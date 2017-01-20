İnsan beynini taklit eden çip, hastalıkların gizemini çözecek

Araştırmacılar laboratuvar ortamında oluşturdukları bu model çip ile beynin yapısını taklit ederek beyinde farklı bölgelerde bulunan nöronlar arasındaki farkları ve nöronların faaliyetlerini incelemeyi amaçlıyor. Nöronların incelenmesi için canlı ortamda (in vivo) deney yapmanın masraflı olması ve her zaman bunun yapılamaması araştırmacılarda beyni modelleyerek bu model üzerinde yapay ortamda (in vito) deneyler yapma ihtiyacı doğurmuştu ve 1990'lardan itibaren Yapay Sinir Ağı çipleri üzerinde çalışmalar yapılmaktaydı ancak bu çalışmalar insan beynini çipler üzerinde incelemekten ziyade çipleri insan beynine benzeterek güçlü bilgisayar sistemleri oluşturulmasını sağlamıştı.
Üç bölge çok önemli
Araştırmacılar özellikle 3 önemli noktanın incelenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyor: Duygusal hafıza ve duygusal tepkimelerin oluştuğu amigdala, hareketlerin davranışa dönüştürülmesinden sorumlu hipokampus ve önemli duyu ve motor sistemleri arasındaki bağlantıların bulunduğu preforental korteks. Bu üç bölgeden alınan hücreleri çip üzerinde izleyerek hücre kompozisyonu, protein ekspresyonu, metabolizma ve sinirsel elektriksel aktivite açısından yapay ortamda sınıflandıran uzmanlar her hücrenin karakterini ortaya çıkararak nöronların nasıl bir bozulma sürecinden geçerek nörolojik ve psikolojik bozulmaların meydana geldiğini görebilecek.
Hücrelerin diğer bölgelerle iletişim kurduğunda; hücresel özelliklerinin değiştiğini ve nöronların tüm doğal özelliklerinin değişmesine neden olduğunu ifade eden araştırmanın başyazarı Ben Maoz, bu durumun nörolojik hastalıkları araştırırken modelleme yapmanın ve değişikleri yakından takip etmenin ne kadar önemli olduğunun bir ispatı olduğunu belirtti.
Harcamaların azalmasını sağlayabilir
Bu model çalışması, sağlık bütçesinin yaklaşık %26’sının nörolojik ve psikiyatrik bozukluklara harcandığı ABD’de bu alandaki harcamaların azalmasını sağlayabilir. Ekip şimdiden şizofreniyi uyaran fensiklidin isimli maddeyi çipteki hücrelerle eşleştirdiğinde hücrelerde meydana gelen değişimleri ve fensiklidinle etkileşime girdikten sonraki hareketleri inceleme fırsatı buldu bile. Araştırmacılar modellerin daha da geliştirilerek yapısı bozulan hücre ve nöronların tekrar eski haline getirmenin yollarını arayacak.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170113115912.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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