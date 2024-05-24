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    Gliese-12b: İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi

    Dünyaya yakın bir uzaklıkta bulunan Gliese-12b adlı gezegen, Venüs ile yaklaşık aynı büyüklüğe sahip. Bilim insanlarına göre Gliese-12b, potansiyel olarak yaşamı barındırabilir.
    İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları potansiyel olarak insan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfettiler ve bu gezegen o kadar da uzakta değil, göreceli olarak konuşursak. Gliese 12b adı verilen gezegen Dünya’nın ikizi olarak ifade edilen Venüs ile yaklaşık aynı büyüklükte ve bilim insanlarının uzaydaki diğer Dünya benzeri gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

    Gliese-12b’de uygun şartlar olabilir

    Gliese-12b, nispeten bize oldukça yakın bir uzaklıkta ve ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Bu, yüzeyinde sıvı suyu barındırmak için koşulların ideal olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları Gliese 12’nin etrafında dönen bu gezegeni tespit etmek için NASA'nın TESS olarak bilinen Transiting Exoplanet Survey uydusunu ve diğer gözlemevlerinden gelen destekleyici verileri kullandı. Daha sonra boyutunu, sıcaklığını ve nasıl hareket ettiği hesapladılar.

    İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Gliese-12b, Pisces takımyıldızında, yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve Gliese 12 olarak bilinen soğuk bir kırmızı cücenin yörüngesinde dönüyor. Uzay ölçeğinde 40 ışık yılı çok yakın olsa da bizim ölçeğimizde oraya ulaşmamız en hızlı uzay aracımızla bile 300.000 yıl sürebilir.

    Gliese 12b'deki sıcaklık 42C civarında, bu da yaşanabilir olabileceği anlamına geliyor. Aslında, insanların teorik olarak hayatta kalabileceği bilinen birkaç gezegenden biri. Venüs ile yaklaşık aynı büyüklükte olan gezegen, kendi yıldızının etrafında her 12,8 günde bir dönüyor. Bu, yıldızına çok yakın olduğu anlamına gelse de soğuk kırmızı cüce Gliese 12, Güneş’in sadece yüzde 27'si büyüklüğünde ve sadece yüzde 60'ı kadar sıcak.

    Veriler, gezegenin yıldızından bizim Güneş'ten aldığımızdan 1,6 kat daha fazla enerji aldığını ya da Venüs'ün aldığının yaklaşık yüzde 85'ini aldığını gösteriyor. Öte yandan şimdilik Gliese-12b’nin bir atmosfere sahip olup olmadığı belirsiz. Bu nedenle Gliese-12b, James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılacak ek çalışmalar için mükemmel bir aday olarak görülüyor. Şimdi ekibin bir sonraki adımı, gezegenin atmosferini incelemek ve Dünya'nınkine benzer olup olmadığını bulmak.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103125-astronomers-discover-potentially-habitable-earth-sized-exoplanet-40.html https://science.nasa.gov/universe/exoplanets/nasas-tess-finds-intriguing-world-sized-between-earth-venus/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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