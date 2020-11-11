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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi

    Yakın akrabalarımızdan birinin fosili daha bulundu. Güney Afrika'da keşfedilen kafatası, Paranthropus robustus türünden bir insansıya ait.
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Mertcan Erice
    Yazar
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    İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi
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    Taksonomide, morfolojiyi temel alan yaklaşıma göre bizler ve nesli tükenen tüm iki ayaklı primat ata ve akrabalarımız; Hominidae ailesine mensuptur. Bu aileye dilimizde kısaca İnsangiller diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, insanın, insan olmayan ama iki ayağı üzerinde yürüyen primat atalarının da insangiller (veya insansılar) ailesine mensup olmasıdır.

    İki ayağı üzerinde (dik) hareket eden ve alet yapıp kullanabilen primatlara insan deniliyor. Habere konu olan Paranthropus cinsinin ise henüz bir alet kültürü oluşturduğuna yönelik kanıt yok. Evet, bu yüzden insan değiller. Ama büyük ölçüde iki ayakları üzerinde hareket ettikleri için, insangiller (hominidae) ailesi içindeler. Dolayısıyla bizlerle çok yakın bir ortak ceddi paylaşıyorlar. Bununla ilgili daha geniş bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk?

    Ayrıca Bkz. "İnsanın evrim yolculuğu-1: İnsanlardan önce ne vardı?"

    İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi
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    Bir aile tablosu...

    Buluntunun hikayesi

    Fosil parçalarını 2018'de Johannesburg'un kuzeyinde keşfeden Avustralyalı araştırmacılar, buluntunun yaklaşık 2 milyon yıllık bir Paranthropus robustus erkeği olduğunu belirttiler. Australopithecus cinsiyle büyük benzerlikler gösterse de Paranthropus cinsini diğerlerinden ayırt etmek kolaydır. Çünkü pek çok buluntuda, kafataslarının üstünde çiğneme kaslarının tutunduğu belirgin bir sırt bulunur. Gorillerde daha büyüğü olan bu ibik şeklindeki tepeye sagittal crest de denir. Paranthropusların çene kasları oldukça kuvvetlidir. Görece iri kemikleri ve iri dişleri vardır. Beyinleri ise bizimkine kıyasla çok ufaktır.

    İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi
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    İşaretli tepe: sagittal crest (Fotoğraf: La Trobe Üniversitesi)

    2015 yılında ise Paranthropus kafatasının çıkarıldığı noktanın birkaç metre yakınında, aynı döneme ait bir Homo erectus fosili bulunmuştu. Fosilin bir çocuğa ait olduğu açıklanmıştı. Bir zamanlar, alet yapamayan, nispeten kısa boylu (ort. 110 cm) ve küçük beyinli (ort. 500 cc) olan Paranthropus kuzenlerimizle; el baltaları üreten, ateşi keşfeden, büyük beyinli (ort. 950 cc) avcı atalarımız H. erectusların aynı bölgede ve aynı dönemde yaşadıklarını bilmek oldukça etkileyici.

    Araştırmanın sonuçları, Nature, Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54888479 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/flas-kesif-2-milyon-yillik-insansi-kafatasi-bulundu-41659410 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kmlfgkc (kemal gok) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hahaha abi yorumlara bakar mısın ya. Arkadaşlar bu bilimsel bir yazı. direkt dine ademe havvaya bağlıyorsanız gidin siz de beyninizi bi tarttırın :)
    1 Yanıt Yanıtla +34
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    MilanRapajic 23 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    Hayvan diyoruz zaten.
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanın atası Adem ile havvadır kendini hayvan familyasında gören kendine insan demesin hayvan desin
    8 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 (Serhan Durmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    en iyisi agnostizm galiba. şuraya yazılanlara bakıyorum da hiç bir şey öğrenememişiz, biri adem ve havvadan geldiklerine inanmak istiyor bırak inansın kardeşim sanane. biri maymunda geldik diyor diğeri lan malsınız öyle birşey mümkün olabilir mi diyor.

    şaka gibi bir millet doğdu resmen.
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    joven 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atatürk maymun yaptınız ya adamın kemikleri sızlar şaka gibi insana maymun diyor laf nereye gider hesaplamıyor
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim milletde hala var bu türden.
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    -MoDeStUs- 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık cidden.Şu cahilliğe yobazlığa bakın.Anlıyoruz bilimle işiniz yok ne işiniz var burda.
    Yanıtla +6
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    Miu (miu ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece bir çeşit "Hayvan" olduğumuzu ne zaman anlayacak bazı insan dostlarımız..
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    DH Misafiri 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    orangutan kafasını insangill diye pazarlıyorlar vay shatekarlar.
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    Arka Destroyer (Alpay Vural) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    şakirtler toplanmış
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    KaleyDeskop (ali ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    kafatası bildiğin maymun, herkez kendi doğruluğuna göre olayı çarpıtıyor. 5 milyon yıllık insan ayak izi bulundu bilim ise bunu çürütmeye çalışıyor..
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    Yanfo (Yavuz ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada bilimden bahsediliyor; siz yanlış gelmişsiniz. Hatiboğlu ile Cehalete Doğru programı farklı bir yayın platformunda!
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    dede17 (amdfusion ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsangiller mi? Ulan paraya kendinizi sevdirmek için insanlığınızdan vazgeçmişsiniz siz
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    1902 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    paranthropus robustus, paleoantropoloji ve
    11 etiket daha nature ecology and evolution homo erectus insanın evrimi hominidae insangiller bipedalizm 2 milyon yıllık insansı kafatası taksonomi evrim Bilim ve Teknoloji
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