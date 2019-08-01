İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek

Haber Editörü
University of Tokyo kurumundan bilim insanları insan hücreleri içeren hayvan embriyoları üretmek için Japon hükümetinden izin aldı. Yeni çalışma sayesinde hayvanlar üzerinde insan organları üretilebilecek ve bu organlar transplantasyonlarda kullanılabilecek gibi görünüyor.
Yeni araştırma etik ve politik açıdan tartışmalara sebebiyet verecek gibi görünüyor; 2019 yılının Mart ayında Japonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı 14 günü geçiren olgun insan hücreleri içeren hayvan embriyolarının büyümesini yasaklamak ve embriyoların nakledilmesini yasaklamak amacıyla girişimde bulunmuştu.
İnsan pankreası farelerde üretilecek
Araştırmanın baş ismi Hiromitsu Nakauchi fareleri ve kemirgenleri; pankreas üretmemeleri için genetik olarak değiştirdi. Şimdi ise ekibiyle birlikte döllenmiş yumurtalar içerisinde bulunan insanlara ait kök hücreleri farelere naklederek farelerin tekrardan pankreas üretmesini sağlamaya çalışıyor.
Araştırmaların hedefinde ise insanlara ait organların domuzlarda veya koyunlarda üretilmesi planlanıyor. Eğer bu üretim sağlanabilirse organ transplantasyonları çok daha kolaylaşabilir ve yaygınlaşabilir.
Nakauchi etik sorunlar sebebiyle organları embriyolarda ancak 15.5 gün olgunlaştırabildi. Gelecekte organları 70 gün boyunca olgunlaştırabilmek için hükümetten izin almaya çalışıyor.
Genetik bilimi yol katettikçe gelecekte; insana ait organlar hayvanlarda üretilebilecek ve organ yetmezlikleri çok daha kolay bir şekilde tedavi edilebilecek gibi görünüyor.
https://futurism.com/the-byte/japanese-scientist-human-organs-animal-embryos Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu gibi şeyler toplumun her kesimine hitap edecek
Kolu bacağı olmayan binlercesi var
Onlar için bu çalışmalara başlamaları iyi olmuş
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