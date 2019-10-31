InSight uzay aracına Mars'ta bir engel daha

Kızıl Gezegen yüzeyinde küçük bir kazı işlemi gerçekleştirmeye çalışan InSight gözlem aracı yine bir engelle karşılaştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, uzay aracının 'köstebek' ismiyle bilinen ısı sondasının kazı işlemi sırasında gezegenin toprağı tarafından ilginç bir şekilde geri itildiğini söyledi. Yukarıdaki gifte olayın öncesi ve sonrası görülebiliyor.

NASA'nın InSight görevindeki en büyük amacı Mars'ın yeraltı yapısıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirmekti. InSight'ın bu amaç doğrultusunda daha önce hiç yapılmamış bir şey denemesi ve Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru yaklaşık 5 metre derinliğinde bir kazı işlemi gerçekleştirmesi planlanıyordu. Uzay aracının HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) isimli ısı sondası böylece Mars'ın ısı akışı ve diğer termal özellikleriyle ilgili araştırmalar yapacaktı.

Ancak maalesef geride bıraktığımız süreçte NASA bu konuda bazı engellerle karşılaştı. Geçtiğimiz Şubat ayında, InSight kazı çalışmalarına henüz yeni başlamışken, ısı sondası yüzeyin sadece 30 santimetre altında sıkışıp kaldı. NASA, sondanın sert bir toprakla karşılaştığını ve bu nedenle yoluna devam edemediğini söyledi.

NASA, ısı sondasının geliştiricisi Alman Uzay Ajansı'yla birlikte çalışarak cihazı tam sekiz ay sonra bu ayın başlarında kurtarmayı başarmıştı. Kısa süre sonra kazı çalışması da tekrar start verdi ancak bu sefer de Mars toprağı sondayı ilginç bir şekilde geri itti.

NASA araştırmacılarının Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"Mars bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Köstebeğin yarısı hafta sonu gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında dışarıya itildi. İlk değerlendirmelerimiz, durumun ana nedeni olarak Mars toprağının beklenmedik karakteristiklerine işaret ediyor. #KöstebeğiKurtar #TakımÇalışması" ifadeleri kullanılmış.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"InSight görevinin durumu genel anlamıyla gayet iyi. Uluslararası ekibimiz köstebeği yüzeyin altına göndermek için ellerinden geleni yapmaya devam edecek, ancak ısı sondası InSight misyonunun başarıya ulaşması için hayati önem taşımıyor." şeklinde konuştu.

InSight uzay aracının iki ana ölçüm cihazı vardı. HP3 ısı sondası bunlardan birisi. Diğeri ise Fransız uzay ajansı CNES tarafından geliştirilen ultra hassas sismometreydi (SEIS). Bugüne kadar bir uzay görevinde kullanılan en gelişmiş sismometre olarak da bilinen SEIS, şu anda kusursuz bir şekilde Kızıl Gezegen'in tektonik yapısını incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı InSight, Mayıs 2018'de uzaya fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık altı aylık yolculuğun ardından 26 Kasım'da Kızıl Gezegen'in yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı.

https://www.space.com/mars-insight-mole-heat-probe-pops-out-of-hole.html