NASA, Psyche uzay aracının fütüristik iyon motorlarını ateşledi

Psyche uzay aracı tam seyir moduna geçti
Önümüzdeki bir yıl boyunca uzay aracı, görev planlayıcılarının "tam seyir" olarak adlandırdıkları modda olacak ve elektrikli iticileri devreye girerek yörünge aracını asteroit kuşağına doğru itecek. İticiler yüklü ksenon atomlarını ya da iyonlarını dışarı atarak çalışıyorlar ve uzay aracının arkasından mavi bir parıltı yayıyorlar.
Psyche, halihazırda 300 milyon kilometre uzakta ve saniyede 37 kilometre hızla hareket ediyor. Bu da yaklaşık 135.000 km/s anlamına geliyor. NASA, iticilerin sürekliliği ve hiçbir atmosferik sürüklenmenin olmaması nedeniyle Psyche’nin 200.000 km/s hıza kadar hızlanacağını söylüyor.
Psyche uzay aracının görevi adından da anlaşılacağı üzere metal zengini asteroid Psyche'ye ulaşmak. Bu yol haritasına göre uzay aracı 2029’da asteroide ulaşacak iki yıl boyunca yörüngesinde kalacak. 280 kilometre genişliğindeki Psyche asteroidi, metal çekirdekli kayalık gezegenlerin oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
Psyche, NASA için çok değerli bir araç
Öte yandan iyon motoru (Hall motoru, elektrik motoru) NASA için hem nispeten yeni hem de oldukça eski bir teknoloji. NASA, ilk iyon iticisini 1964 yılında test etmişti. NASA iyon iticileri ilk kez 1998'de gelecekteki gezegenler arası görevler için çeşitli ileri teknolojileri test etmek amacıyla gerçekleştirilen Deep Space 1 görevinde bir uzay aracının ana itici gücü olarak kullanmıştı. Bu iticileri Dünya’da kullanmak mantıklı olmasa da herhangi bir hareketli parçalarının olmaması onları uzayda güvenli bir seçenek haline getiriyor. Nasıl çalıştıklarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.