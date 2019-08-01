İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek

University of Tokyo kurumundan bilim insanları insan hücreleri içeren hayvan embriyoları üretmek için Japon hükümetinden izin aldı. Yeni çalışma sayesinde hayvanlar üzerinde insan organları üretilebilecek ve bu organlar transplantasyonlarda kullanılabilecek gibi görünüyor.

2019 yılının Mart ayında Japonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı 14 günü geçiren olgun insan hücreleri içeren hayvan embriyolarının büyümesini yasaklamak ve embriyoların nakledilmesini yasaklamak amacıyla girişimde bulunmuştu.



İnsan pankreası farelerde üretilecek





Nakauchi etik sorunlar sebebiyle organları embriyolarda ancak 15.5 gün olgunlaştırabildi. Gelecekte organları 70 gün boyunca olgunlaştırabilmek için hükümetten izin almaya çalışıyor.

Genetik bilimi yol katettikçe gelecekte; insana ait organlar hayvanlarda üretilebilecek ve organ yetmezlikleri çok daha kolay bir şekilde tedavi edilebilecek gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/japanese-scientist-human-organs-animal-embryos

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Yeni araştırmaveaçıdan tartışmalara sebebiyet verecek gibi görünüyor;Araştırmanın baş ismiveiçin genetik olarak değiştirdi. Şimdi ise ekibiyle birliktefarelere nakledereksağlamaya çalışıyor.Araştırmaların hedefinde ise insanlara ait organlarınveyaüretilmesi planlanıyor. Eğer bu üretim sağlanabilirseçok daha kolaylaşabilir ve yaygınlaşabilir.