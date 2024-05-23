NASA, Psyche uzay aracının fütüristik iyon motorlarını ateşledi

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Tam Boyutta Gör NASA, Mars’ın ötesinde yer alan Güneş Sistemi’nin ana asteroit kuşağındaki metal zengini bir asteroide doğru usulca ilerleyen uzay aracı Psyche'nin fütüristik iyon motorlarını ateşledi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim 2023 tarihinde fırlatılan aracın altı aylık sağlık kontrollerinin ardından artık tam seyir moduna geçtiği bildirildi.

Psyche uzay aracı tam seyir moduna geçti

Önümüzdeki bir yıl boyunca uzay aracı, görev planlayıcılarının "tam seyir" olarak adlandırdıkları modda olacak ve elektrikli iticileri devreye girerek yörünge aracını asteroit kuşağına doğru itecek. İticiler yüklü ksenon atomlarını ya da iyonlarını dışarı atarak çalışıyorlar ve uzay aracının arkasından mavi bir parıltı yayıyorlar.

Tam Boyutta Gör Bu iticiler esasında Psyche'nin Güneş ışığından güç alan inanılmaz derecede verimli güneş elektrik tahrik sisteminin bir parçası konumunda. İyonize ksenon tarafından yaratılan itiş gücü çok yüksek olmasa da Psyche'nin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. NASA, tam seyir modunda bile bu iticilerin uyguladığı basıncın avucunuzda birkaç bozuk para tuttuğunuzda hissettiğiniz kadar olduğunu söylüyor.

Psyche, halihazırda 300 milyon kilometre uzakta ve saniyede 37 kilometre hızla hareket ediyor. Bu da yaklaşık 135.000 km/s anlamına geliyor. NASA, iticilerin sürekliliği ve hiçbir atmosferik sürüklenmenin olmaması nedeniyle Psyche’nin 200.000 km/s hıza kadar hızlanacağını söylüyor.

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Psyche uzay aracının görevi adından da anlaşılacağı üzere metal zengini asteroid Psyche'ye ulaşmak. Bu yol haritasına göre uzay aracı 2029’da asteroide ulaşacak iki yıl boyunca yörüngesinde kalacak. 280 kilometre genişliğindeki Psyche asteroidi, metal çekirdekli kayalık gezegenlerin oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Psyche, NASA için çok değerli bir araç

Tam Boyutta Gör Psyche uzay aracı daha önce de haberlerimizin konuğu oldu. Hatırlanacağı üzere NASA, bu uzay aracında Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) modülünü de taşıyor. Bu araç, uzay tabanlı lazer iletişimi için bir deney konumunda ve şimdiye kadar bir dizi test gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Nisan ayında DSOC aracılığıyla 225 milyon kilometre uzaklıktan 25 Mbps hızında lazer mesajı Dünya’ya iletildi. Aralık ayında ise 15 saniyelik uzaydan ilk ultra HD kedi videosu gönderilmişti.

Öte yandan iyon motoru (Hall motoru, elektrik motoru) NASA için hem nispeten yeni hem de oldukça eski bir teknoloji. NASA, ilk iyon iticisini 1964 yılında test etmişti. NASA iyon iticileri ilk kez 1998'de gelecekteki gezegenler arası görevler için çeşitli ileri teknolojileri test etmek amacıyla gerçekleştirilen Deep Space 1 görevinde bir uzay aracının ana itici gücü olarak kullanmıştı. Bu iticileri Dünya’da kullanmak mantıklı olmasa da herhangi bir hareketli parçalarının olmaması onları uzayda güvenli bir seçenek haline getiriyor. Nasıl çalıştıklarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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NASA, Psyche uzay aracının fütüristik iyon motorlarını ateşledi