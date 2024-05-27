Starlink rakibi Fergani Uzay, ilk uydusunun motorunu ateşledi

Bayraktar’ın X gönderisinde çok fazla detay verilmiyor ancak Fergani uydusunun hidrojenperoksit uzay motorunun ateşleme testinin gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Şimdilik teste dair bir görüntü de paylaşılmamış durumda.
Fergani aynı zamanda Space Tug olarak bilinen ve “uzay otobüsü” olarak tanımlanacak Yörünge Transfer Araçları üzerinde de çalışıyor. Bunlar, uyduları istenilen yörüngelerine taşımak için kullanılacak ve halihazırda böyle bir sistem mevcut değil. Yörüngedeki uydu sayısının radikal bir şekilde arttığı düşünüldüğünde ve birkaç on yıl içinde Ay yörüngesinin de benzer bir senaryoyu yaşayacağı öngörüldüğünde böyle bir sistem farklılık yaratabilir.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.