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İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek

Araştırmacılar insan hücreleri içeren hayvan embriyoları üretmek için Japon hükümetinden izin aldı. Araştırmanın baş ismi Nakauchi embriyoları 70 gün boyunca olgunlaştırmak için izin almaya çalışıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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University of Tokyo kurumundan bilim insanları insan hücreleri içeren hayvan embriyoları üretmek için Japon hükümetinden izin aldı. Yeni çalışma sayesinde hayvanlar üzerinde insan organları üretilebilecek ve bu organlar transplantasyonlarda kullanılabilecek gibi görünüyor.

Yeni araştırma etik ve politik açıdan tartışmalara sebebiyet verecek gibi görünüyor; 2019 yılının Mart ayında Japonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı 14 günü geçiren olgun insan hücreleri içeren hayvan embriyolarının büyümesini yasaklamak ve embriyoların nakledilmesini yasaklamak amacıyla girişimde bulunmuştu.

İnsan pankreası farelerde üretilecek


Araştırmanın baş ismi Hiromitsu Nakauchi fareleri ve kemirgenleri; pankreas üretmemeleri için genetik olarak değiştirdi. Şimdi ise ekibiyle birlikte döllenmiş yumurtalar içerisinde bulunan insanlara ait kök hücreleri farelere naklederek farelerin tekrardan pankreas üretmesini sağlamaya çalışıyor.

Araştırmaların hedefinde ise insanlara ait organların domuzlarda veya koyunlarda üretilmesi planlanıyor. Eğer bu üretim sağlanabilirse organ transplantasyonları çok daha kolaylaşabilir ve yaygınlaşabilir.

Nakauchi etik sorunlar sebebiyle organları embriyolarda ancak 15.5 gün olgunlaştırabildi. Gelecekte organları 70 gün boyunca olgunlaştırabilmek için hükümetten izin almaya çalışıyor.
Genetik bilimi yol katettikçe gelecekte; insana ait organlar hayvanlarda üretilebilecek ve organ yetmezlikleri çok daha kolay bir şekilde tedavi edilebilecek gibi görünüyor.


https://futurism.com/the-byte/japanese-scientist-human-organs-animal-embryos Yorum Yaz
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Pathetic Dragon 6 gün en beğenilen
Ya bi şu haberin bilimselliğine bakın bir de altındaki yorumlara. Yıllardır bir adım bile ileri gidememişiz. Bilimsel kaynaklara ulaşmak artık inanilmaz kolay ama adam diyor yok mehdi yok 10bin yil önce patlamış nükleer. İNANILMAZ
Ya bi şu haberin bilimselliğine bakın bir de altındaki yorumlara. Yıllardır bir adım bile ileri gidememişiz. Bilimsel kaynaklara ulaşmak artık inanilmaz kolay a...
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DH Misafiri 2 gün
sorsak sende lgbt karşıtısındır oysa.
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Kartal Göz 4 gün
Adama diyorsun ki insanlara, hayvan embriyolarında organ üretilecek. Mehdi, diyor.
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DH Misafiri 5 gün
Bunlar pahalı şeyler denilmiş bazı yorumcular zenginler için alakası yok
Bu gibi şeyler toplumun her kesimine hitap edecek
Kolu bacağı olmayan binlercesi var
Onlar için bu çalışmalara başlamaları iyi olmuş
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Pathetic Dragon 6 gün en beğenilen
Ya bi şu haberin bilimselliğine bakın bir de altındaki yorumlara. Yıllardır bir adım bile ileri gidememişiz. Bilimsel kaynaklara ulaşmak artık inanilmaz kolay ama adam diyor yok mehdi yok 10bin yil önce patlamış nükleer. İNANILMAZ
2 Yanıt Yanıtla +12
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csh 5 gün Pathetic Dragon
Yorumlari gorunce kaliteli insanlar kacar bence. Bircok insan bu yorumlari gorunce yorum yapmak istememistir.
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Torlak Kemal 5 gün Pathetic Dragon
Maalesef bilim forumunu da çöplüğe döndürdüler. Böyle mesajları ben şikayet edip sildirmekten yoruldum, bunlar yazmaktan yorulmadılar. Ayrıca mehdi saçmalığına inanan birinin bilim forumunda işi ne çözebilmiş değilim.
Tavsiyem benim yaptığımı yapmanız, şikayet butonu bu tür çer çöp yorumları sildirmede hayli etkili.
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