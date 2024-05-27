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Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Şirket halihazırda iki önemli proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri alçak Dünya yörüngesine uydu takımyıldızları konuşlandırmak. Bu anlamda firma, SpaceX’in Starlink takımyıldızına aslında bir nevi rakip oluyor. Bayraktar ise kısa süre önce yaptığı açıklamada Fergani uydusunun motorlarının ilk defa ateşlendiğini duyurarak önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını gösterdi.

Fergani uydusunun motoru ateşlendi

Bayraktar’ın X gönderisinde çok fazla detay verilmiyor ancak Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinin gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Şimdilik teste dair bir görüntü de paylaşılmamış durumda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan daha önceki açıklamalara baktığımızda bu uyduların 100 kg sınıfındaki mikro uydular olacağı ve 500-600 km irtifa aralığında hizmet vereceğini görüyoruz. Uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacak. Bayraktar, bu uydulardan 5-15 yıl içerisinde 100’lerce fırlatılacağını daha önceki açıklamalarında söylüyor. Yapılan açıklamalara göre ilk Fergani uydusu 2024 içerisinde fırlatılacak.

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Fergani aynı zamanda Space Tug olarak bilinen ve “uzay otobüsü” olarak tanımlanacak Yörünge Transfer Araçları üzerinde de çalışıyor. Bunlar, uyduları istenilen yörüngelerine taşımak için kullanılacak ve halihazırda böyle bir sistem mevcut değil. Yörüngedeki uydu sayısının radikal bir şekilde arttığı düşünüldüğünde ve birkaç on yıl içinde Ay yörüngesinin de benzer bir senaryoyu yaşayacağı öngörüldüğünde böyle bir sistem farklılık yaratabilir.

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Starlink rakibi Fergani Uzay, ilk uydusunun motorunu ateşledi