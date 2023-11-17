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    Anlık Bildirim

    NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak: Peki, ama neden?

    NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) uzay uçuşlarını daha sürdürülebilir kılmak amacıyla dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.
    NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Japonya’nın uzaya ahşaptan yapılmış bir uydu fırlatma planı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu planlar nihai bir görev ile taçlandırılacak. NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), daha sürdürülebilir uzay görevleri için dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

    İlk ahşap uydu için geri sayım başladı

    NASA ve JAXA’ya göre, manolya ağacından yapılmış kahve kupası büyüklüğünde bir uydu olan LignoSat, 2024 yazında Dünya'nın yörüngesine fırlatılacak.

    Ahşap veya tahta (evet, tahta) malzemelerin uzayda kullanılması çok önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Uzayın cansız boşluğunda ahşap, yanma veya çürüme gibi doğal sorunlarla karşılaşmayacak. Aynı zamanda ahşap uydular, Dünya’nın atmosferine tekrar girdiğinde hızlıca yanıp zararsız kül parçalarına dönüşecek. Bu da ahşabı gelecekteki uydular için şaşırtıcı derecede kullanışlı, biyolojik olarak parçalanabilir bir malzeme haline getiriyor. Bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ahşap örneklerini başarıyla test eden bilim insanları, test uydusunun fırlatılmaya uygun olduğuna inanıyor.

    NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar Mayıs ayında yaptıkları açıklamada, "Üç ahşap numunesi test edildi ve uzaya maruz kaldıktan sonra hiçbir deformasyon göstermedi" dedi. Uzayın önemli sıcaklık değişimleri, 10 ay boyunca yoğun kozmik ışınlara ve tehlikeli güneş parçacıklarına maruz kalmayı içeren uç koşullardaki ortama rağmen yapılan testler, malzemelerde herhangi bir çatlama, eğrilme, soyulma veya yüzey hasarı gibi bir ayrışma veya deformasyon olmadığını doğruladı.

    Hangi ahşabın kullanılacağına karar vermek için bilim insanları manolya, kiraz ve huş ağacı olmak üzere üç ahşap örneğini uzaya maruz kalan bir modülde muhafaza edilmek üzere ISS’e göndermişti. Araştırmacılar, üretim sırasında yarılma ya da kırılma olasılığı daha düşük olduğu için manolya ağacında karar kıldılar.

    Çalışmayan uydular ve kullanılmış roket aşamalarının parçaları gibi uzay çöpleri de dahil olmak üzere 8.440 metrik tondan fazla uzay nesnesi şu anda Dünya'nın yörüngesinde dolaşıyor. Metalden yapılan uzay araçları aynı zamanda pahalılar ve atmosfere tekrar girişte -eğer yeterince büyüklerse- aşağıdaki insanlar için de tehdit oluşturuyorlar. Araştırmacılara göre LignoSat gibi ahşap uyduların teorik olarak uzay çöpü olarak daha az zararlı olması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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