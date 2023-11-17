NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak: Peki, ama neden?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Japonya’nın uzaya ahşaptan yapılmış bir uydu fırlatma planı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu planlar nihai bir görev ile taçlandırılacak. NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), daha sürdürülebilir uzay görevleri için dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

İlk ahşap uydu için geri sayım başladı

NASA ve JAXA’ya göre, manolya ağacından yapılmış kahve kupası büyüklüğünde bir uydu olan LignoSat, 2024 yazında Dünya'nın yörüngesine fırlatılacak.

Ahşap veya tahta (evet, tahta) malzemelerin uzayda kullanılması çok önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Uzayın cansız boşluğunda ahşap, yanma veya çürüme gibi doğal sorunlarla karşılaşmayacak. Aynı zamanda ahşap uydular, Dünya’nın atmosferine tekrar girdiğinde hızlıca yanıp zararsız kül parçalarına dönüşecek. Bu da ahşabı gelecekteki uydular için şaşırtıcı derecede kullanışlı, biyolojik olarak parçalanabilir bir malzeme haline getiriyor. Bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ahşap örneklerini başarıyla test eden bilim insanları, test uydusunun fırlatılmaya uygun olduğuna inanıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar Mayıs ayında yaptıkları açıklamada, "Üç ahşap numunesi test edildi ve uzaya maruz kaldıktan sonra hiçbir deformasyon göstermedi" dedi. Uzayın önemli sıcaklık değişimleri, 10 ay boyunca yoğun kozmik ışınlara ve tehlikeli güneş parçacıklarına maruz kalmayı içeren uç koşullardaki ortama rağmen yapılan testler, malzemelerde herhangi bir çatlama, eğrilme, soyulma veya yüzey hasarı gibi bir ayrışma veya deformasyon olmadığını doğruladı.

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Hangi ahşabın kullanılacağına karar vermek için bilim insanları manolya, kiraz ve huş ağacı olmak üzere üç ahşap örneğini uzaya maruz kalan bir modülde muhafaza edilmek üzere ISS’e göndermişti. Araştırmacılar, üretim sırasında yarılma ya da kırılma olasılığı daha düşük olduğu için manolya ağacında karar kıldılar.

Çalışmayan uydular ve kullanılmış roket aşamalarının parçaları gibi uzay çöpleri de dahil olmak üzere 8.440 metrik tondan fazla uzay nesnesi şu anda Dünya'nın yörüngesinde dolaşıyor. Metalden yapılan uzay araçları aynı zamanda pahalılar ve atmosfere tekrar girişte -eğer yeterince büyüklerse- aşağıdaki insanlar için de tehdit oluşturuyorlar. Araştırmacılara göre LignoSat gibi ahşap uyduların teorik olarak uzay çöpü olarak daha az zararlı olması gerekiyor.

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NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak