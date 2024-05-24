Gliese-12b: İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi

Tam Boyutta Gör Bilim insanları potansiyel olarak insan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfettiler ve bu gezegen o kadar da uzakta değil, göreceli olarak konuşursak. Gliese 12b adı verilen gezegen Dünya’nın ikizi olarak ifade edilen Venüs ile yaklaşık aynı büyüklükte ve bilim insanlarının uzaydaki diğer Dünya benzeri gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Gliese-12b’de uygun şartlar olabilir

Gliese-12b, nispeten bize oldukça yakın bir uzaklıkta ve ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Bu, yüzeyinde sıvı suyu barındırmak için koşulların ideal olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları Gliese 12’nin etrafında dönen bu gezegeni tespit etmek için NASA'nın TESS olarak bilinen Transiting Exoplanet Survey uydusunu ve diğer gözlemevlerinden gelen destekleyici verileri kullandı. Daha sonra boyutunu, sıcaklığını ve nasıl hareket ettiği hesapladılar.

Tam Boyutta Gör Gliese-12b, Pisces takımyıldızında, yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve Gliese 12 olarak bilinen soğuk bir kırmızı cücenin yörüngesinde dönüyor. Uzay ölçeğinde 40 ışık yılı çok yakın olsa da bizim ölçeğimizde oraya ulaşmamız en hızlı uzay aracımızla bile 300.000 yıl sürebilir.

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Gliese 12b'deki sıcaklık 42C civarında, bu da yaşanabilir olabileceği anlamına geliyor. Aslında, insanların teorik olarak hayatta kalabileceği bilinen birkaç gezegenden biri. Venüs ile yaklaşık aynı büyüklükte olan gezegen, kendi yıldızının etrafında her 12,8 günde bir dönüyor. Bu, yıldızına çok yakın olduğu anlamına gelse de soğuk kırmızı cüce Gliese 12, Güneş’in sadece yüzde 27'si büyüklüğünde ve sadece yüzde 60'ı kadar sıcak.

Veriler, gezegenin yıldızından bizim Güneş'ten aldığımızdan 1,6 kat daha fazla enerji aldığını ya da Venüs'ün aldığının yaklaşık yüzde 85'ini aldığını gösteriyor. Öte yandan şimdilik Gliese-12b’nin bir atmosfere sahip olup olmadığı belirsiz. Bu nedenle Gliese-12b, James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılacak ek çalışmalar için mükemmel bir aday olarak görülüyor. Şimdi ekibin bir sonraki adımı, gezegenin atmosferini incelemek ve Dünya'nınkine benzer olup olmadığını bulmak.

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İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi