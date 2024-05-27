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    Starlink rakibi Fergani Uzay, ilk uydusunun motorunu ateşledi

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Starlink rakibi Fergani Uzay girişiminin önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu: Uydunun motoru ilk kez ateşlendi.
    Starlink rakibi Fergani Uzay, ilk uydusunun motorunu ateşledi Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Şirket halihazırda iki önemli proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri alçak Dünya yörüngesine uydu takımyıldızları konuşlandırmak. Bu anlamda firma, SpaceX’in Starlink takımyıldızına aslında bir nevi rakip oluyor. Bayraktar ise kısa süre önce yaptığı açıklamada Fergani uydusunun motorlarının ilk defa ateşlendiğini duyurarak önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını gösterdi.

    Fergani uydusunun motoru ateşlendi

    Bayraktar’ın X gönderisinde çok fazla detay verilmiyor ancak Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinin gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Şimdilik teste dair bir görüntü de paylaşılmamış durumda.

    fergani uzay Tam Boyutta Gör
    Öte yandan daha önceki açıklamalara baktığımızda bu uyduların 100 kg sınıfındaki mikro uydular olacağı ve 500-600 km irtifa aralığında hizmet vereceğini görüyoruz. Uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. Bayraktar, bu uydulardan 5-15 yıl içerisinde 100’lerce fırlatılacağını daha önceki açıklamalarında söylüyor. Yapılan açıklamalara göre ilk Fergani uydusu 2024 içerisinde fırlatılacak.

    Fergani aynı zamanda Space Tug olarak bilinen ve “uzay otobüsü” olarak tanımlanacak Yörünge Transfer Araçları üzerinde de çalışıyor. Bunlar, uyduları istenilen yörüngelerine taşımak için kullanılacak ve halihazırda böyle bir sistem mevcut değil. Yörüngedeki uydu sayısının radikal bir şekilde arttığı düşünüldüğünde ve birkaç on yıl içinde Ay yörüngesinin de benzer bir senaryoyu yaşayacağı öngörüldüğünde böyle bir sistem farklılık yaratabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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