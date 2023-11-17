NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak: Peki, ama neden?

İlk ahşap uydu için geri sayım başladı
NASA ve JAXA’ya göre, manolya ağacından yapılmış kahve kupası büyüklüğünde bir uydu olan LignoSat, 2024 yazında Dünya'nın yörüngesine fırlatılacak.
Ahşap veya tahta (evet, tahta) malzemelerin uzayda kullanılması çok önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Uzayın cansız boşluğunda ahşap, yanma veya çürüme gibi doğal sorunlarla karşılaşmayacak. Aynı zamanda ahşap uydular, Dünya’nın atmosferine tekrar girdiğinde hızlıca yanıp zararsız kül parçalarına dönüşecek. Bu da ahşabı gelecekteki uydular için şaşırtıcı derecede kullanışlı, biyolojik olarak parçalanabilir bir malzeme haline getiriyor. Bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ahşap örneklerini başarıyla test eden bilim insanları, test uydusunun fırlatılmaya uygun olduğuna inanıyor.
Hangi ahşabın kullanılacağına karar vermek için bilim insanları manolya, kiraz ve huş ağacı olmak üzere üç ahşap örneğini uzaya maruz kalan bir modülde muhafaza edilmek üzere ISS’e göndermişti. Araştırmacılar, üretim sırasında yarılma ya da kırılma olasılığı daha düşük olduğu için manolya ağacında karar kıldılar.
Çalışmayan uydular ve kullanılmış roket aşamalarının parçaları gibi uzay çöpleri de dahil olmak üzere 8.440 metrik tondan fazla uzay nesnesi şu anda Dünya'nın yörüngesinde dolaşıyor. Metalden yapılan uzay araçları aynı zamanda pahalılar ve atmosfere tekrar girişte -eğer yeterince büyüklerse- aşağıdaki insanlar için de tehdit oluşturuyorlar. Araştırmacılara göre LignoSat gibi ahşap uyduların teorik olarak uzay çöpü olarak daha az zararlı olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.