 yıl
Uçan araba işi hayal. En az 50 sene daha kayda değer bir şey olmaz.
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faniseyler 1 yıl
Droneların büyüyü işte neden olmasın
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Wol4onak 1 yıl
Bu ucan arabalar ucan ucaktan veya ucan helikopterden oteye gecemiyorlar teknoloji yok
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kadirirdem 1 yıl
pek ümidim yok açıkçası...
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tobepeople 1 yıl
Hali hazırda zaten var ki izlemiştim ben videosunu youtube.com/...
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Fakirdepocu 1 yıl
Back to the future filmi aklima geldi. 2015 yilini nasil gostermislerdi. Ucan arabalar filan.
Yil oldu 2017 hala yok. Bakalim. Sadece laftan ibaret mi
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1BilimAdamı 1 yıl
Resimdeki gibiyse 2020ye yetişmez hatta 2020ye normal araba bile zar zor yetişir.
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immistercool 1 yıl 1BilimAdamı
1BilimAdamı

Resimdeki gibiyse 2020ye yetişmez hatta 2020ye normal araba bile zar zor yetişir.

adamlar japon
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