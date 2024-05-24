Gliese-12b: İnsan yaşamını destekleyebilecek yeni bir gezegen keşfedildi

Gliese-12b’de uygun şartlar olabilir
Gliese-12b, nispeten bize oldukça yakın bir uzaklıkta ve ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Bu, yüzeyinde sıvı suyu barındırmak için koşulların ideal olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları Gliese 12’nin etrafında dönen bu gezegeni tespit etmek için NASA'nın TESS olarak bilinen Transiting Exoplanet Survey uydusunu ve diğer gözlemevlerinden gelen destekleyici verileri kullandı. Daha sonra boyutunu, sıcaklığını ve nasıl hareket ettiği hesapladılar.
Gliese 12b'deki sıcaklık 42C civarında, bu da yaşanabilir olabileceği anlamına geliyor. Aslında, insanların teorik olarak hayatta kalabileceği bilinen birkaç gezegenden biri. Venüs ile yaklaşık aynı büyüklükte olan gezegen, kendi yıldızının etrafında her 12,8 günde bir dönüyor. Bu, yıldızına çok yakın olduğu anlamına gelse de soğuk kırmızı cüce Gliese 12, Güneş’in sadece yüzde 27'si büyüklüğünde ve sadece yüzde 60'ı kadar sıcak.
Veriler, gezegenin yıldızından bizim Güneş'ten aldığımızdan 1,6 kat daha fazla enerji aldığını ya da Venüs'ün aldığının yaklaşık yüzde 85'ini aldığını gösteriyor. Öte yandan şimdilik Gliese-12b’nin bir atmosfere sahip olup olmadığı belirsiz. Bu nedenle Gliese-12b, James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılacak ek çalışmalar için mükemmel bir aday olarak görülüyor. Şimdi ekibin bir sonraki adımı, gezegenin atmosferini incelemek ve Dünya'nınkine benzer olup olmadığını bulmak.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103125-astronomers-discover-potentially-habitable-earth-sized-exoplanet-40.html https://science.nasa.gov/universe/exoplanets/nasas-tess-finds-intriguing-world-sized-between-earth-venus/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.